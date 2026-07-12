Tháng 6 hằng năm, khi sự chú ý của xã hội Trung Quốc đổ dồn về kỳ thi đại học (gaokao), một nhóm thí sinh khác cũng bước vào giai đoạn ôn luyện căng thẳng cho các kỳ thi lấy chứng chỉ nghề nghiệp quốc gia. Đáng chú ý, lực lượng tham gia ngày càng đông đảo lại là các bà mẹ toàn thời gian.

Hà Yến, 31 tuổi, là một trong số đó. Mỗi ngày vào khoảng 5 giờ sáng, khi cả thành phố Bắc Kinh còn chưa thức giấc, bà mẹ 2 con này lại lặng lẽ rời khỏi giường, bật chiếc đèn bàn với ánh sáng vừa đủ để không đánh thức cậu con út mới 1 tuổi rưỡi. Trên bàn học là cuốn tài liệu ôn thi đã được lật đến những chương cuối cùng, dày đặc các dòng ghi chú và đánh dấu bằng bút dạ quang sau nhiều tháng miệt mài học tập.

Nhiều bà mẹ toàn thời gian tại Trung Quốc lựa chọn thi lấy các chứng chỉ nghề nghiệp với kỳ vọng tăng cơ hội quay trở lại thị trường lao động. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Chỉ cần gõ từ khóa "mẹ bỉm thi lấy chứng chỉ" trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, người dùng sẽ bắt gặp hàng loạt câu chuyện thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Có bài chia sẻ kinh nghiệm của một bà mẹ 3 con, 33 tuổi, vượt qua kỳ thi tư pháp quốc gia sau một năm ôn luyện nhận hơn 120.000 lượt thích; câu chuyện khác ghi lại hành trình của một bà mẹ lấy liên tiếp 3 chứng chỉ gồm chứng chỉ giáo viên, kế toán sơ cấp và tư vấn giáo dục gia đình cũng được lưu lại hơn 10.000 lần.

Khát khao tìm lại giá trị bản thân

Theo nhiều chuyên gia xã hội học, động lực khiến nhiều bà mẹ toàn thời gian quyết tâm thi lấy chứng chỉ không chỉ đến từ nhu cầu nâng cao chuyên môn mà còn xuất phát từ cảm giác mất dần giá trị bản thân sau thời gian dài rời khỏi công việc.

Nhiều người từng có trình độ đại học, thậm chí tốt nghiệp các trường danh tiếng và có sự nghiệp ổn định trước khi sinh con. Tuy nhiên, sau khi trở thành mẹ toàn thời gian, cuộc sống của họ gần như chỉ xoay quanh việc chăm sóc con cái, nấu nướng và quán xuyến gia đình.

Chứng chỉ chuyên môn Quản lý tài sản carbon của một bà nội trợ toàn thời gian tại Trung Quốc

Một số phụ nữ chia sẻ rằng điều khiến họ áp lực nhất không phải khối lượng công việc trong nhà mà là cảm giác phụ thuộc về tài chính. Mỗi lần cần chi tiêu hoặc xin tiền sinh hoạt từ chồng, họ đều cảm thấy thiếu tự tin, dù người bạn đời không trực tiếp từ chối.

Không ít người cũng cho biết sự nỗ lực học tập đôi khi không nhận được sự đồng cảm từ gia đình. Nhiều người đàn ông cho rằng việc học chỉ khiến vợ thêm vất vả, trong khi trách nhiệm chăm sóc con cái và việc nhà vẫn phải hoàn thành như trước.

Đây là thực trạng khá phổ biến tại nhiều gia đình, khi công việc nội trợ vẫn chưa được nhìn nhận như một dạng lao động có giá trị kinh tế. Chính điều đó khiến nhiều phụ nữ mong muốn sớm quay trở lại thị trường lao động để có thu nhập và tiếng nói hơn trong gia đình.

Bên cạnh việc chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình, không ít bà mẹ vẫn dành nhiều giờ mỗi ngày để chuẩn bị cho các kỳ thi nghề nghiệp. (Ảnh minh họa)

Mặt khác, chứng chỉ có thể giúp nâng cao năng lực cạnh tranh nhưng không phải tấm vé đảm bảo cho việc làm hay mức thu nhập cao. Điều quan trọng hơn vẫn là kỹ năng thực tế, kinh nghiệm và nhu cầu của thị trường.

Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng làn sóng học tập của các bà mẹ toàn thời gian tại Trung Quốc cũng phản ánh một tín hiệu tích cực. Nhiều phụ nữ không còn chấp nhận dừng lại ở vai trò nội trợ mà đang chủ động đầu tư cho bản thân, chuẩn bị hành trang để quay lại thị trường lao động khi điều kiện cho phép.