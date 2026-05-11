Nhiều người đang lặng lẽ cất chiếc áo ĐIỆU ĐÀ này đi

Vừa qua hình ảnh một chiếc áo thun Jersey với điểm nhấn chính là dòng chữ tiếng Việt "Điệu Đà" trước ngực đã và đang phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội Việt Nam. Được biết, đây là một sản phẩm đến từ NUMBERS - local brand streetwear vốn đã khẳng định được vị thế riêng nhờ tư duy thiết kế đơn giản mà khác biệt, gây ấn tượng bằng lối chơi chữ tiếng Việt đầy thú vị.

Trước khi mẫu "Điệu Đà" gây bão, thương hiệu này cũng từng sở hữu nhiều sản phẩm viral như mẫu áo tay dài Butter màu vàng được hàng loạt người nổi tiếng săn đón. Với sứ mệnh đưa ngôn ngữ mẹ đẻ xuất hiện nhiều hơn trên trang phục một cách bắt tai và sáng tạo, NUMBERS đã thực sự tạo nên một làn sóng mới trong cộng đồng yêu thích thời trang đường phố tại Việt Nam.

Chiếc áo Jersey Điệu Đà Shirt đang được bàn tán được hãng giới thiệu là mẫu áo thun tay ngắn với Graphic Art độc đáo trên nền chất liệu 100% Cotton. Với thiết kế màu đen năng động và mức giá bán lẻ 440.000 đồng, sản phẩm này đã nhanh chóng tẩu tán sạch sẽ trên mọi mặt trận ngay sau khi ra mắt. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với sức nóng khi mở bán, bối cảnh hiện tại lại ghi nhận một diễn biến đầy tréo ngoe.

Nhiều netizen thừa nhận họ đang lặng lẽ cất món đồ này sâu vào góc tủ. Không ít người cho biết mình mới chỉ kịp mặc đúng một lần và chắc chắn sẽ không có lần thứ hai diện nó ra đường. Dưới các bài đăng, công chúng liên tục tag tên bạn bè để trêu ghẹo những ai đã hoặc đang có ý định sở hữu item này. Sự quay lưng đột ngột này đã biến một món đồ thời trang xu hướng trở thành một "vùng cấm" trong mắt nhiều người tiêu dùng trẻ.

Dù lý do dẫn đến sự tiêu cực này hoàn toàn không nằm ở chất lượng hay thẩm mỹ của chiếc áo mà xuất phát từ những hình ảnh không mấy tích cực liên quan đến một nhân vật từng diện món đồ này trước đó, nhưng phản ứng thực tế vừa diễn ra cho thấy sức mạnh của sự liên đới hình ảnh là vô cùng lớn. Khi một nội dung gây tranh cãi được lan truyền trên diện rộng, những yếu tố vô tình xuất hiện trong đó đều có khả năng trở thành đề tài trao đổi của công chúng theo cách không mong muốn.

