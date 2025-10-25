Kim Jung Nan, nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng với những vai phụ ấn tượng trong các bộ phim đình đám như Phẩm Chất Quý Ông, SKY Castle, Hạ Cánh Nơi Anh, và Nữ Hoàng Nước Mắt, đã chia sẻ một bí quyết chăm sóc tóc khiến nhiều người ngạc nhiên. Năm nay đã 54 tuổi, cô không thể tránh khỏi tình trạng tóc bạc, nhưng nhờ một phương pháp tự nhiên, mái tóc của cô trở nên dày và ít tóc bạc hơn. Bí quyết đó chính là uống sữa đậu đen (được làm từ máy nấu sữa hạt).

Cụ thể, trong một video, nữ diễn viên tiết lộ: "Tôi đã uống nước đậu đen được 6 tháng và thấy tóc thực sự dày hơn, tóc bạc cũng không mọc nữa." Điều này đã thu hút sự chú ý và khiến nhiều người tò mò về công dụng của đậu đen đối với mái tóc.

Công dụng của đậu đen đối với tóc

Đậu đen không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, mà còn có những tác dụng tuyệt vời trong việc chăm sóc tóc, đặc biệt là kích thích mọc tóc và ngăn ngừa tóc bạc sớm.

Kích thích mọc tóc

Đậu đen là nguồn cung cấp protein thực vật dồi dào, bao gồm các amino acid cần thiết như methionine và cysteine, giúp tổng hợp keratin – loại protein chính tạo nên cấu trúc sợi tóc. Việc uống nước đậu đen thường xuyên có thể kích thích sự phát triển của nang tóc, giúp tóc mọc nhanh và dày hơn. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người nhận thấy tóc mọc nhanh hơn khi bổ sung nước đậu đen vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Ngăn ngừa rụng tóc

Một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến rụng tóc là thiếu máu và thiếu các khoáng chất thiết yếu. Đậu đen chứa sắt, kẽm và đồng – những khoáng chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe tóc, ngăn ngừa tình trạng rụng tóc. Bên cạnh đó, các vitamin nhóm B trong đậu đen, đặc biệt là vitamin B6 và acid folic, giúp cải thiện sự phát triển của nang tóc, từ đó giảm thiểu rụng tóc.

Giảm tóc bạc sớm

Một công dụng đặc biệt của đậu đen là khả năng làm chậm quá trình bạc tóc. Nhờ vào các chất chống oxy hóa mạnh như anthocyanin, đậu đen giúp bảo vệ tế bào sắc tố melanin, giúp duy trì màu tóc tự nhiên lâu hơn và ngăn ngừa tóc bạc sớm. Chính nhờ điều này mà Kim Jung Nan chia sẻ rằng tóc bạc của cô không còn mọc nữa sau khi uống nước đậu đen đều đặn.

Cải thiện độ mềm mại và bóng mượt cho tóc

Sữa đậu đen cũng cung cấp các acid béo thiết yếu giúp cải thiện cấu trúc tóc, làm tóc trở nên mềm mại và bóng mượt. Nhiều người đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt về độ bóng và độ đàn hồi của tóc sau vài tháng sử dụng nước đậu đen.

Kết luận

Chia sẻ của Kim Jung Nan về việc uống sữa đậu đen để chăm sóc tóc đã tạo nên một làn sóng mới trong cộng đồng yêu thích làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Với những lợi ích rõ rệt trong việc kích thích mọc tóc, ngăn ngừa tóc bạc và chống lão hóa tóc, đậu đen chính là lựa chọn tự nhiên đáng thử cho những ai muốn có một mái tóc khỏe đẹp. Hãy kiên trì sử dụng và bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt trong tình trạng tóc của mình.

Ảnh: Kênh YouTube của nữ diễn viên Kim Jung Nan, sưu tầm