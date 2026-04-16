Trẻ không sưng, không đỏ chân nhưng thường xuyên kêu đau: Có thể là "cơn đau tăng trưởng"

Nhiều phụ huynh lo lắng khi con thường xuyên kêu đau chân vào ban đêm, dù ban ngày vẫn chạy nhảy bình thường, không có dấu hiệu sưng đỏ hay chấn thương. Theo các chuyên gia, đây có thể là “đau tăng trưởng” – một hiện tượng sinh lý phổ biến ở trẻ nhỏ trong giai đoạn phát triển.

Đau chân về đêm, ban ngày lại bình thường: Dấu hiệu điển hình

Trong bữa tối của gia đình bé Minh (tên đã thay đổi), người mẹ không giấu được sự lo lắng khi con trai liên tục trằn trọc vào ban đêm vì đau chân. Tuy nhiên, đến ban ngày, trẻ vẫn sinh hoạt bình thường, không đau khớp, chỉ cảm giác mỏi cơ.

Theo các bác sĩ, nếu trẻ có những biểu hiện như:

Đau chân vào ban đêm, ban ngày không đau

Đau ở cơ, không phải ở khớp. Không sưng, không đỏ.

Nghỉ ngơi là đỡ, vận động nhiều thì đau tăng thì rất có thể đó là đau tăng trưởng .

Đau tăng trưởng là gì?

Đây là hiện tượng sinh lý thường gặp ở trẻ từ 3–12 tuổi – giai đoạn phát triển nhanh. Cơn đau thường xuất hiện từng đợt, mang tính tạm thời và tự khỏi, không phải do bệnh lý hay chấn thương.

Phần lớn các trường hợp không cần điều trị đặc biệt.

Vì sao trẻ bị đau tăng trưởng?

Các chuyên gia chỉ ra một số nguyên nhân phổ biến:

Xương phát triển nhanh hơn cơ : Xương dài ra nhanh khiến cơ và gân bị kéo căng, gây đau.

Tích tụ chất chuyển hóa : Trẻ vận động nhiều khiến cơ bị mỏi, sinh ra cảm giác đau.

Biến dạng sinh lý (chân vòng kiềng) : Ở giai đoạn tập đi, cấu trúc chân chưa ổn định có thể gây căng cơ.

Thiếu vitamin D và canxi : Làm giảm sức mạnh cơ, gây đau nhức.

Làm gì khi trẻ bị đau?

Dù là hiện tượng bình thường, đau tăng trưởng vẫn có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và tâm lý của trẻ. Phụ huynh có thể áp dụng một số biện pháp:

Chườm ấm, massage nhẹ vùng đau

Cho trẻ vận động nhẹ nhàng , kéo giãn cơ

Bổ sung vitamin D (khoảng 400 IU/ngày) và tăng cường thực phẩm giàu canxi

Hạn chế vận động mạnh khi trẻ đang đau

Có thể dùng thuốc giảm đau (paracetamol, ibuprofen) theo hướng dẫn bác sĩ nếu đau nhiều

Đau tăng trưởng có phải dấu hiệu trẻ sẽ cao hơn?

Câu trả lời là không . Đau tăng trưởng không liên quan trực tiếp đến chiều cao tương lai. Có trẻ không bị đau vẫn phát triển tốt, và ngược lại.

Tuy nhiên, trẻ phát triển nhanh có xu hướng dễ gặp tình trạng này hơn.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám?

Phụ huynh không nên chủ quan nếu trẻ có các dấu hiệu sau:

Đau kéo dài, kể cả ban ngày

Sưng, đỏ hoặc đau ở khớp

Đau sau chấn thương, kèm sốt, mệt mỏi, chán ăn

Đi khập khiễng

Có phát ban hoặc xuất huyết bất thường

Đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý cần được kiểm tra y tế.

Không phải bệnh nguy hiểm, nhưng cần theo dõi

Các chuyên gia nhận định, đau tăng trưởng giống như “con hổ giấy” – khiến phụ huynh lo lắng nhưng thực chất phần lớn là hiện tượng bình thường.

Chỉ cần đảm bảo:

Trẻ không có dấu hiệu viêm, sốt

Ban ngày vẫn sinh hoạt bình thường

thì cha mẹ không cần quá lo lắng.

Tuy nhiên, việc theo dõi sát và đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu bất thường vẫn là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của trẻ.

Nguồn: Sohu