Những điều gia đình có con nhỏ cần nắm khi tuyển người giúp việc/bảo mẫu để tránh kỳ vọng quá nhiều và giao việc không rõ ràng

Nhiều gia đình vẫn thường nhầm lẫn giữa người giúp việc nhà và bảo mẫu trông trẻ, dẫn đến việc kỳ vọng và giao việc không rõ ràng.

Thực tế, bảo mẫu là người chuyên chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ, có kỹ năng về dinh dưỡng, vệ sinh, phát triển tâm lý và thường chỉ tập trung vào bé.

Trong khi đó, người giúp việc nhà đảm nhiệm nhiều công việc như nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ… và có thể kiêm trông trẻ nhưng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân, không chuyên sâu về chăm sóc trẻ.

Nếu không phân biệt rạch ròi, gia đình dễ rơi vào tình trạng vừa không đạt được chất lượng chăm con như mong muốn, vừa gây áp lực quá tải cho người làm, ảnh hưởng đến cả hiệu quả công việc lẫn sự an toàn của trẻ.

Điểm khác biệt giữa bảo mẫu trông trẻ và người giúp việc nhà

Tiêu chí Bảo mẫu trông trẻ Người giúp việc nhà Mục tiêu chính Chăm sóc và hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ Hỗ trợ việc dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, các công việc nhà nói chung Kỹ năng yêu cầu Kỹ năng chăm trẻ, hiểu tâm lý trẻ, sơ cứu, chế biến thức ăn cho trẻ Kỹ năng dọn dẹp, nấu ăn, sắp xếp nhà cửa, đôi khi chăm trẻ nếu có yêu cầu Thời gian tập trung cho trẻ 80–100% thời gian làm việc Chỉ chăm trẻ khi được yêu cầu, còn lại ưu tiên việc nhà Trách nhiệm Theo dõi lịch sinh hoạt, ăn ngủ, vui chơi, an toàn của trẻ Giữ nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, bữa ăn đầy đủ Đào tạo chuyên môn Thường có, đặc biệt nếu làm bảo mẫu chuyên nghiệp Không bắt buộc, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm việc nhà Chi phí thuê Thường cao hơn vì yêu cầu kỹ năng chăm trẻ Có thể thấp hơn nếu không yêu cầu chăm trẻ nhiều

Bảo mẫu trông trẻ có cần phải làm thêm việc nhà không?

Điều này hoàn toàn tuỳ thỏa thuận ban đầu giữa gia đình và người làm.

Nguyên tắc chung thì bảo mẫu được thuê để chăm sóc trẻ, nên trọng tâm công việc là đảm bảo sự an toàn, sức khỏe và phát triển của trẻ.

Nếu gia đình yêu cầu làm thêm việc nhà (rửa chén, lau nhà, nấu ăn cho cả nhà), thì cần nói rõ ngay từ đầu và thường sẽ có mức lương cao hơn.

Tuy nhiên, nhiều bảo mẫu chuyên nghiệp chỉ nhận công việc liên quan đến trẻ (cho ăn, tắm, thay đồ, giặt quần áo, trông ngủ, chơi cùng) và không làm việc nhà khác.

Những điều gia đình có con nhỏ cần nắm khi tuyển người giúp việc hoặc bảo mẫu

1. Xác định nhu cầu rõ ràng

Gia đình cần chỉ chăm trẻ, hay chăm trẻ kiêm việc nhà?

Trẻ bao nhiêu tuổi, cần kỹ năng gì (ví dụ: biết pha sữa, ăn dặm, chơi tương tác, dạy kỹ năng sớm)?

2. Mô tả công việc chi tiết trước khi thuê

Liệt kê rõ ràng các việc cần làm, thời gian làm, phạm vi trách nhiệm.

Ví dụ: “Chỉ chăm trẻ, nấu đồ ăn cho trẻ, giặt đồ của trẻ, không dọn dẹp nhà cửa chung.”

3. Thỏa thuận mức lương phù hợp

Công việc càng nhiều, kỹ năng càng cao thì lương càng cao.

Tránh thuê kiểu “2 trong 1” nhưng trả lương thì chỉ có 1.

4. Kiểm tra lý lịch và kinh nghiệm

Nên phỏng vấn kỹ, hỏi người giới thiệu, hoặc tuyển qua công ty uy tín.

Ưu tiên người có chứng chỉ chăm sóc trẻ, biết sơ cứu.

5. Theo dõi trong giai đoạn thử việc

Quan sát cách họ chăm trẻ, giao tiếp, xử lý tình huống.

Có thể lắp camera để yên tâm, nhưng cũng cần trao đổi trước để tránh mất lòng tin.

So sánh chi phí

(Lưu ý: Đây là mức lương mang tính chất tham khảo. Sẽ có biến động, thay đổi tuỳ thuộc vào mỗi khu vực, năng lực và yêu cầu của gia đình với người làm).

Tiêu chí Bảo mẫu trông trẻ Người giúp việc nhà Mức lương trung bình (TP.HCM, Hà Nội) 9-15 triệu/tháng 6-10 triệu/tháng Giờ làm việc 8-10 tiếng/ngày hoặc ở lại 10-12 tiếng/ngày hoặc ở lại Chuyên môn Có kỹ năng chăm trẻ, sơ cứu, dinh dưỡng Không có yêu cầu cụ thể Công việc chính Chỉ tập trung chăm sóc trẻ: ăn, ngủ, chơi, giáo dục sớm Chỉ làm việc nhà theo yêu cầu của gia đình, không trông trẻ nhỏ Chi phí ăn ở (nếu ở lại) 1,5-2 triệu/tháng (gia đình lo) 1,5-2 triệu/tháng (gia đình lo) Thưởng/lễ Tết 1-2 tháng lương 0,5-1 tháng lương Tổng chi phí trung bình/tháng ~ 10,5-17 triệu ~ 7,5-12 triệu Ưu điểm Chuyên tâm chăm trẻ, an toàn hơn, hỗ trợ phát triển sớm Tiết kiệm chi phí, làm được nhiều việc Nhược điểm Chi phí cao, không làm việc nhà Không tập trung hoàn toàn cho trẻ, đôi khi thiếu kiến thức chuyên môn

Ngoài ra, hiện nay rất nhiều app dọn nhà, giúp việc nhà theo giờ. Bên cạnh đó, dịch vụ bảo mẫu theo giờ, bảo mẫu trông trẻ theo yêu cầu cũng nở rộ và có chất lượng cao. Các gia đình có thể tham khảo để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.