Nhiệt độ giảm, viêm mũi dị ứng ở trẻ bùng lên: Mẹ đừng nhầm lẫn với cảm lạnh

Thời tiết chuyển lạnh luôn là thời điểm “nhạy cảm” đối với trẻ nhỏ. Không ít mẹ thấy con hắt hơi, sổ mũi là lập tức nghĩ ngay đến cảm lạnh. Tuy nhiên, trong giai đoạn giao mùa – đặc biệt khi nhiệt độ đột ngột giảm – viêm mũi dị ứng ở trẻ lại có xu hướng bùng phát mạnh và dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Nhận biết đúng sẽ giúp mẹ xử lý kịp thời, tránh biến chứng kéo dài và hạn chế lạm dụng thuốc.

Vì sao thời tiết lạnh khiến viêm mũi dị ứng ở trẻ tăng mạnh?

Trẻ em vốn có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, niêm mạc mũi nhạy cảm hơn người lớn. Khi nhiệt độ giảm:

Không khí lạnh và khô làm niêm mạc mũi dễ kích ứng.

Sự thay đổi đột ngột từ môi trường ấm sang lạnh gây co mạch và tăng phản xạ hắt hơi – nghẹt mũi.

Nồng độ dị nguyên trong không khí tăng: bụi, phấn hoa, lông thú, nấm mốc trong nhà đóng cửa lâu ngày…

Trẻ sinh hoạt nhiều trong nhà mùa lạnh, dễ tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng.

Kết hợp các yếu tố này, trẻ dễ bùng phát viêm mũi dị ứng – tình trạng viêm mũi do phản ứng quá mẫn của cơ thể với dị nguyên, không phải do virus như cảm lạnh.

Dấu hiệu giúp mẹ phân biệt viêm mũi dị ứng và cảm lạnh

Nhiều triệu chứng khá giống nhau như: hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, chảy nước mắt. Tuy nhiên, viêm mũi dị ứng và cảm lạnh vẫn có những đặc điểm khác biệt quan trọng:

1. Viêm mũi dị ứng

Hắt hơi liên tục thành tràng, nhất là buổi sáng.

Nước mũi trong, loãng như nước.

Ngứa mũi, ngứa mắt, mắt đỏ và chảy nước mắt.

Trẻ thường tỉnh táo, không sốt, ít mệt mỏi.

Kéo dài nhiều ngày, tái đi tái lại khi gặp dị nguyên.

2. Cảm lạnh

Có thể sốt nhẹ, người mệt.

Nước mũi lúc đầu trong, sau chuyển màu vàng/xanh.

Ho, đau họng đi kèm.

Thường tự hết sau 5–7 ngày.

➡️ Điểm mấu chốt: Viêm mũi dị ứng không gây sốt và thường kèm ngứa – đây là dấu hiệu mẹ có thể dễ nhận biết nhất.

Viêm mũi dị ứng nếu không xử lý đúng có thể gây gì?

Nhiều mẹ nghĩ đơn giản “chỉ sổ mũi thôi” nhưng để kéo dài có thể dẫn đến:

Nghẹt mũi mạn tính, trẻ thở bằng miệng

Viêm xoang, viêm tai giữa

Rối loạn giấc ngủ, ngủ ngáy

Giảm khả năng tập trung, biếng ăn

Tăng nguy cơ hen phế quản ở trẻ có cơ địa dị ứng

Vì vậy, việc nhận biết sớm và chăm sóc đúng cách vô cùng quan trọng.

Mẹ nên làm gì khi trẻ bị viêm mũi dị ứng?

1. Giữ ấm cho trẻ, đặc biệt vùng cổ – ngực – bàn chân

Hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa trong nhà và ngoài trời.

2. Vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý

Giúp làm sạch dị nguyên, giảm nghẹt mũi và hỗ trợ niêm mạc phục hồi.

3.Giữ môi trường sống sạch sẽ

Hạn chế bụi, nấm mốc; giặt rèm – ga giường thường xuyên; tránh nuôi thú trong phòng ngủ.

4. Dùng máy lọc không khí nếu có điều kiện

5. Tránh lạm dụng kháng sinh

Vì viêm mũi dị ứng không phải do vi khuẩn, kháng sinh hoàn toàn không giúp cải thiện.

6. Tham khảo ý kiến bác sĩ khi trẻ nghẹt mũi kéo dài hoặc có biểu hiện nặng hơn

Kết luận

Thời tiết lạnh khiến viêm mũi dị ứng ở trẻ “leo thang”, rất dễ nhầm với cảm lạnh. Mẹ hiểu đúng – phân biệt đúng sẽ giúp điều trị đúng, tránh kéo dài gây biến chứng. Hãy chủ động bảo vệ hệ hô hấp của trẻ bằng cách giữ ấm, vệ sinh mũi đúng cách và tạo môi trường sống lành mạnh.

Sức khỏe của con luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất mẹ nhé!