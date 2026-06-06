Suli - con gái út nhà Tuấn Dương và Lucie Nguyễn: Mới 1 tuổi đã có “nết ăn cả thế giới”, bảo sao ba Dương gọi là “cô bé đô con”

Trong gia đình nhỏ của Tuấn Dương và Lucie Nguyễn, nếu bé Nami khiến mọi người yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu, ngọt ngào dễ thương, thì cô em út Suli lại có một "thương hiệu" rất riêng: mê ăn, ăn ngon và ăn cực kỳ tự giác.

Mới 1 tuổi, út Su đã sẵn sàng "ăn cả thế giới", đam mê mãnh liệt với thịt mỡ

Mới chỉ 1 tuổi nhưng út Su đã khiến cả nhà nhiều phen bật cười vì niềm đam mê ăn uống quá rõ ràng. Đi đến đâu, chỉ cần thấy đồ ăn là ánh mắt của cô bé lập tức thay đổi. Không cần ai nhắc, không cần dỗ dành quá nhiều, Suli luôn trong trạng thái sẵn sàng khám phá mọi món ngon trước mặt.

Điều thú vị ở Suli là cô bé gần như không chê món nào. Với út Su, đồ ăn dường như là "ngôn ngữ yêu thương" dễ hiểu nhất. Món gì cũng có thể thử, món gì cũng ăn rất ngon miệng, ăn không mất lòng ai.

(Nguồn: Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân)

Chính vì vậy mà nhiều người theo dõi gia đình Lucie Nguyễn đã phải bật cười nhận ra lý do vì sao dù nhỏ hơn chị gái một tuổi, Suli lại trông có phần chắc chắn, bụ bẫm và "đô con" hơn các bạn cùng tuổi. Bí quyết hóa ra rất đơn giản: út Su ăn gì cũng ngon, ăn không sót thứ gì.

Ba Tuấn Dương cũng từng tiết lộ rằng trong hai chị em, Suli là người uống sữa nhiều hơn chị gái. Không chỉ vậy, cô bé còn có một niềm đam mê rất đặc biệt với thịt mỡ. Cứ thấy thịt mỡ là Suli như bị hút hồn, mắt không chớp, chỉ chăm chăm nhìn cho đến khi được đút vào miệng mới thôi.

Khoảnh khắc ấy khiến cả nhà không nhịn được cười vì biểu cảm quá tập trung, quá quyết liệt của cô út. Giao diện thì xinh xắn, mong manh như một nàng công chúa nhỏ, nhưng riêng chuyện ăn uống thì Suli đúng chuẩn "bao tử không đáy".

Mới 1 tuổi đã thể hiện rõ tính cách độc lập: Tự ngủ, tự chơi, tự ăn ngon lành

Không chỉ ăn ngon, Suli còn khiến mẹ Lucie Nguyễn bất ngờ bởi tính cách ngày càng độc lập. Mẹ Lucie Nguyễn chia sẻ: "Suli là em bé là độc lập, chỉ cần cho bé một cái cảm giác an toàn thì bé có thể thoải mái, rất là thoải mái để tự chơi. Thế là mình cũng thấy bất ngờ tại lúc mình mới vừa sang Suli xong là hai cái chân mày Suli cau lại như một biểu tượng khó ở vậy.

Bé Suli khóc nhiều hơn Nami, quấy hơn Nami khó dỗ hơn, khó ngủ hơn chị Nami. Nên là mình nghĩ là sau này mình phải chăm sóc cho Suli rất là nhiều, phải chăm sóc rất là kỹ luôn. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì Suli trở nên là một em bé rất là độc lập, ăn là thích tự ăn, thích tự khám phá mọi thứ. Đó là một cái mà mình cảm thấy bất ngờ về Suli".

(Nguồn: Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân)

Suli của hiện tại không chỉ là em bé mê ăn trong mắt gia đình, mà còn là một cô bé đang lớn lên rất tự nhiên, khỏe khoắn và độc lập, thậm chí chỉ cần ôm gối nghiền là bé có thể tự ngủ trong phòng nguyên 1 đêm.

Từ một em bé hay khóc, khó dỗ, khó ngủ, út Su dần trở thành "cây hài nhí" của cả nhà bằng chính nết ăn đáng yêu và tinh thần tự khám phá của mình. Nhìn Suli ăn ngon lành, ai cũng có cảm giác vui lây. Và có lẽ, với Tuấn Dương và Lucie Nguyễn, niềm hạnh phúc giản dị nhất chính là được nhìn cô con gái út lớn lên từng ngày, bụ bẫm, vui vẻ và luôn hào hứng trước từng bữa ăn như thế.