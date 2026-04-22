Bé 6 tháng tuổi bị ngạt thở, tay chân tím tái: Bà ngoại ôm cháu lao vào trạm y tế kêu cứu, bác sĩ xử lý kịp thời

“Cứu với! Bác sĩ ơi mau đến! Cháu bé không thở được nữa!”

9h27 sáng ngày 15/4, một cụ bà ôm đứa cháu mới 6 tháng tuổi hoảng loạn chạy vào trạm y tế cộng đồng Pinghe Yayuan (thuộc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Bình Lạc Thâm Quyến – Trung y viện quận Bình Sơn) cầu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, bác sĩ Từ Cao Siêu và điều dưỡng Hà Dục Huệ lập tức lao tới, bế em bé chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Bác sĩ Ngô Bằng cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ.

“Lúc đó, mặt bé tái nhợt, miệng còn dính sữa, tay chân tím bầm rõ rệt, tiếng khóc yếu, thở rất khó khăn. Chúng tôi nghi ngờ bé bị sặc sữa gây ngạt”, bác sĩ Từ Cao Siêu nhớ lại.

Ngay lập tức, bác sĩ Ngô Bằng tiến hành thủ thuật Heimlich. Sau lần ấn ép thứ hai, bé nôn ra một lượng lớn sữa đặc và tình trạng dần cải thiện.

Khi thấy bé đã thở đều trở lại, không còn tiếng rít hay đờm trong phổi, các bác sĩ đề nghị gia đình chuyển bé lên bệnh viện tuyến trên để theo dõi thêm.

Đồng thời, bác sĩ gọi cấp cứu 120 để xin hỗ trợ vận chuyển khẩn cấp. Lúc này, sắc mặt bé đã hồng hào hơn, tình trạng tím tái ở tay chân giảm rõ rệt.

Điều dưỡng tại chỗ liên tục trấn an gia đình. Chỉ sau 7 phút, xe cấp cứu đến và đưa bé đi kiểm tra tiếp.

Hiện tại, bé đã hồi phục hoàn toàn và trở về nhà an toàn.

Theo lời bà ngoại, sau khi uống sữa, bé trong lúc chơi đã bị kẹt giữa giường và thanh chắn, đầu chúi xuống dưới khiến đường thở bị chèn ép, dẫn đến ngạt thở.

Bác sĩ cảnh báo: Sau khi bú không nên để trẻ nằm ngay

Các bác sĩ nhắc nhở:

Sau khi cho trẻ bú, không nên đặt nằm ngửa ngay, tốt nhất nên để trẻ nằm nghiêng

Nếu trẻ có dấu hiệu sặc sữa, tím tái, ho yếu, cần xử lý ngay

Cách sơ cứu cho trẻ sơ sinh khi bị sặc:

Đặt trẻ nằm sấp trên tay, đầu thấp hơn thân

Dùng lòng bàn tay vỗ mạnh 5 lần vào giữa hai xương bả vai

Đồng thời kiểm tra và làm sạch khoang miệng

Nếu trẻ khó thở hoặc không khóc được, cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Dị vật đường thở: Nguy hiểm với mọi lứa tuổi. Không chỉ trẻ nhỏ, người lớn nếu hít phải dị vật gây tắc đường thở đều rất nguy hiểm, thậm chí có thể tử vong do ngạt.

Cách sơ cứu Heimlich theo từng đối tượng

1. Người lớn và trẻ có thể đứng

Bước 1: Vỗ lưng

Cho người bệnh cúi người về phía trước

Dùng lòng bàn tay vỗ mạnh 5 lần vào giữa hai bả vai

Bước 2: Ép bụng

Xác định vị trí trên rốn khoảng 2 ngón tay

Một tay nắm lại, tay kia ôm lấy

Dùng lực đẩy mạnh lên trên và vào trong 5 lần

Lặp lại chu kỳ 5 lần vỗ lưng – 5 lần ép bụng nếu dị vật chưa ra

2. Trẻ sơ sinh

Không dùng ép bụng

Giữ hai má bé, đặt nằm sấp trên cánh tay, đầu thấp hơn mông

Vỗ lưng 5 lần

Nếu chưa hiệu quả, lật bé lại và ấn ngực 5 lần

Lặp lại cho đến khi dị vật được đẩy ra

3. Phụ nữ mang thai

Vỗ lưng tương tự người lớn

Không ép bụng, thay bằng ép ngực để tránh ảnh hưởng đến thai nhi

4. Khi nạn nhân bất tỉnh

Cần tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) ngay lập tức để duy trì tuần hoàn và tạo áp lực giúp đẩy dị vật ra.

5. Nếu bị hóc khi ở một mình, phải làm sao?

Tự ép bụng: dùng tay ấn mạnh vào vùng trên rốn

Hoặc tì bụng vào cạnh bàn/ghế, dồn lực ép mạnh lên trên để tạo áp lực đẩy dị vật

Phòng ngừa quan trọng hơn chữa trị

Để tránh nguy cơ tắc đường thở:

Với trẻ nhỏ:

Tránh cho ăn các loại dễ gây hóc : hạt nguyên, thạch, nho, bơ đậu phộng…

Khi ăn phải ngồi yên , không chạy nhảy, cười đùa

Cất kỹ các vật nhỏ: pin cúc áo, đồng xu, nắp bút, đồ chơi nhỏ…

Với trẻ sơ sinh:

Sữa và chất nôn cũng có thể gây ngạt

Luôn theo dõi trẻ sau khi bú

Với người cao tuổi:

Cắt nhỏ thức ăn

Ăn chậm, chú ý khi uống thuốc

Một tình huống chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng nếu xử lý chậm trễ, hậu quả có thể không thể cứu vãn. Trang bị kiến thức sơ cứu không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn có thể cứu sống người khác trong khoảnh khắc quyết định.

Nguồn: Sohu