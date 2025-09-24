Lần đầu tiên tại Tuần lễ Thời trang London (London Fashion Week), một NTK Việt trình làng bộ sưu tập “Tia sáng lấp lánh của Khoảnh khắc” và trở thành thương hiệu thời trang Việt đầu tiên thực hiện show diễn riêng (exclusive show) tại kinh đô thời trang hàng đầu thế giới.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang London 2025, giới mộ điệu chứng kiến màn ra mắt ấn tượng của bộ sưu tập Tia sáng lấp lánh của Khoảnh khắc từ thương hiệu SORAMAME.

Để đăng ký tổ chức show riêng, thương hiệu phải nộp đơn và chứng minh được với Hội đồng Thời Trang Anh rằng mình đáp ứng được các tiêu chí về sáng tạo, chất lượng, khả năng sản xuất, sự độc đáo, tiềm năng quốc tế.

Quá trình chuẩn bị cho show khá phức tạp, đi kèm khối lượng công việc đồ sộ. So với những show diễn kết hợp nhiều thương hiệu, exclusive show đòi hỏi thương hiệu tự đảm đương mọi chi tiết từ không gian, âm nhạc, vị trí, ánh sáng, trải nghiệm…

Show diễn của SORAMAME được lên kế hoạch và sản xuất hoàn toàn ở London, chỉ có bộ sưu tập được thực hiện tại Việt Nam. Điều này đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ phận. Có không dưới 10 đơn vị cung cấp và media đã cùng đồng hành, tạo nên show diễn thành công.

SORAMAME đã mất một năm chỉ để chọn lựa 30 sản phẩm hoàn thiện đưa đến London nhằm đảm bảo sự gọn gàng và đồng nhất. Theo nhà sáng lập kiêm nhà thiết kế Gracie Vân, bộ sưu tập sẽ là những gì phù hợp nhất với London Fashion Week.

Nói về cái tên và nguồn cảm hứng cho "Tia sáng lấp lánh của Khoảnh khắc", nhà sáng lập cho biết, chủ đề "vô thường" và "tính không" là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt những sáng tạo gần đây. Qua quá trình nghiên cứu và những ý tưởng đến từ mọi khía cạnh trong đời sống, nhà thiết kế gửi gắm vào đây vẻ đẹp thẩm mỹ của thời trang lẫn câu chuyện đậm tính triết học. "Tia sáng lấp lánh của Khoảnh khắc" kể câu chuyện về sự "vĩnh cửu" được ẩn dấu trong vẻ đẹp, tàn khốc của "vô thường".

Những ý niệm về sự tồn tại song hành của những điều đối lập đã dệt nên bộ sưu tập thông qua ngôn ngữ thiết kế. Phom dáng tinh tế tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian, kết hợp với chi tiết bất đối xứng. Chất liệu và bề mặt vải được xử lý vô cùng tinh tế với hiệu ứng thị giác đối lập: vải ren mong manh kết hợp denim thô, vải tơ sống xuyên thấu kết hợp với sợi len dệt nổi và vải kim sa lấp lánh, vải len mềm mại cổ truyền cùng vải sợi kim loại công nghệ cao.

Thành công khi tiến ra nước ngoài, NTK Gracie Vân cho biết cô rất chú trọng về chất liệu, cách xử lý bề mặt càng phức tạp, cô càng thích thú, hăng say như đang được chơi đùa cùng vải vóc. Mỗi thiết kế luôn là sự kết hợp giữa mỏng - dày, cổ điển, truyền thống đi kèm theo những chất liệu được sử dụng công nghệ cao. Phom dáng đề cao yếu tố sáng tạo và những biến tấu bất ngờ, đang được ưa chuộng trên thị trường quốc tế.

Gracie Vân là nhà sáng lập và giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang SORAMAME. Trong quá trình sinh sống, học tập tại Nhật Bản, cô ấn tượng mạnh bởi sự tự do, thoải mái trong cách người Nhật thể hiện bản thân qua thời trang.

NTK Gracie Vân trong hậu trường trước giờ diễn show.

Quyết tâm theo đuổi con đường mới, Gracie Vân quay lại giảng đường, theo học tại London College for Design & Fashion để trang bị nền tảng kỹ thuật vững chắc. Chính sự kết hợp giữa cảm hứng từ Nhật Bản và kiến thức chuyên môn tại London đã giúp Gracie xây dựng phong cách thiết kế riêng, vừa giàu tính nghệ thuật, vừa gắn với triết lý nhân văn và trách nhiệm trong từng sản phẩm thời trang.