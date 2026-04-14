4 cách mặc áo thun không điểm nào chê, vừa trẻ trung vừa tinh tế trong mọi hoàn cảnh

Áo thun luôn là biểu tượng của mùa hè. Không chỉ thoải mái, dễ mặc, áo thun còn có khả năng biến hóa linh hoạt nếu bạn biết cách phối đồ hợp lý. Chỉ cần một chút tinh tế trong việc lựa chọn kiểu dáng và kết hợp trang phục, bạn hoàn toàn có thể nâng tầm phong cách thường ngày. Dưới đây là 4 cách phối áo thun đơn giản nhưng cực kỳ sành điệu cho mùa hè.

Áo thun và chân váy

Sự kết hợp giữa áo thun và chân váy mang đến vẻ ngoài nữ tính mà vẫn giữ được sự năng động. Đây là công thức phối đồ phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến dạo phố hay cà phê cuối tuần. Nếu bạn yêu thích phong cách nhẹ nhàng, hãy chọn áo thun trơn kết hợp cùng chân váy midi dáng xòe hoặc chân váy lụa. Bộ đôi này giúp tạo cảm giác mềm mại, bay bổng mà không quá cầu kỳ.

Ngược lại, nếu muốn trẻ trung và cá tính hơn, bạn có thể thử áo thun in hình cùng chân váy chữ A hoặc chân váy denim. Đừng quên sơ vin nhẹ phần áo để tạo điểm nhấn gọn gàng cho tổng thể. Một đôi sneaker trắng hoặc sandal đơn giản sẽ hoàn thiện outfit một cách hoàn hảo.

Áo thun và quần jeans

Đây là combo kinh điển chưa bao giờ lỗi mốt. Áo thun và quần jeans mang lại vẻ ngoài khỏe khoắn, năng động và phù hợp với mọi độ tuổi. Điều quan trọng là bạn nên chọn kiểu jeans phù hợp với dáng người. Quần jeans ống đứng hoặc ống rộng đang là xu hướng, giúp tổng thể trông hiện đại và thời thượng hơn so với kiểu skinny truyền thống.

Bạn có thể phối áo thun đen/trắng cơ bản với jeans xanh để tạo nên set đồ tối giản nhưng tinh tế. Nếu muốn phá cách, hãy thử những chiếc áo thun graphic hoặc áo có màu sắc nổi bật. Một chiếc thắt lưng bản nhỏ và đôi giày thể thao hoặc sandal sẽ giúp outfit trở nên cuốn hút hơn.

Áo thun và quần trắng

Quần trắng là item "hack" vẻ ngoài trở nên sáng sủa và thanh lịch hơn trong mùa hè. Khi kết hợp với áo thun, bạn sẽ có ngay một outfit vừa tối giản vừa tinh tế. Công thức này đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích phong cách tươi trẻ, hiện đại.

Một chiếc áo thun màu trung tính như be, xám, hoặc pastel phối cùng quần trắng sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, dễ chịu. Nếu bạn muốn nổi bật hơn, hãy chọn áo thun màu đậm như xanh cobalt, đỏ hoặc vàng để tạo điểm nhấn tương phản.

Về kiểu dáng, quần trắng ống rộng hoặc ống đứng sẽ giúp tôn dáng và tạo cảm giác thoáng mát. Kết hợp cùng sandal quai mảnh hoặc giày lười, bạn sẽ có ngay một set đồ vừa thời trang vừa phù hợp với thời tiết nóng bức. Đừng quên giữ cho trang phục luôn sạch sẽ, vì màu trắng rất dễ lộ khuyết điểm nếu không được chăm chút.

Áo thun và quần vải thô ống suông

Quần vải thô ống suông là lựa chọn lý tưởng cho những ngày hè cần sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ nét thanh lịch. Khi kết hợp với áo thun, bạn sẽ có một outfit cân bằng giữa casual và chỉn chu. Đây cũng là phong cách được nhiều người ưa chuộng trong môi trường công sở sáng tạo hoặc khi đi dạo phố.

Bạn có thể chọn áo thun form vừa hoặc hơi oversized để tạo cảm giác phóng khoáng. Sơ vin một phần hoặc toàn bộ áo vào quần sẽ giúp tổng thể trông gọn gàng hơn. Những gam màu trung tính như trắng, đen, nâu, xanh olive khi kết hợp cùng quần vải thô sẽ mang lại vẻ ngoài trưởng thành và tinh tế.

Nếu muốn tăng thêm điểm nhấn, hãy sử dụng phụ kiện như thắt lưng da, túi xách có cấu trúc hoặc đồng hồ đơn giản. Giày mule, sandal hoặc giày sneaker basic đều có thể kết hợp linh hoạt với set đồ này. Quan trọng nhất là sự thoải mái và tự tin khi mặc, bởi đó chính là yếu tố làm nên phong cách thực sự.

Ảnh: Instagram