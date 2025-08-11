Nằm ổ chờ sinh, mẹ bầu Đặng Tiểu Tô Sa cũng "vui lây" với hành trình đón bé Gạo của gia đình Ngô Thanh Vân

Đặng Tiểu Tô Sa (sinh năm 1998) là cháu gái cố nhà giáo ưu tú, PGS Văn Như Cương, người sáng lập Trường THPT Lương Thế Vinh, một trong những ngôi trường dân lập đầu tiên tại Việt Nam. Hiện, mẹ của Tô Sa, hot mom U60 Văn Thùy Dương cùng gia đình đảm nhận việc điều hành trường. Tô Sa cũng là em chồng của ca nương Kiều Anh.

Tô Sa được nhiều người biết đến là 1 rich kid có phong cách phóng khoáng, cá tính nhưng lại trong khuôn khổ giáo dục kỷ luật của gia đình nhà giáo nhiều đời.

Tô Sa đang ở những tuần cuối của thai kỳ.

Tháng 3/2024, Tô Sa và Đạt Phùng chính thức “về chung một nhà”. Chồng của nàng rich kid khá kín tiếng, từng là du học sinh tại Australia giống vợ và được nhận xét sở hữu ngoại hình điển trai, cuốn hút. Trước khi yêu rồi tiến tới hôn nhân, cả hai đã có nhiều năm quen biết. Cuối năm 2023, Tô Sa nhận lời cầu hôn từ bạn trai.

Hiện đang mang thai con đầu lòng. Tin vui này được chính Tô Sa chia sẻ trên trang cá nhân nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Cách đây ít ngày, cô Văn Thuỳ Dương cũng đã nhắc đến việc chuẩn bị "nằm ổ" chăm cháu ngoại, Tô Sa hiện tại đang ở trong những tuần cuối của thai kỳ. Thời điểm này, thông thường các thai phụ gần như chỉ ở nhà vì cơ thể nặng nề và lúc nào cũng phải chuẩn bị cho việc "vỡ chum".

Trong lúc nằm chờ ngày gặp thiên thần nhỏ của mình, Tô Sa cũng theo dõi hành trình mang thai và sinh con của mẹ bầu Ngô Thanh Vân. Cô đã đăng tải dòng trạng thái chia sẻ lại bài review những đồ chào đón con gái đầu lòng của "bố bỉm" Huy Trần.

"Đúng là con đầu cháu sớm mà còn sinh muộn nữa thì mọi thứ đều muốn mua tốt tốt tốt nhất. Mấy nay thấy gia đình nhà này mẹ tròn con vuông, theo dõi mà thấy vui lây theo. Chờ đợi mong ngóng đến ngày mình được ôm con trong lòng".

Mẹ bầu xinh đẹp và cá tính Tô Sa.

Hành trình mang thai và sinh con của Ngô Thanh Vân thật sự là 1 hành trình tràn đầy cảm hứng. Việc mang thai ở độ đuổi U50 đi kèm với quá nhiều biến chứng thai kỳ nguy hiểm nên khi bé Gạo cất tiếng khóc chào đời, mẹ tròn con vuông, ai cũng cảm thấy mừng cho người mẹ đầy nghị lực ấy.

Có lẽ sắp đến ngày được ôm em bé của mình vào lòng nên Tô Sa cũng có nhiều cảm xúc với hành trình đón bé Gạo của gia đình Ngô Thanh Vân.