Chuẩn bị mang thai mãi chưa có tin vui? 5 thói quen này có thể đang âm thầm làm giảm khả năng thụ thai của bạn

Trong quá trình chuẩn bị mang thai, bạn có từng cảm thấy bất lực và thất vọng? Rõ ràng đã cố gắng rất lâu, nhưng vẫn chưa có tin vui.

Nhiều người cho rằng việc khó có con là do vấn đề sức khỏe, nhưng thực tế, những thói quen sinh hoạt tưởng chừng rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày lại có thể chính là “rào cản” lớn nhất.

Dưới đây là 5 thói quen thường bị bỏ qua nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mang thai, cùng cách điều chỉnh để tăng cơ hội đón tin vui.

1. Thức khuya, sinh hoạt thất thường: âm thầm phá vỡ nội tiết sinh sản

Bạn có thường xuyên thức khuya lướt điện thoại hoặc làm việc không?

Thói quen này đang âm thầm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Việc ngủ không đủ giấc hoặc đi ngủ sau 23h sẽ làm rối loạn trục nội tiết (vùng dưới đồi – tuyến yên – tuyến sinh dục).

Hệ quả là:

Ở nữ: rối loạn rụng trứng

Ở nam: Giảm số lượng và chất lượng tinh trùng

Giải pháp:

Duy trì giờ giấc sinh hoạt đều đặn, ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi ngày để cải thiện nội tiết.

2. Ăn uống mất cân bằng: dinh dưỡng lệch làm giảm khả năng thụ thai

Nhiều người khi chuẩn bị mang thai chỉ chăm chăm uống thực phẩm chức năng mà bỏ quên chế độ ăn tổng thể.

Ăn nhiều dầu mỡ, đường; Ăn kiêng quá mức; Kén ăn đều có thể:

Làm giảm chất lượng trứng

Gây tổn thương DNA tinh trùng

Chế độ ăn nhiều muối và dầu mỡ còn có thể gây viêm trong cơ thể, làm giảm khả năng làm tổ của phôi. Ngoài ra, thiếu các vi chất quan trọng như: Axit folic; Vitamin D; Kẽm có thể làm tăng 30% nguy cơ khó thụ thai.

Giải pháp:

Ăn đa dạng: Ngũ cốc nguyên hạt; Đạm chất lượng cao; Rau củ quả tươi.

3. Ngồi nhiều, ít vận động: tuần hoàn sinh sản bị “tắc nghẽn”

Lối sống hiện đại khiến nhiều người ngồi hơn 8 tiếng/ngày. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh sản:

Nam giới:

Ngồi >6 tiếng/ngày làm tăng nhiệt độ vùng tinh hoàn

Giảm hơn 30% chất lượng tinh trùng

Tăng tỷ lệ tinh trùng dị dạng

Nữ giới:

Tuần hoàn vùng chậu kém

Ảnh hưởng đến quá trình phát triển và rụng trứng

Tăng nguy cơ lạc nội mạc tử cung

Giải pháp:

Duy trì vận động: 150 phút/tuần (đi bộ nhanh, chạy nhẹ, yoga); Mỗi giờ nên đứng dậy vận động 5 phút.

4. Thừa cân hoặc quá gầy: lệch chuẩn là khó có con

Cân nặng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mang thai. Theo Tổ chức Y tế Thế giới: Người có BMI ngoài khoảng 18.5–24.9 có nguy cơ khó thụ thai cao hơn 58%.

Phụ nữ béo phì: Dễ bị kháng insulin; Hội chứng buồng trứng đa nang; Ảnh hưởng rụng trứng. Phụ nữ quá gầy: Thiếu mỡ cơ thể; Giảm estrogen; Không duy trì được chu kỳ rụng trứng. Nam giới béo phì: Giảm testosterone; Giảm sản xuất tinh trùng.

Giải pháp:

Thừa cân: giảm cân khoa học; Thiếu cân: tăng cân hợp lý.

5. Căng thẳng kéo dài: áp lực tâm lý “đè nặng” khả năng thụ thai

Nhiều người bỏ qua yếu tố tâm lý khi chuẩn bị mang thai. Theo khảo sát: Hơn 70% các cặp vợ chồng đang chuẩn bị có con đều có áp lực tâm lý. Căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tiết nhiều cortisol (hormone stress), từ đó: Ức chế hormone sinh sản; Gây rối loạn rụng trứng; Giảm chất lượng tinh trùng.

Nghiên cứu cho thấy: Phụ nữ stress cao có thời gian thụ thai kéo dài thêm 3–6 tháng; Tỷ lệ thành công giảm 45%.

Giải pháp:

Giữ tinh thần thoải mái bằng: Thiền; Nghe nhạc; Trò chuyện, chia sẻ.

Nguyên tắc vàng để chuẩn bị mang thai khoa học

✔️ Giấc ngủ

Ngủ từ 22h–23h, đủ 7–8 tiếng, tránh thức khuya

✔️ Dinh dưỡng

Ăn cân bằng, ít đường – ít muối – ít dầu mỡ, bổ sung axit folic

✔️ Vận động

150 phút/tuần, tránh ngồi lâu

✔️ Cân nặng

Giữ BMI trong khoảng 18.5–24.9

✔️ Tinh thần

Giữ tâm lý ổn định, giảm áp lực

Kết lại

Chuẩn bị mang thai không phải là chờ đợi may mắn, mà là một quá trình điều chỉnh cơ thể một cách khoa học. 5 thói quen tưởng chừng nhỏ này lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng có con. Điều chỉnh sớm, đúng cách, bạn sẽ tăng đáng kể cơ hội đón một em bé khỏe mạnh trong tương lai.