Hè này, áo thun không còn “bình thường”: 5 kiểu mặc lên là thấy gọn gàng, tinh tế ngay lập tức

Mỗi mùa hè, áo thun lại quay trở lại như một lựa chọn an toàn. Nhưng năm nay, sự “an toàn” đó được nâng cấp: không còn là chiếc áo mặc cho tiện, áo thun giờ đây được tinh chỉnh để tôn dáng, tôn da và tạo cảm giác thanh lịch hơn rõ rệt.

Bộ sưu tập áo ngắn tay tiện dụng mùa hè

Điểm chung của các thiết kế đang được ưa chuộng chính là sự tiết chế. Không quá cầu kỳ, nhưng đủ tinh tế để khi mặc lên, tổng thể trông gọn gàng và có điểm nhấn.

Áo cổ V nhỏ: Chi tiết nhỏ nhưng “ăn điểm” lớn

Một trong những thay đổi dễ nhận ra nhất là phần cổ áo. Thay vì cổ tròn truyền thống, những thiết kế cổ V nhỏ đang được ưu ái hơn vì khả năng “hack” dáng mặt.

Phần cổ mở nhẹ giúp cổ trông dài hơn, khuôn mặt gọn hơn, đặc biệt phù hợp với những người có gương mặt tròn hoặc vuông. Quan trọng hơn, chi tiết này tạo cảm giác trưởng thành, thanh lịch hơn so với áo thun basic thông thường.

Chất liệu mỏng nhẹ: Mặc là thấy “dễ thở”

Không chỉ thay đổi về kiểu dáng, chất liệu cũng là yếu tố được chú trọng. Những chiếc áo thun mùa hè năm nay thường có độ mỏng vừa phải, co giãn tốt và đặc biệt là thoáng khí.

Cảm giác khi mặc không còn là “mặc cho xong”, mà là dễ chịu thực sự. Đây cũng là lý do vì sao áo thun có thể đi cùng bạn từ sáng đến tối, từ đi làm đến đi chơi mà không gây bí bách.

Áo thắt nút: Nhẹ nhàng tạo điểm nhấn

Chỉ cần thêm một chi tiết nhỏ như thắt nút ở eo, chiếc áo thun lập tức trở nên khác biệt. Thiết kế này giúp tạo điểm nhấn ở vòng hai, khiến tổng thể trông gọn gàng hơn mà không cần phối đồ quá cầu kỳ.

Đây là kiểu áo đặc biệt phù hợp với những cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn hoặc muốn tạo hiệu ứng “có đường cong” một cách tự nhiên.

Áo form rộng: Thoải mái nhưng vẫn có gu

Nếu trước đây áo rộng dễ bị gắn với hình ảnh xuề xòa, thì hiện tại, form rộng lại trở thành biểu tượng của sự phóng khoáng.

Điểm khác biệt nằm ở cách chọn form: rộng vừa đủ, vai rơi nhẹ, chiều dài hợp lý. Khi kết hợp cùng quần ống suông hoặc chân váy dài, tổng thể sẽ mang lại cảm giác rất “chill” nhưng vẫn tinh tế.

Áo đính chi tiết: Khi basic cần một chút nổi bật

Với những ai không thích sự đơn điệu, các thiết kế áo thun đính hạt hoặc có chi tiết nhỏ đang là lựa chọn đáng thử.

Chỉ cần một chút điểm xuyết ở cổ áo hoặc thân áo, chiếc áo thun lập tức trở nên nổi bật hơn mà vẫn giữ được tinh thần tối giản. Đây là kiểu áo có thể mặc đi làm, đi gặp gỡ hay thậm chí là những buổi hẹn nhẹ nhàng.

Điểm thú vị của xu hướng áo thun hè 2026 nằm ở chỗ: không có gì quá mới, nhưng mọi thứ đều được làm tốt hơn.

Từ form dáng, chất liệu đến chi tiết nhỏ, tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung – giúp người mặc trông gọn gàng, tinh tế mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Và có lẽ, đó cũng chính là định nghĩa mới của việc mặc đẹp: đơn giản, nhưng không hề đơn điệu.

