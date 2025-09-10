"Đâu cần thiết phải cô lập bạn": Câu trả lời của con khi nhắc đến bạn học cá biệt khiến mẹ nhận ra thế quan của Gen Alpha không hề 1 chiều

Câu chuyện về cậu con trai lớp 7 của 1 phụ huynh đăng tải trên trang cá nhân sau đây đã cho thấy một điểm rất đặc trưng trong cách tiếp cận cuộc sống của Gen Alpha – thế hệ sinh ra trong bối cảnh xã hội hiện đại, tiếp xúc sớm với công nghệ và có cơ hội phát triển tư duy độc lập từ nhỏ.

Một buổi chiều đi học về, con trai tôi, 1 cậu bé hiện đang học lớp 7 đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện trong lớp.

Lớp con mới chuyển đến 1 bạn học sinh khá là cá biệt, suốt buổi học chỉ lo phá đám khiến cả lớp bị ảnh hưởng. Khi cô giáo nhắc nhở thì bạn ấy phản ứng bằng cách bỏ học buổi chiều luôn. Cô giáo sau đó có liên hệ với phụ huynh để giải quyết nhưng có vẻ như đây không phải lần đầu tiên nên phụ huynh và cô giáo đều khá là căng thẳng.

Điều khiến tôi chú ý hơn cả là chỗ ngồi của con tôi lại ngay phía trước bạn học sinh này.

Nghe con kể, tôi có chút lo lắng nên hỏi: “Con có muốn mẹ xin cô giáo cho đổi chỗ không? Như vậy sẽ thoải mái hơn cho con.”

Con tôi là 1 cậu bé khá lành, hiền như cục đất và ít nói nên tôi không phải là tôi không lo lắng việc con bị bắt nạt trong lớp. Nhưng con chỉ lắc đầu từ chối.

Con giải thích rằng tuy bạn ấy có cá biệt thật, nhưng chưa hề làm gì quá đáng hay gây ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Với con, việc thay đổi chỗ ngồi không cần thiết. Con cũng nói thêm rằng, con không chủ động tìm cách chơi thân với bạn, nhưng cũng không thấy cần phải xa lánh hay cô lập bạn ấy.

Điều khiến tôi ấn tượng là con kết thúc câu chuyện bằng một câu rất chín chắn: “Nếu sau này có vấn đề gì mà con không tự xử lý được, con sẽ báo cho mẹ biết.” Câu trả lời này khiến tôi vừa bất ngờ vừa cũng yên tâm phần nào. Tôi nhận ra rằng con trai mình đã bắt đầu có những suy nghĩ riêng, biết phân định đúng sai, biết giữ khoảng cách an toàn nhưng vẫn giữ sự tôn trọng cho người khác. Đó là cách ứng xử rất trưởng thành, khiến tôi càng tin tưởng rằng con đang học được cách đối diện và xử lý các tình huống trong cuộc sống một cách bình tĩnh, công bằng.

Thế giới quan của Gen Alpha khác biệt với "hội các mẹ" như thế nào?

Thế hệ Gen Alpha là những đứa trẻ sinh ra trong kỷ nguyên số đang cho thấy một cách tiếp cận cuộc sống khác biệt và thú vị. Câu chuyện về con trai lớp 7 của vị phụ huynh này là một ví dụ điển hình. Cách suy nghĩ và hành xử ấy phản ánh rõ nét đặc trưng của Gen Alpha.

1. Quan sát tình huống đa chiều

Trước hết, Gen Alpha có xu hướng quan sát tình huống đa chiều và đưa ra quyết định dựa trên sự cân bằng, thay vì phản ứng cực đoan. Con trai bạn không vội vàng né tránh hay cô lập bạn cá biệt, cũng không ép mình phải thân thiết. Điều này thể hiện khả năng nhận diện vấn đề một cách khách quan, chọn cách ứng xử trung lập nhưng vẫn giữ sự tôn trọng đối với người khác.

2. Giao tiếp cởi mở nhưng kiên định

Thứ hai, Gen Alpha có khả năng giao tiếp cởi mở nhưng kiên định. Câu trả lời “nếu con không xử lý được sẽ báo lại với mẹ” phản ánh tinh thần tự chủ cao – con biết khi nào mình đủ khả năng giải quyết và khi nào cần tìm sự hỗ trợ. Đây là một kỹ năng quan trọng của thế hệ trẻ trong xã hội nhiều biến động, nơi khả năng thích ứng và giao tiếp hiệu quả giúp các em vững vàng hơn.

3. Sự công bằng và không phán xét

Ngoài ra, Gen Alpha thường coi trọng sự công bằng và không phán xét. Việc con bạn không chọn cách cô lập bạn cá biệt chính là minh chứng cho sự bao dung và nhận thức rằng mỗi người đều có không gian để thay đổi.

Để ủng hộ con, cha mẹ nên

Tôn trọng sự lựa chọn và quyết định cá nhân của con, tránh áp đặt.

Luôn lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ khi con cần.

Khuyến khích con duy trì sự quan sát, phân tích và đồng cảm, bởi đó là những kỹ năng mềm rất cần thiết cho tương lai.

Qua cách con ứng xử, phụ huynh có thể yên tâm rằng Gen Alpha đang lớn lên với sự tự tin, bình tĩnh và khả năng thích nghi đáng quý.