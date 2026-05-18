Sara Lưu bụng bầu vượt mặt đi đánh pickleball (Video: Lan Anh)

Tại một sự kiện pickleball ở TP.HCM ngày 15/5, nữ ca sĩ Sara Lưu thu hút sự chú ý đặc biệt khi xuất hiện với diện mạo mẹ bầu khỏe khoắn, đầy năng lượng. Nữ ca sĩ diện váy thể thao màu đen ôm dáng, thiết kế sát nách đơn giản kết hợp giày sneaker trắng và tất cao cổ, tạo nên tổng thể năng động đúng chất “mẹ bầu hiện đại”.

Ở tháng thứ 4 của thai kì, bụng bầu song thai của bà xã nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã lộ rõ. Dù vậy, Sara Lưu vẫn giữ được vóc dáng khá gọn gàng. Góc nghiêng cho thấy phần bụng nhô lên rõ nét nhưng tay chân cô nàng vẫn thon thả, gương mặt gần như không thay đổi nhiều so với trước khi mang thai. Làn da sáng, thần thái tươi tắn cùng mái tóc được buộc gọn gàng của nữ ca sĩ khi cầm vợt thi đấu pickleball gây ấn tượng với khán giả tham dự sự kiện.

Sara Lưu vác bụng bầu thai đôi 4 tháng ra sân pickleball gây chú ý (Ảnh: Lan Anh)

Trên sân pickleball, vợ Dương Khắc Linh liên tục di chuyển để đón bóng, giữ tư thế phòng thủ tập trung và phối hợp cùng đồng đội khá nhịp nhàng. Dù không vận động quá mạnh, Sara Lưu vẫn cho thấy tinh thần hào hứng và năng lượng tích cực trong suốt trận đấu.

Khoảnh khắc mẹ bầu song thai vượt mặt nhưng vẫn tự tin cầm vợt thi đấu khiến nhiều khán giả bất ngờ. Không ít cư dân mạng dành lời khen cho tinh thần yêu thể thao, sự năng động cũng như vẻ ngoài rạng rỡ của nữ ca sĩ trong giai đoạn mang thai. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến nhắc nhở mẹ bầu Vbiz dù yêu thể thao cũng nên cẩn thận đảm bảo an toàn trong thời gian mang bầu.

Trước đó, Sara Lưu và Dương Khắc Linh từng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên hai con trai sinh đôi. Thời gian gần đây, cặp đôi tiếp tục thông báo tin vui chuẩn bị đón thêm hai em bé nữa, nâng tổng số con trong gia đình lên 4 nhóc tỳ.

Chia sẻ về niềm vui khi vợ mang bầu, nhạc sĩ Dương Khắc Linh hạnh phúc viết: "Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà hai cô công chúa trong bụng đã được 17 tuần rồi. Bây giờ bụng mẹ cũng bắt đầu lộ rõ hơn, và lần đầu tiên ba mới thật sự cảm nhận được rằng… chỉ vài tháng nữa thôi là gia đình mình sẽ có thêm hai bé gái nữa. Nghĩ tới chuyện mình sắp có tận 4 đứa con vẫn thấy hơi khó tin và rất “surreal”. Nhưng đồng thời cũng háo hức vô cùng.

Hôm nay đi siêu âm, hai bé trong bụng còn đạp qua đạp lại nhau nữa. Nhìn vừa buồn cười vừa dễ thương không chịu được. Cả hành trình này giống như mở một “blind box” vậy… không biết khi sinh ra các con sẽ như thế nào, tính cách ra sao, sẽ thích gì, ghét gì. Nhưng điều duy nhất ba thật sự mong là các con được khỏe mạnh, vui vẻ, bình an và lớn lên như những đứa trẻ hạnh phúc. Với ba vậy là đủ rồi"...

Gia đình hạnh phúc của nhạc sĩ Dương Khắc Linh (Ảnh: FBNV)

Dù đang mang thai đôi, Sara Lưu vẫn duy trì lối sống tích cực, thường xuyên vận động nhẹ nhàng và tham gia các hoạt động giải trí phù hợp để giữ tinh thần thoải mái trong thai kỳ.