Nóng trên Thread: Bố tự ý ngắt cầu dao, tủ lạnh bốc mùi nồng nặc nhưng lại quát tháo và bắt vợ con dọn, còn mình ngồi bấm điện thoại

Mới đây, trên mạng xã hội Threads, một bạn trẻ chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người vừa bức xúc vừa chạnh lòng.

Gia đình đi vắng 4 ngày. Khi trở về, họ phát hiện toàn bộ điện trong nhà đã bị ngắt. Tủ lạnh không hoạt động suốt nhiều ngày, thực phẩm bên trong hư hỏng hoàn toàn. Người mẹ mở tủ lạnh ra “tưởng như bước vào nhà xác”, rồi lặng im, không nói gì.

Nguyên nhân đến từ người bố. Ông chủ động ngắt cầu dao vì “nghĩ cho an toàn điện của gia đình”. Điều đáng nói không nằm ở hành động sai lầm ban đầu, mà là cách ông phản ứng sau đó.

Khi biết sự việc, thay vì xin lỗi, ông quay sang trách ngược. Lý lẽ vẫn là “vì gia đình”, còn hậu quả thì… mặc nhiên không phải trách nhiệm của mình. Người mẹ im lặng. Cô con gái bị yêu cầu dọn dẹp đống thực phẩm hư hỏng, trong khi người em trai không phải làm gì. Còn người bố – ngồi bấm điện thoại như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Một tình huống rất đời thường. Nhưng phía sau nó là một mô hình gia đình không hề hiếm: gia trưởng, đổ lỗi và trọng nam khinh nữ .

Khi người lớn không biết nhận sai, trẻ sẽ học cách méo mó nhận thức

Trong những gia đình như vậy, sai lầm không đáng sợ. Điều đáng sợ là không ai chịu nhận sai .

Người bố trong câu chuyện không chỉ né tránh trách nhiệm, mà còn “đổi trắng thay đen” bằng cách biến mình thành người có công. Điều này tạo ra một thông điệp ngầm nhưng rất mạnh:

“Sai hay đúng không quan trọng, quan trọng là ai có quyền nói.”

Đứa trẻ lớn lên trong môi trường đó sẽ học được gì?

Hoặc là trở thành người luôn phải xin lỗi dù không sai

Hoặc là trở thành bản sao của người lớn: không bao giờ nhận lỗi

Cả hai đều là những lệch lạc trong cách hình thành nhân cách.

Sự im lặng của người mẹ: không phải bình yên, mà là bất lực

Người mẹ trong câu chuyện không cãi lại. Không phản ứng. Không bảo vệ con.

Nhiều người gọi đó là “nhịn cho êm nhà”. Nhưng với trẻ nhỏ, đó lại là một tín hiệu khác:

“Trong gia đình này, có những điều sai nhưng không ai được phép lên tiếng.”

Sự im lặng kéo dài sẽ khiến trẻ:

Không dám bày tỏ cảm xúc

Không biết bảo vệ bản thân

Dần chấp nhận những điều bất công như một điều “bình thường”

Trọng nam khinh nữ: vết cắt âm thầm nhưng sâu

Chi tiết “bố chỉ bắt con gái dọn, không bắt con trai” tưởng nhỏ, nhưng lại là thứ để lại dấu ấn lâu dài nhất.

Đứa con gái sẽ lớn lên với cảm giác:

Mình phải gánh trách nhiệm nhiều hơn

Mình phải chịu đựng nhiều hơn

Giá trị của mình thấp hơn chỉ vì giới tính

Còn đứa con trai?

Nếu được ưu ái vô điều kiện, không bị yêu cầu chia sẻ trách nhiệm, đứa trẻ đó rất dễ:

Thiếu sự đồng cảm

Mặc định mình có “đặc quyền”

Lặp lại chính mô hình gia trưởng của người bố

Những đứa trẻ ấy sẽ lớn lên như thế nào?

Điều đáng nói là: cả đứa bị thiệt thòi lẫn đứa được ưu ái đều bị tổn thương, chỉ là theo những cách khác nhau.

1. Đứa trẻ bị xem nhẹ (thường là con gái)

Dễ trở nên tự ti, hay tự trách Luôn cố gắng làm hài lòng người khác

Khi trưởng thành, dễ rơi vào các mối quan hệ thiếu lành mạnh vì đã quen “chịu đựng”

2. Đứa trẻ được ưu ái (thường là con trai)

Thiếu trách nhiệm

Khó chấp nhận sai lầm

Dễ trở thành người trưởng thành ích kỷ, thiếu tôn trọng người khác

3. Cả hai đều có chung một điểm

Không học được cách đối diện với sai lầm một cách lành mạnh

Không hiểu thế nào là sự tôn trọng trong gia đình

Một gia đình không chỉ nuôi lớn cơ thể, mà còn “lập trình” nhân cách

Câu chuyện cái tủ lạnh hỏng chỉ là bề nổi. Điều đáng nói là cách một gia đình vận hành mỗi ngày:

Ai có quyền? Ai phải chịu trách nhiệm? Ai được nói? Ai phải im lặng?

Trẻ con không học từ lời dạy. Trẻ học từ cách người lớn cư xử.

Một người bố luôn đúng. Một người mẹ luôn im lặng. Một đứa con gái luôn phải làm. Một đứa con trai luôn được miễn trừ.

Đó không còn là chuyện của một gia đình nữa, mà là cách một thế hệ tiếp theo được “nuôi dạy”.

Kết

Không ai chọn được gia đình mình sinh ra. Nhưng mỗi người trưởng thành đều có quyền chọn cách mình sẽ trở thành.

Và đôi khi, việc nhận ra những điều “không ổn” trong chính ngôi nhà của mình – chính là bước đầu tiên để không lặp lại nó.