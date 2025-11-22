Phụ nữ thuộc những con giáp rất may mắn cung Tử Tức, sinh con đủ nếp đủ tẻ

Trong tử vi Á Đông, cung Tử Tức là cung số đặc biệt thể hiện đường con cái – phúc đức – hậu vận gia đình của mỗi người. Một số con giáp, nhờ thiên tính hiền hòa, phúc khí dồi dào và vận mệnh thuận lợi, thường được cho là có duyên sinh con, dễ có đủ nếp đủ tẻ, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, thành đạt.

Dưới đây là những con giáp được dân gian và tử vi luận số cho là rất may mắn ở cung Tử Tức.

1. Tuổi Hợi – Phúc dày, mệnh vượng con cái

Phụ nữ tuổi Hợi từ lâu được xem là người nhiều phúc khí nhất trong 12 con giáp . Đa số họ có tính cách hiền lành, sống nhân hậu, biết đối nhân xử thế nên thường tích được nhiều phúc đức.

Điểm nổi bật ở cung Tử Tức của tuổi Hợi:

Dễ mang thai, sinh nở thuận lợi

Con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn

Duyên trời cho: dễ có con trai – con gái đủ đầy

Về già được con chăm sóc chu đáo, hưởng phúc cháu con

Phụ nữ tuổi Hợi có câu “phúc sinh con, đức nuôi con”, nên đường con cái thường êm đẹp, thuận lợi.

2. Tuổi Mão – Con cái là quý nhân

Nữ tuổi Mão mang mệnh đào hoa – phúc lành – hiền hòa , cuộc sống tinh tế, giàu cảm xúc và rất biết vun vén gia đình. Chính bởi vậy, tử vi cho rằng người tuổi Mão có cung Tử Tức sáng, con cái mang đến nhiều may mắn.

Điểm nổi bật ở cung Tử Tức của tuổi Mão:

Đa phần sinh con đầu lòng rất hợp tuổi mẹ

Con cái học giỏi, ngoan ngoãn, có hiếu

Thường sinh một trai một gái, gia đình cân bằng

Con cái giúp mẹ đổi vận, càng lớn càng mang lại may mắn

Người tuổi Mão có hậu vận tốt, con cái chính là “vượng tinh” trợ lực cho cả gia đình.

3. Tuổi Thìn – Rồng vượng khí, con cái thành tài

Phụ nữ tuổi Thìn có khí chất mạnh mẽ, quyết đoán và giàu năng lượng. Trong tử vi, tuổi Thìn thuộc nhóm địa vị cao, khí vượn g , nên đường con cái cũng thường tốt đẹp.

Điểm nổi bật ở cung Tử Tức của tuổi Thìn:

Con cái thông minh, nhanh nhẹn, có tố chất lãnh đạo

Dự báo dễ sinh cả trai lẫn gái

Gia đình dễ có người thành tài, học hành tấn tới

Con cái “vượng vận mẹ”, giúp kinh tế gia đình đi lên

Nữ tuổi Thìn thường được gọi vui là “người tạo nên hậu duệ thành công”.

4. Tuổi Ngọ – Phúc lộc trải dài, con cái hòa thuận

Nữ tuổi Ngọ mang năng lượng tích cực, vui vẻ, hào sảng. Họ sống có trách nhiệm và biết lo cho gia đình nên con cái hưởng phúc từ mẹ.

Điểm nổi bật ở cung Tử Tức của tuổi Ngọ:

Sinh nở dễ dàng, ít bệnh vặt khi mang thai

Con cái hòa thuận, ít xung đột

Thường có hai con trở lên, đủ nếp đủ tẻ

Con càng lớn, gia đình càng phát đạt

Đặc biệt, phụ nữ tuổi Ngọ rất “hợp tuổi” với con gái, nên gia đình lúc nào cũng vui vẻ, ấm áp.

5. Tuổi Dậu – "Mát tay" trong chuyện chăm con

Nữ tuổi Dậu khéo léo, chăm chỉ, tỉ mỉ và có phúc đức tích từ tổ tiên. Chính sự cẩn trọng và sống biết điều khiến họ được cho là có cung Tử Tức đẹp.

Điểm nổi bật ở cung Tử Tức của tuổi Dậu:

Dễ mang thai, sinh con khỏe mạnh

Con cái sáng dạ, chăm ngoan

Gia đình có cả trai và gái, con nào cũng “được việc”

Hậu vận hưởng phúc từ con cháu

Phụ nữ tuổi Dậu thường có gia đình yên ấm, con cái ngoan hiền.

Kết luận

Theo quan niệm tử vi, những con giáp như Hợi – Mão – Thìn – Ngọ – Dậu là những tuổi vượng cung Tử Tức, được trời ban may mắn trong đường con cái. Họ thường:

✔ Dễ sinh nở

✔ Con cái đủ nếp đủ tẻ

✔ Gia đình hòa thuận

✔ Hậu vận hạnh phúc, hưởng phúc từ con cháu

Dù vậy, tử vi chỉ mang tính tham khảo. Điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, tình yêu thương và sự đồng hành của cha mẹ, bởi đó mới là điều làm nên tương lai tươi đẹp cho con trẻ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm