Những thời điểm cha mẹ không nên trách mắng con, đặc biệt là số 4

Có những thời điểm cha mẹ tuyệt đối không nên trách mắng con, bởi điều này không chỉ khiến con buồn bã, tổn thương mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển tâm lý và tính cách. Trước hết, khi con vừa gặp thất bại hoặc mắc lỗi, chẳng hạn như làm rơi vỡ đồ, điểm kiểm tra không tốt, hay thua trong một cuộc thi, đó là lúc con cần sự an ủi và hướng dẫn, không phải những lời trách mắng. Nếu bị quát nạt, trẻ sẽ dễ sinh ra mặc cảm, tự ti và sợ thử lại.

Một tình huống khác là khi con đang đói, mệt hay buồn ngủ. Trong trạng thái này, trẻ thường dễ cáu gắt và không kiểm soát được cảm xúc. Lời trách mắng lúc đó chẳng khác nào “đổ thêm dầu vào lửa”, chỉ khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Tương tự, việc mắng con ở nơi công cộng hoặc trước mặt bạn bè, người lạ cũng để lại vết hằn tâm lý, làm con cảm thấy xấu hổ và dần thu mình, thậm chí mất niềm tin vào cha mẹ.

Bên cạnh đó, nếu trẻ đang cố gắng bày tỏ cảm xúc, như khi đang khóc, đang tức giận hay cố giải thích điều gì đó, cha mẹ càng cần lắng nghe. Sự lắng nghe giúp con cảm thấy được tôn trọng và học cách diễn đạt cảm xúc tích cực hơn. Cuối cùng, cha mẹ không nên trách mắng con khi bản thân đang tức giận. Trong cơn nóng nảy, những lời nói dễ vượt quá giới hạn và để lại tổn thương sâu sắc.

Thay vì mắng mỏ, cha mẹ hãy chọn cách bình tĩnh trao đổi, khích lệ và chỉ dẫn. Chính sự kiên nhẫn và thấu hiểu của cha mẹ mới là chiếc chìa khóa giúp con trưởng thành một cách tự tin và tích cực.

