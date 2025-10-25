Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài sinh con với thầy giáo pickleball, visual "mẹ bỉm" gây sốt vì quá xinh

Mới đây, Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh bên chồng và con trai sơ sinh trong bộ ảnh gia đình đầu tiên sau khi cô chính thức lên chức mẹ. Không chỉ gây chú ý vì visual "mẹ bỉm" quá đỗi xinh đẹp, câu chuyện hậu sinh nở của Thu Hoài cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong loạt ảnh, Thu Hoài diện váy trắng tinh khôi, tóc buông nhẹ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên nét tươi tắn, dịu dàng. Bên cạnh là ông xã - thầy giáo pickleball Bảo Anh, người cùng quê Thái Bình với cô. Cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc, bế con trai nhỏ trong vòng tay, tạo nên khung cảnh gia đình viên mãn, ấm áp.

Nhiều người nhận xét, Thu Hoài gần như không có dấu hiệu xuống sắc sau sinh, thậm chí còn đẹp mặn mà hơn trước. Làn da căng mịn, thần thái rạng ngời cùng nụ cười hiền hậu khiến dân mạng không tiếc lời khen: "Mẹ bỉm xinh quá", "Sinh con rồi mà vẫn như thiếu nữ, visual này ai chịu nổi", "Gia đình gì mà đáng yêu và đẹp đều vậy trời!"...

Đáng chú ý, chỉ một tháng trước khi sinh, Thu Hoài còn khiến nhiều người trầm trồ khi "vác bụng bầu vượt mặt" lên bục nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Hình ảnh ấy lan truyền khắp mạng xã hội - vừa đáng yêu, vừa truyền cảm hứng cho biết bao cô gái. Dù tạm rời sân bóng, cô vẫn duy trì việc học và trau dồi kỹ năng ngoại ngữ, đạt Ielts 6.5, điều không phải vận động viên nào cũng làm được.

Nguyễn Thu Hoài sinh năm 1998, quê ở Thái Bình, từng là một trong những nữ vận động viên nổi bật nhất của đội bóng chuyền Ngân hàng Công Thương. Cô được mệnh danh là "hoa khôi bóng chuyền Việt Nam" nhờ gương mặt khả ái, chiều cao 1m73 và phong thái tự tin trên sân đấu. Sau khi kết hôn cùng Bảo Anh, Thu Hoài tạm lui về hậu trường để tập trung cho gia đình nhỏ và chuẩn bị hướng đi mới trong tương lai.

Hiện tại, hình ảnh "mẹ bỉm" của Thu Hoài vẫn đang phủ sóng khắp mạng xã hội, ai nấy đều xuýt xoa: "Không chỉ giỏi, mà còn đẹp - đúng chuẩn hoa khôi đa tài của làng bóng chuyền Việt!".



