Buông bớt nỗi lo vỗ về ngay lập tức, chờ một chút để không làm thui chột khả năng tự ngủ của con





Trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, tiếng khóc của con giống như một hồi chuông cảnh báo, kéo bạn bật dậy khỏi giấc ngủ. Đây là cảnh tượng quen thuộc với rất nhiều bậc cha mẹ. Khi con bất ngờ tỉnh giấc giữa đêm, phản xạ tự nhiên của chúng ta là lập tức chạy tới, bế con vào lòng. Nhưng hôm nay, mình muốn chia sẻ với bạn một “bí quyết” nhỏ có thể khiến bạn bất ngờ: hãy thử chờ một chút, cho con 5 phút.

Giấc ngủ của trẻ khác với người lớn. Thời gian ngủ nông của trẻ dài hơn, nên các con dễ tỉnh dậy trong những khoảng chuyển giữa các chu kỳ ngủ. Đây thực ra là hiện tượng sinh lý bình thường. Giống như người lớn ban đêm cũng trở mình, đổi tư thế, trẻ cũng sẽ có những lần tỉnh giấc ngắn. Khác biệt là, chúng ta biết cách tự ngủ lại, còn trẻ thì cần học kỹ năng này.

Khi nghe thấy tiếng con khóc, bạn có thể thử hít sâu và đợi yên lặng trong 5 phút. Khoảng thời gian này không phải là sự thờ ơ, mà là trao cho con một cơ hội quý giá, cơ hội học cách tự ngủ lại. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tiếng khóc dần nhỏ đi, chuyển thành những tiếng ê a ngắt quãng rồi lắng xuống. Con tự “nối lại giấc ngủ” và ngủ tiếp.

Tất nhiên, 5 phút này cũng là thời gian để bạn quan sát. Nếu lắng nghe kỹ, bạn sẽ nhận ra tiếng khóc của trẻ có nhiều kiểu khác nhau. Có tiếng như đang mơ màng, có tiếng do đổi tư thế, những âm thanh này thường không kéo dài. Nhưng nếu tiếng khóc trở nên gấp gáp, hoặc kéo dài quá 5 phút, có thể con thực sự cần bạn: có thể con đói, tã ướt, hoặc đang khó chịu trong người.

Thực tế, nhiều khi việc chúng ta vội vàng bế con lên lại làm gián đoạn giấc ngủ sâu của trẻ. Con vốn chỉ hơi lơ mơ tỉnh, nhưng vì được bế, dỗ, rung lắc nên tỉnh hẳn, khiến việc ngủ lại càng khó hơn. Học cách phân biệt các kiểu tiếng khóc là “bài học bắt buộc” của mỗi bố mẹ. Kỹ năng này không đến từ sách vở, mà được tích lũy qua rất nhiều đêm bạn kiên nhẫn lắng nghe con.

Từ hôm nay, hãy thử cho cả hai một chút “khoảng cách”. Khi con tỉnh giấc giữa đêm, hãy cho mình 5 phút để lắng nghe, và cũng cho con cơ hội tự trấn an. Bạn sẽ nhận ra, đôi khi cách vỗ về tốt nhất không phải là cái ôm ngay lập tức, mà là một khoảng lùi đủ để con tự tìm lại cảm giác an toàn.

5 phút chờ đợi ấy không chỉ là sự tin tưởng dành cho con, mà còn là món quà cho chính bạn và cả gia đình một giấc ngủ trọn vẹn hơn, và hành trình nuôi con nhẹ nhàng hơn.

Nguồn: Sohu