Mẹo nhỏ này giúp mẹ không cần quát mắng, vẫn giúp bé chủ động uống nước

“Con ơi, uống một ngụm nước nhé?”

“Không uống!”

“Uống một chút thôi mà, uống xong mẹ cho ăn bánh con thích nhé!”

“Không!”

Cuộc đối thoại này có quen không? Với các mẹ đang nuôi con nhỏ, gần như ngày nào cũng lặp lại.

Ai cũng biết uống nước quan trọng thế nào với sức khỏe của trẻ, nhưng dù dỗ dành ra sao, “cục cưng” vẫn không chịu hợp tác.

Nhiều mẹ than thở: mỗi lần cho con uống nước giống như đánh trận. Kết quả thì con khóc lóc, mẹ bực bội mệt mỏi, phá hỏng cả khoảng thời gian đáng lẽ rất vui vẻ.

Đừng lo! Sau nhiều năm làm mẹ và “đấu trí” với con, tôi cũng đúc kết được vài mẹo cực kỳ hiệu quả. Không cần quát, không cần ép, thậm chí còn có thể khiến bé chủ động đòi: “Mẹ ơi, con muốn uống nước!”

Đừng vội quát con – bé không thích uống nước đều có lý do

1. Lý do sinh lý

Vị giác của trẻ nhạy hơn người lớn rất nhiều. Nước lọc không có vị, nên với trẻ, nó kém hấp dẫn hơn hẳn so với sữa hay nước trái cây.

Ngay cả người lớn, nếu ngày nào cũng chỉ uống nước lọc, đôi khi còn thấy nhạt nhẽo, huống chi là trẻ nhỏ.

2. Sai lầm từ phía cha mẹ

Khi trẻ đã thể hiện rõ là không muốn uống, nhưng cha mẹ vẫn ép, quát, thậm chí “đổ” nước vào miệng, trẻ sẽ hình thành tâm lý sợ hãi.

Dần dần, uống nước trở thành một trải nghiệm tiêu cực và tất nhiên, trẻ sẽ càng né tránh.

Những sai lầm phổ biến khi cho trẻ uống nước

Sai lầm 1: Ép uống bằng mọi giá

“Nếu không uống nước thì không được ăn vặt/không được chơi đồ chơi” - nhiều bố mẹ dùng cách này để “ép”.

Nhưng việc ép buộc chỉ khiến trẻ càng sợ uống nước, thậm chí dễ bị sặc, nôn. Lâu dần, chỉ cần nhìn thấy cốc nước là đã sợ.

Sai lầm 2: Dùng nước ngọt thay nước lọc

Thấy con không uống nước lọc, nhiều bố mẹ cho thêm mật ong, nước trái cây… để “dụ”.

Đúng là trẻ sẽ uống nhiều hơn, nhưng hậu quả là:

Trẻ quen vị ngọt, không còn thích nước lọc

Tăng nguy cơ sâu răng, béo phì

Ảnh hưởng đến khẩu vị và cảm giác thèm ăn

Sai lầm 3: Cho uống sai thời điểm

Ngay sau khi ăn no hoặc vừa uống sữa xong mà ép uống nước, trẻ chắc chắn sẽ từ chối vì bụng đã đầy.

Ngược lại, để đến khi trẻ khát quá, cáu gắt mới cho uống thì lúc đó trẻ đã khó chịu, cũng không còn tâm trạng hợp tác.

Những sai lầm này tưởng là vì tốt cho con, nhưng thực chất lại phá hỏng thói quen uống nước. Lâu dần, trẻ càng ngày càng ghét uống nước hơn.

Muốn con chủ động uống nước, bước đầu tiên là bỏ ngay những cách làm sai này.

Mẹo giúp bé tự giác uống nước (đã thử và thấy hiệu quả)

1. Chọn đúng thời điểm, không ép buộc

Hãy cho trẻ uống nước khi đang tỉnh táo, tâm trạng tốt.

Đừng ép phải uống bao nhiêu. Dù chỉ một ngụm nhỏ cũng nên khen ngợi.

Việc uống nước cần hướng dẫn từ từ, khích lệ nhiều hơn ép buộc.

2. Biến việc uống nước thành trò vui

Trẻ con rất “trực quan”, nên nước lọc đơn điệu khó thu hút.

Hãy thử:

Biến uống nước thành trò chơi

Cho phần thưởng nhỏ sau khi uống

Dùng cốc nước hình hoạt hình đáng yêu (tốt nhất là để bé tự chọn)

Khi có yếu tố “vui”, trẻ sẽ chủ động hơn rất nhiều.

3. Giảm dần đồ uống ngọt

Nếu bé đã quen uống nước ngọt, đừng ép bỏ ngay lập tức.

Hãy giảm dần:

Ít ngọt hơn mỗi lần Giảm tần suất uống

Từ từ chuyển sang nước lọc hoàn toàn, để vị giác của trẻ thích nghi.

Đồng thời, cũng nên kiểm soát lượng đồ ăn ngọt khác.

Lời kết

Việc trẻ không thích uống nước, cũng giống như chuyện kén ăn, đều có nguyên nhân.

Điều quan trọng là cha mẹ cần hiểu con, thay vì ép buộc sai cách. Bởi càng ép, mọi chuyện chỉ càng tệ hơn.

Nuôi con, đôi khi chỉ cần đổi cách một chút kết quả sẽ khác rất nhiều.

Nguồn: Sohu