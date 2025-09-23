Dự án nghệ thuật HER-ITAGE của NTK Nguyễn Quỳnh Anh chính thức khởi động với triển lãm tại trung tâm nghệ thuật Điềm Phùng Thị và Ngự thuyền Hueritage xuôi dòng sông Hương tại cố đô Huế. Thời tiết mưa đã ảnh hưởng không ít tới sự kiện nhưng siêu mẫu Lan Khuê, Ngọc Thanh Tâm, Thảo Tâm, Ngọc Xuân… và nhiều KOL nổi tiếng khác vẫn ‘đội mưa’ để ủng hộ cho NTK Nguyễn Quỳnh Anh.

Dự án HER-ITAGE gồm 3 chương: mini trunkshow, triển lãm, pop-up store tại cố đô Huế. Tên dự án chính là phép chơi chữ kết hợp của ‘Her” (người phụ nữ) và “Heritage” (di sản), phản ánh một góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về mối quan hệ giữa nàng thơ hiện đại và di sản truyền thống mà nTJ muốn truyền tải. “Her” trong thế giới của NTK Quỳnh Anh - Founder thương hiệu Lecia Bridal, là một biểu tượng về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại với sự hòa quyện của tư duy toàn cầu và sự kết nối sâu sắc với văn hóa cội nguồn.

Không gian đầu tiên mở ra với những thiết kế được trình làng trong dự án lần này được thêu thủ công những bông hoa cúc với từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, tinh tế khiến ai cũng trầm trồ về sự kỳ công và tâm huyết của các nghệ nhân thêu. Bước sang không gian thứ hai, chiếc váy cưới đã được "bóc tách" thành sáu lát cắt thông qua tác phẩm sắp đặt ở trung tâm căn phòng.

Tác phẩm "Tiêu bản cắt 6 lớp" cũng điểm nhấn đặc biệt, thể hiện tư duy "tái cấu trúc di sản" trong dự án HER-ITAGE, mỗi lớp là một cuộc hành trình về một làng nghề thêu truyền thống trứ danh trải dài khắp Bắc Trung Bộ, từ thêu long bào ở Đông Cứu đến thêu tranh ở Quất Động. Khi nhìn ở các góc độ khác nhau, tác phẩm mang đến những trải nghiệm thị giác đa dạng: lúc là những mảnh ghép riêng lẻ, lúc lại là một tổng thể hoàn chỉnh - ẩn dụ cho việc trân trọng từng giá trị riêng lẻ để tạo nên một bản sắc chung.

Ở không gian cuối cùng của triển lãm, NTK Quỳnh Anh lại đưa người xem đến những tiêu bản nguyên bản nhất của các kỹ thuật thêu truyền thống Việt Nam. Ở mỗi tác phẩm, nghệ thuật thêu không chỉ đứng riêng lẻ mà được sáng tạo cùng “Khắc - Khảm - Cắt”, tạo ra lớp lang để kể chuyện qua từng tầng lớp vải vóc hay đường kim mũi chỉ. Không chỉ có thêu, ở mỗi tác phẩm tại triển lãm, thêu Việt Nam còn kết hợp cùng thêu tambour, làm hoa 3D Nhật Bản, hay công nghệ cắt laser, tạo nên cuộc đối thoại nghệ thuật - văn hóa thú vị.

Có mặt tại buổi khai mạc triển lãm, Giáo sư triết học Thái Kim Lan bày tỏ sự thích thú trước sự sáng tạo của NTK Quỳnh Anh để tôn vinh nghệ thuật thêu truyền thống. Bà cho biết: “Các họa tiết thêu trên cổ áo, tay áo, tà áo… là những chi tiết không thể thiếu trong trang phục và nghệ thuật cung đình. Nghệ thêu tay cung đình cũng là một trong những nghề cao quý nhất mà người nghệ nhân đạt được.

Khi trở về Huế để tìm lại vốn xưa và khi được ngắm nhìn những y phục đó, điều làm tôi choáng váng, trước hết là những nét thêu trên y phục. Thêu và may đòi hỏi rất nhiều tỉ mỉ, kiên nhẫn, nhẫn nại với thời gian và cuộc đời - để tạo ra những cái đẹp thanh thoát nhưng lại chứa đựng tâm hồn của người nghệ nhân trong từng đường kim, mũi chỉ".

Sau trải nghiệm tại triển lãm, các khách mời có cơ hội thưởng thức bộ sưu tập cưới của NTK Quỳnh Anh trên Ngự thuyền Hueritage. Bộ sưu tập gồm 10 thiết kế váy cưới, được cô cùng đội ngũ sáng tạo trong vòng 2 tháng.

Trên mỗi bộ váy cưới rất hiện đại, từng tiêu bản thêu trưng bày tại triển lãm trở thành những điểm nhấn tinh tế, giúp mỗi thiết kế trở nên đặc biệt hơn, chứa đựng cả câu chuyện văn hóa về nghề thêu truyền thống. Đây cũng chính là tuyên ngôn của bộ sưu tập HER-ITAGE: phá vỡ khuôn mẫu cũ để tạo ra một ngôn ngữ mới cho nghề thêu mang tính đương đại.

NTK Quỳnh Anh đã dành 7 năm nghiên cứu về thêu và trăn trở khi thêu Việt dần mai một và không còn phổ biến. “Thời gian hoàn thành một tác phẩm rất lâu, thường kéo dài từ một đến vài tháng, khiến cho giá thành bị đẩy lên cao. Hơn nữa, sự hạn chế về nguyên vật liệu cũng như phạm vi ứng dụng cũng khiến thêu Việt thường bị bó hẹp trong một số sản phẩm và gu thẩm mỹ mang tính truyền thống. Bộ sưu tập HER-ITAGE chính là câu trả lời đầu tiên của Lecia cho hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy cảm hứng này”.

Với tâm huyết tôn vinh và làm mới giá trị phi vật thể của nghệ thuật thêu tay truyền thống, thông qua ngôn ngữ sáng tạo của thời trang, NTK Quỳnh Anh cùng thương hiệu Lecia mong muốn đưa kỹ thuật thêu vượt ra khỏi phạm vi bảo tồn đơn thuần để hòa quyện vào dòng chảy của văn hóa và đời sống đương đại. Bằng cách diễn giải di sản trên những sản phẩm gần gũi, dự án khẳng định sức sáng tạo và bản lĩnh của người Việt - không vay mượn văn hóa, mà tự mình tạo nên những giá trị mới, kế thừa và lan tỏa niềm tự hào này đến thế hệ tương lai.