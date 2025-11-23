Mẹ Hà Nội khoe thực đơn giảm cân mà chị em lướt đi lướt lại không lối thoát: Đây là đĩa cơm healthy mà đẹp nhất từng thấy!

Trên các diễn đàn mạng xã hội, bộ ảnh ghi lại thực đơn giảm cân của chị Nguyên (Hà Nội) vừa đăng đã lập tức thu hút sự chú ý vì quá chỉn chu và bắt mắt. Không phải những món cầu kỳ, đắt đỏ, thực đơn của chị được chuẩn bị từ những nguyên liệu quen thuộc nhưng cách bày biện tinh tế khiến nhiều người phải lưu lại ngay "về học theo".

Dù mục tiêu là giảm cân, thực đơn của chị Nguyên vẫn đảm bảo đủ bốn nhóm chất, ưu tiên thực phẩm tươi, ít dầu mỡ và hạn chế tối đa đường. Bởi chị duy trì thói quen tập luyện nặng mỗi ngày nên khẩu phần nhìn có vẻ "đậm đà" hơn mức bình thường.

Tuy vậy, cấu trúc bữa ăn rất dễ điều chỉnh: ai muốn giảm cân nhanh hơn chỉ cần giảm lượng cơm hoặc protein, tăng rau xanh và chọn carb chậm để cơ thể no lâu mà không dư năng lượng.

Điểm khiến dân mạng "mê" nhất là những đĩa cơm được bài trí cực kỳ đẹp mắt: cơm gạo lứt nắm gọn, ức gà áp chảo vàng đều, salad xanh giòn, nước sốt nhẹ vị chanh… tất cả tạo cảm giác như một bữa ăn nhà hàng nhưng lại thực hiện trong thời gian ngắn. Thực đơn vừa đủ chất, vừa hợp người bận rộn.

Cách ăn – tập của chị Nguyên cho thấy giảm cân không đồng nghĩa với nhịn ăn mà là lựa chọn món thông minh, kết hợp vận động đều và duy trì lối sống tích cực.

Dưới đây là thực đơn trong ngày của chị Nguyên, mời các mẹ tham khảo!

Bò áp chảo với chút muối tiêu, hương thảo và dầu oliu (bên trái) và ức gà ta luộc

Má đùi gà nướng NCKD và Cá hồi áp chảo không dầu

Tôm, rau cải chíp và gà luộc (nên bỏ da khi ăn giúp giảm cân tốt hơn)

Bầu xào ngao ăn rất cuốn, và cá hấp rau cải mơ

Chả cá nướng nồi chiên không dầu và cá hấp cuốn rau

Thi thoảng đổi vị bằng salad

Các món ăn được bài trí bắt mắt

Mẹ bỉm đam mê màu sắc

Tôm vừa nhiều protein vừa ít calo, nên chăm chỉ ăn tôm, Bò áp chảo ăn cùng hạt mù tạt

Thịt bò xào và gà xào húng quế

Nhìn thực đơn siêu hấp dẫn đúng không, các mẹ thử tham khảo nhé.

