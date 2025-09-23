"ALO"? 95 triệu cho một chiếc túi của brand đồ tập thật đấy hả?

Nếu nghe qua, chắc nhiều người sẽ bật cười: thương hiệu ALO YOGA vốn nổi tiếng với quần legging và áo bra thể thao giờ đây vừa nhảy sang bán… túi da hạng sang, với giá từ 1.200 USD đến 3.600 USD (tương đương từ 31 - 95 triệu đồng). Bất ngờ hơn, đây là chiến lược nghiêm túc để ALO bước chân vào lãnh địa của Balenciaga, Bottega Veneta hay The Row.

Từ phòng tập ra sàn catwalk xa xỉ

ALO YOGA, cái tên gắn liền với phong cách athleisure được Kendall Jenner hay Bella Hadid yêu thích, đã chính thức công bố bộ sưu tập túi da vào ngày 22/9. Gần 20 năm kể từ khi thành lập, thương hiệu này đã tung ra loạt túi gồm duffel, bowler, tote và bucket bag, tất cả đều bằng da và da lộn thủ công, gắn thêm… một viên pha lê nhỏ để đặt ý niệm tích cực.

Nghe có vẻ "yoga" hết mức, nhưng giá thì không hề "thiền" chút nào: thấp nhất 1.200 USD, cao nhất 3.600 USD (31 - 95 triệu đồng) ngang ngửa túi của các nhà mốt Ý lâu đời. Trong khi đó, một chiếc legging ALO chỉ loanh quanh 90 - 170 USD (2,3 - 3 triệu đồng).

Ông Danny Harris - CEO kiêm đồng sáng lập thì nhìn sự việc theo hướng ngược lại: "ALO từ đầu đã đại diện cho một lối sống sang trọng gắn với sức khỏe và tinh thần. Giới xa xỉ ngày nay quan tâm đến wellness nhiều hơn là chuyện thương hiệu tồn tại bao lâu."

Để bảo chứng cho sự chuyển mình, ALO không tiếc tiền mời nhiếp ảnh gia Steven Meisel - huyền thoại làng mốt từ thập niên 80 để bấm máy chiến dịch quảng bá, với dàn mẫu ấn tượng không kém như Kendall Jenner, Candice Swanepoel, Amelia Gray Hamlin và Daiane Sodre. Túi cũng được sản xuất thủ công tại Florence (Ý), nơi vốn nổi tiếng với nghệ nhân da thuộc. "Chúng tôi tự tin vào chất lượng lao động ở Ý", Harris khẳng định.

Dù vậy, giới quan sát không quên nhắc lại scandal năm ngoái, khi một phóng sự của New York Times tố kho phân phối của ALO ở Nevada sử dụng lao động nhập cư bị bóc lột. Khi được hỏi liệu thương hiệu đã xử lý vấn đề này ra sao, Harris lảng tránh và cho rằng chưa từng có cáo buộc nào liên quan đến khâu sản xuất cả.

Bộ sưu tập 6 mẫu túi: ALO có gì mà "ngang vai" hàng hiệu?

Daily Voyage - 3.300 USD (hơn 86 triệu đồng)

Một chiếc duffle cỡ vừa, làm từ da bê vân, đủ rộng để chứa đồ từ sáng đến tối – kể cả bộ quần áo thay sau giờ tập. Đây không phải kiểu "túi đi gym" bình thường mà là phụ kiện bóng bẩy có thể mix với bất cứ outfit nào.

Voyage Duffle - 3.600 USD (gần 95 triệu đồng)

Phiên bản lớn hơn, hướng đến những chuyến đi ngắn ngày hoặc làm hành lý xách tay. Điểm cộng: đặt vừa trên vali kéo. Chất da bê vân sẽ "lên màu" đẹp dần theo thời gian. Có 3 màu: đen, espresso và đỏ Bordeaux - màu từng được Katie Holmes mang đi dạo phố.

Tranquility Tote - 2.300 USD (hơn 60 triệu đồng)

Túi tote da lộn, làm thủ công tại Florence. Kiểu túi "nhét cả thế giới" bên trong: laptop, ví, giấy tờ… thích hợp từ văn phòng đến sân bay. Cũng có ba màu cơ bản dễ phối: đen, espresso, Bordeaux.

Odyssey Bowler - 3.200 USD (hơn 83 triệu đồng)

Lấy cảm hứng từ dáng bowling bag của thập niên 50, mix với tinh thần sporty của thập niên 2000. Thiết kế sang nhưng tiện dụng, có thêm quai phụ, đủ cho cả đi làm lẫn du lịch.

Balance Bucket - 2.000 USD (hơn 52 triệu đồng)

Chiếc bucket bag được làm bằng da lộn màu đen hoặc nâu, thêm lựa chọn da trơn đen. Form túi vừa vặn, hơi "lụng thụng" để tạo cảm giác relaxed đúng chất athleisure. Có thể xách tay với quai trên, hoặc đeo chéo với dây dài để biến hóa theo outfit từ bộ sweatsuit đi dạo cho đến áo phông quần jeans đơn giản.

Trong thời đại mà yoga, thiền và lối sống lành mạnh được định giá như "xa xỉ phẩm" mới, có lẽ nước cờ này của ALO không hề phi lý. Câu hỏi còn lại: liệu túi ALO có cơ may trở thành chiếc It bag tiếp theo, hay chỉ dừng lại ở cú thử sức đầy rủi ro?

Theo The New York Times, Vogue