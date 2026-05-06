Doãn Hải My lên sân pickleball cũng trang điểm không sót bước nào, chạy 3 vòng thì "bỏ cuộc"

Doãn Hải My từ lâu đã được biết đến không chỉ với vai trò là vợ của tuyển thủ Đoàn Văn Hậu mà còn gây ấn tượng bởi sự đa năng. Cô nàng vừa làm vợ, làm mẹ, vừa quản lý shop thời trang riêng, vừa học Thạc sĩ nên luôn khiến dân tình phải trầm trồ vì khả năng cân bằng.

Thế nhưng, dù giỏi giang đến đâu, có một "cửa ải" mà Hải My vẫn chưa thể vượt qua - chính là con trai của mình - bé Lúa.

Mới đây, bà xã Văn Hậu tiết lộ mình đang có hứng khởi với bộ môn pickleball, còn hào hứng mang theo cả con trai lên sân để bắt đầu tập chơi. Nhưng mọi kế hoạch gần như tan thành mây khói, một buổi tập năng động và hiệu quả cùng kỳ vọng có dăm bảy kiểu ảnh sống ảo biến thành buổi trông con.

Doãn Hải My đưa con đi tập pickleball

Doãn Hải My cho biết con trai không chịu để yên cho mẹ tập: “Trước khi đi cũng makeup các kiểu xinh xắn nhưng cuối cùng ông nhõi Lúa bám mẹ nên chỉ có chạy theo trông ông ý thôi”.

Nàng WAG cũng không giấu được nỗi niềm của một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu. "Từ khi cho con đi học, chỉ mong các cô nhận trông cả thứ 7, Chủ nhật thôi ạ!" - một câu nói chắc chắn khiến hàng triệu phụ huynh đồng cảm.

Dù buổi tập pickleball không thành, Doãn Hải My vẫn vô tình tạo nên một khoảnh khắc được dân mạng "thả tim" nhiệt tình. Đoạn clip nhận được gần 1 triệu lượt xem sau chưa đầy 1 ngày đăng tải.

Phía dưới clip của Doãn Hải My, nhiều người cũng để lại nhiều lời khen ngợi nhan sắc rạng rỡ và gu thời trang thanh lịch, tinh tế của cô trong lần xuất hiện này. “Chơi pickleball cứ mặc như bạn này được không ạ? Xinh”, “Gặp bạn này ở ngoài rồi, xinh lắm”, “Lúc nào cũng dịu dàng kiểu gì ấy nhỉ? Con gái nghe còn mê như điếu đổ”, “Bạn này mặc đẹp, thanh lịch mọi nơi”,... là một số bình luận từ dân tình.

Cận cảnh nhan sắc của nàng WAG nổi tiếng

Trước pickleball, Doãn Hải My thường có thói quen tập gym cùng với chồng để giữ dáng. Trước đây - khi còn ở chung cư, cặp đôi cùng nhau đi tập ở phòng tập gym. Hiện tại, khi có biệt thự riêng, vợ chồng Đoàn Văn Hậu thiết kê khu vực tập riêng, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe và giữ gìn hình thể.

