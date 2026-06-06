Một người phụ nữ tại Trung Quốc mới đây đã chia sẻ trải nghiệm thót tim sau khi bị một con kiến cắn trong lúc đưa con đi du lịch ở Hải Nam - Trung Quốc. Chỉ chưa đầy 10 phút sau vết cắn, chị xuất hiện hàng loạt triệu chứng nguy hiểm như chóng mặt, tê tay chân, khó thở và ngất xỉu. Khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán chị bị suy thận cấp .

Theo lời kể, người phụ nữ đưa con gái đi du lịch tự lái tại Hải Nam. Khi dừng xe gần Trung tâm phóng tên lửa Văn Xương để chụp ảnh lưu niệm, chị đi dép nhựa thoáng khí (dép "Crocs") và bất ngờ bị một con kiến cắn vào chân.

Do trước đây từng bị kiến cắn và chỉ bị sưng đau nhẹ nên chị không quá để tâm. Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau, cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

"Tôi thấy chóng mặt, tê tay chân, tim đập nhanh và bắt đầu khó thở", chị kể.

Lúc đó hai mẹ con đang ở trên xe. Người phụ nữ nhận ra nếu ngất ngay trong xe sẽ không ai phát hiện, con gái nhỏ cũng có thể gặp nguy hiểm.

Dù cơ thể ngày càng yếu, chị vẫn cố mở cửa xe rồi bước về phía chốt bảo vệ gần đó để kêu cứu.

"Mỗi bước đi đều rất khó khăn, mắt tôi bắt đầu tối sầm lại rồi ngã xuống đất", chị nhớ lại.

Trong cơn mơ màng, điều duy nhất chị nghĩ đến là cô con gái vẫn còn ở trong xe.

"Tôi cố gượng dậy để nói với mọi người rằng con gái tôi vẫn ở trong xe. Sau đó tôi lại ngất đi."

May mắn, nhân viên bảo vệ đã phát hiện sự việc và nhanh chóng hỗ trợ. Cảnh sát địa phương cũng có mặt, đưa bé gái đến nơi an toàn và chăm sóc trong lúc chờ người thân.

Theo hồ sơ bệnh án được người phụ nữ chia sẻ, chị được chẩn đoán bị côn trùng độc đốt và suy thận cấp .

Sau điều trị, tình trạng sức khỏe đã ổn định nhưng thể lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Các bác sĩ yêu cầu tái khám sau 5-7 ngày để kiểm tra chức năng thận.

Người phụ nữ cho biết bản thân có cơ địa dị ứng, nhưng hiện vẫn chưa xác định được chính xác loài kiến đã tấn công mình.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều cư dân mạng nhận định thủ phạm có thể là kiến lửa đỏ (Red Imported Fire Ant). Đây là loài côn trùng xâm lấn nguy hiểm, nổi tiếng với nọc độc có thể gây cảm giác bỏng rát dữ dội sau khi đốt. Ở những người có cơ địa dị ứng, nọc độc của kiến lửa đỏ có thể gây phản vệ, sốc, ngất xỉu, co giật, thậm chí dẫn đến suy đa cơ quan hoặc suy thận cấp nếu không được xử lý kịp thời.

Chuyên gia cảnh báo: Đừng xem nhẹ các vết côn trùng đốt

Các bác sĩ cho biết mùa hè là thời điểm côn trùng hoạt động mạnh. Khi tham gia các hoạt động ngoài trời, mọi người nên:

Mặc quần áo dài tay, màu sáng. Hạn chế ngồi hoặc nằm trực tiếp trên bãi cỏ, bụi cây. Sử dụng thuốc chống côn trùng. Kiểm tra cơ thể và quần áo sau khi đi dã ngoại hoặc cắm trại.

Nếu sau khi bị côn trùng cắn hoặc đốt xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, sốt cao, phát ban toàn thân hoặc sưng phù nghiêm trọng, cần đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Không chỉ kiến lửa, nhiều loại côn trùng khác cũng tiềm ẩn nguy hiểm.

Một nữ blogger 39 tuổi ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vừa qua đời sau khi mắc bệnh sốt mò (scrub typhus) do bị ấu trùng mò đốt.

Theo các chuyên gia truyền nhiễm, bệnh sốt mò thường gặp ở các khu vực nhiều cây cỏ, bụi rậm và có thể gây tổn thương nhiều cơ quan nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Các triệu chứng thường gặp gồm sốt cao, đau nhức toàn thân, phát ban, nổi hạch và xuất hiện vết loét đặc trưng tại vị trí côn trùng đốt.

Kết

Điều khiến nhiều người xúc động trong câu chuyện không chỉ là mức độ nguy hiểm của vết cắn, mà còn là phản ứng của người mẹ trong thời khắc cận kề nguy hiểm.

Ngay cả khi cơ thể sắp gục ngã, điều chị nghĩ đến đầu tiên vẫn là đứa con nhỏ đang ngồi một mình trong xe.

"Tôi không nghĩ đến bản thân sẽ ra sao. Tôi chỉ mong có người đưa con gái ra ngoài và chăm sóc con" , chị chia sẻ.

Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở rằng những vết côn trùng cắn tưởng chừng vô hại đôi khi có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt với những người có cơ địa dị ứng. Vì vậy, không nên chủ quan trước bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể sau khi bị côn trùng đốt.

Nguồn: Sohu