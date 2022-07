Những thực phẩm chứa nhiều collagen, chống lão hóa, cho làn da căng mịn

Collagen là một loại protein chiếm 25% tổng lượng protein cơ thể và đến 70% cấu trúc da. Collagen phân bố chủ yếu ở lớp hạ bì, có chức năng chính là kết nối các mô trong cơ thể, kích thích quá trình trao đổi chất. Đối với riêng làn da thì collagen được xem như một chất keo kết nối các tế bào dưới da nên không ngạc nhiên khi collagen là một trong những yếu tố quyết định độ săn chắc, mịn màng của da. Bởi vì collagen chiếm đến 25% tổng lượng protein trong cơ thể mỗi người nên nếu thiếu đi dưỡng chất cần thiết này cơ thể chúng ta cũng chỉ là các phần rời rạc. Đây là lý do vì sao, các nhà khoa học cho rằng collagen là một thành tố không thể thiếu đối với con người. Theo các nhà nghiên cứu về dinh dưỡng, có những loại thực phẩm chứa nhiều collagen mà phái đẹp cần quan tâm để có được làn da đẹp mịn màng như mong muốn. Vậy nên, để giữ cho làn da luôn săn chắc, khỏe đẹp, gìn giữ nét thanh xuân, bạn nên bổ sung những loại quả giàu collagen sau:

Thành phần của các loại trái cây màu đỏ này chứa dồi dào hoạt chất chống ô xy hóa có tên là Lycopene. Chất này vừa đóng vai trò như một kem chống nắng tự nhiên và vừa giúp kích thích cơ thể tăng cường sản xuất collagen hiệu quả.

Đu đủ: Đu đủ là loại quả rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất... có lợi cho sự đàn hồi của da, giúp giảm thiểu nếp nhăn. Ngoài ra, quả đu đủ còn cung cấp nhiều loại vitamin như A, K, E, canxi, kali, phốt pho... rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, đu đủ còn chứa loại enzyme gọi là papain, giúp chị em chống lại tác hại của các gốc tự do và trì hoãn lão hóa.



Trái cây có múi: Trong các loại trái cây có múi như cam, chanh, quýt, bưởi chứa rất nhiều vitamin C. Vitamin C đóng vai trò chính trong sản xuất pro-collagen, một tiền chất của collagen. Bổ sung vitamin C thường xuyên giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật, đồng thời tăng cường mức độ oxy hóa, giúp làn da được cải thiện và sáng khỏe hơn.

Trái cây có màu đỏ: Thành phần của các loại thực phẩm này chứa dồi dào hoạt chất chống ô xy hóa có tên là Lycopene. Chất này vừa đóng vai trò như một kem chống nắng tự nhiên và vừa giúp kích thích cơ thể tăng cường sản xuất collagen hiệu quả. Do vậy, bạn nên tăng cường bổ sung các loại quả có màu đỏ như ớt chuông, cà chua, dâu tây, quả lựu, dưa hấu…, để duy trì sức khỏe tốt và một làn da đẹp mịn màng.

Collagen được tìm thấy trong màng vỏ và lòng đỏ trứng gà. Trứng gà chứa những chất dinh dưỡng thức đẩy sản sinh collagen như vitamin B, E, axit amin và lưu huỳnh.

Nước dùng xương: Trong nước dùng từ xướng có chứa canxi, magie, photpho, collagen, glucosamine, chondroitin và nhiều chất dinh dưỡng khác. Tuy nhiên, mỗi loại nước dùng từ các loại xương khác nhau sẽ có chất lượng khác nhau. Vì vậy, xương dùng để nấu bạn nên mua từ những cửa hàng uy tín. Nước dùng xương được dùng để nấu các món canh, các món ăn nước. Được rửa sạch, đun sôi và nêm một ít gia vị phù hợp với khẩu vị của bạn.

Thịt gà: Trong thịt gà chứa rất nhiều mô liên kết là nơi chứa nhiều collagen đặc biệt phần ức và lườn gà. Có nghiên cứ chỉ ra rằng, cổ và sụn gà là nguồn collagen dùng để điều trị xương khớp. Khi bạn ăn thịt gà nạc, không da (bởi vì phần này chứa rất nhiều lipit, chất béo độc hại), các protein trong gà sẽ được tiêu hóa, chuyển hóa thành các axit amin quan trọng, thúc đẩy tái tạo collagen, phục hồi cấu trúc da, đẩy lùi nếp nhăn trên gương mặt.

Cá và động vật có vỏ: Những động vật này có xương và dây chằng chứa rất nhiều collagen, dễ hấp thụ. Ngoài ra, chất béo omega-3 ngừa tình trạng mất nước giữa các lớp da, thúc đẩy quá trình sản xuất collagen giúp cơ thể tránh được các nguy cơ lão hóa, ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, đái tháo đường, giảm triệu chứng viêm khớp dạng thấp và chống trầm cảm hiệu quả.

Trứng gà: Collagen được tìm thấy trong màng vỏ và lòng đỏ trứng gà. Trứng gà chứa những chất dinh dưỡng thức đẩy sản sinh collagen như vitamin B, E, axit amin và lưu huỳnh. Lòng trắng trứng có số lượng lớn protein, một trong những axit amin cần thiết cho sản xuất collagen. Ăn trứng gà là cách dễ nhất để bổ sung collagen. Tuy nhiên, trứng được xử lý qua nhiệt độ như nấu nướng sẽ làm giảm lượng collagen. Tối đa chỉ nên ăn 3 quả trứng/tuần.

Quả mọng: Mặc dù cam quýt có chứa nhiều hàm lượng vitamin C nhưng quả mọng cũng là một nguồn cung cấp loại vitamin này không hề ít. Thậm chí, một sô loại quả mọng như dâu tây thực sự cung cấp nhiều vitamin C hơn cam. Quả mâm xôi, quả việt quất cũng cung cấp một liều lượng lớn.



Rau xanh là một trong những thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh, cung cấp một lượng chất xơ và vi chất cho cơ thể. Rau cải xoăn, cải bó xôi, bắp cải, xà lách.. có nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E, A, C, B9, K…

Quả bơ: Quả bơ nổi tiếng với nhiều công dụng như chống ung thư, bảo vệ tim, hỗ trợ giảm cân hiệu quả... nhưng ít ai biết bơ còn thúc đẩy làn da mịn màng, dẻo dai hơn nhờ có chứa nhiều axit béo. Ngoài ra, nhờ chứa nhiều vitamin A mà bơ có khả năng loại bỏ các tế bào da chết, để lại cho chúng ta làn da sáng, khỏe đẹp. Hàm lượng caroten của chúng cũng có thể hỗ trợ ngăn chặn độc tố và thiệt hại từ tia nắng mặt trời và cũng giúp bảo vệ chống lại ung thư da.



Quả ổi: Quả ổi có giá trị dinh dưỡng cao như chất xơ, vitamin C, A, kẽm, kali, mangan…tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa, giảm cân. Ngoài ra, trong ổi có chứa kẽm, đồng là một trong những chất góp phần chuyển hóa collagen.

Tỏi: Tỏi là một nguyên liệu cho vào các món ăn để tăng hương vị. Tỏi cũng có thể giúp cơ thể tăng sản xuất collagen. Thành phần của tỏi chứa chất xơ, vitamin A, B1, B2, C, B9, kẽm, natri, mangan…đặc biệt là selen. Selen là một khoáng chất vi lượng giúp làm chậm quá trình lão hóa và phòng ngừa một số bệnh mãn tính như tìm mạch và ung thư. Không nên ăn tỏi quá nhiều (đặc biệt là ăn sống), có thể gây ợ nóng, đau dạ dày, tăng nguy cơ làm loãng máu, khiến máu khó đông.

Những loại rau có màu xanh đậm: Rau xanh là một trong những thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh, cung cấp một lượng chất xơ và vi chất cho cơ thể. Rau cải xoăn, cải bó xôi, bắp cải, xà lách.. có nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E, A, C, B9, K…