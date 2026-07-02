Sự bùng nổ của các hội nhóm "mẹ bỉm sữa" trên mạng xã hội vô tình trở thành con dao hai lưỡi. Đằng sau những lời tư vấn mang danh "vì tốt cho con" là cạm bẫy trục lợi, những lời công kích bạo lực mạng, khiến không ít người mẹ rơi vào khủng hoảng, còn những đứa trẻ vô tội phải gánh chịu hậu quả nặng nề về sức khỏe.

Mới đây, câu chuyện đau lòng được Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang chia sẻ đã một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng nhức nhối trong các hội nhóm nuôi con hiện nay.

Tấn công tinh thần và cái bẫy "sữa mẹ hiến tặng" trôi nổi

Cách đây không lâu, một người mẹ trẻ tìm đến phòng khám của Bác sĩ Sang trong tâm trạng vừa mừng vừa tủi để chào bác sĩ trước khi đưa con về Tiền Giang xuất viện. Trước đó, người mẹ này đã trải qua một hành trình đầy nước mắt.

Do bị nhiễm trùng vết mổ sau sinh, phải nằm viện điều trị biến chứng suốt 14 ngày, chị bị mất sữa. Đau đớn và bất an, chị lên một hội nhóm bỉm sữa lớn trên mạng xã hội để xin lời khuyên.

Thay vì nhận được sự đồng cảm, người mẹ tội nghiệp bị bủa vây bởi hàng loạt bình luận công kích, chỉ trích nặng nề rằng "làm mẹ mà không có sữa cho con" .

Giữa lúc tinh thần suy sụp, chị được các "thành viên mạng" hướng dẫn tuyệt đối không dùng sữa công thức, mà giới thiệu mua lại sữa mẹ của một tài khoản khác được quảng cáo là "dư dùng, nuôi con thuận tự nhiên".

Tin lời, người mẹ mua về cho con uống. Hậu quả ập đến tức thì: chỉ sau một ngày sử dụng loại sữa trôi nổi đó, em bé bị sốt cao, đi cầu ra máu. Nhập viện cấp cứu, bé được chẩn đoán bị viêm ruột, nhiễm trùng huyết và phải trải qua hơn nửa tháng trời truyền kháng sinh liên tục để giành giật lại sự sống.

Về mặt chuyên môn, Bác sĩ Sang nhận định rất khó để khẳng định 100% nguyên nhân viêm ruột hoàn toàn do nguồn sữa hiến tặng hay chỉ là sự trùng hợp. Tuy nhiên, việc mua bán sữa mẹ trôi nổi trên mạng tiềm ẩn rủi ro cực kỳ lớn.

Sữa mẹ chỉ an toàn khi được tiếp nhận, kiểm nghiệm và bảo quản nghiêm ngặt tại các Ngân hàng sữa mẹ uy tín (như tại Bệnh viện Từ Dũ...). Việc mua bán tự phát, khâu vận chuyển và trữ đông không đảm bảo sẽ biến dòng sữa dinh dưỡng thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, gây hại trực tiếp đến hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.

Vấn nạn "mẹ bỉm độc hại" và chiêu trò bào mòn lòng tin phụ nữ

Câu chuyện trên không phải là cá biệt. Khi mới sinh con, người mẹ thường đặt toàn bộ tâm trí và bản năng chở che vào đứa trẻ. Trong trạng thái thiếu ngủ, kiệt sức và thiếu kiến thức thực tế, họ trở thành đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước các luồng thông tin trên mạng.

Nhiều hội nhóm bỉm sữa được lập ra ban đầu mang danh nghĩa chia sẻ kinh nghiệm, nhưng phía sau lại được vận hành bởi các đội ngũ seeding (mồi chài), bán hàng ẩn danh.

Đánh vào tâm lý "muốn con cao lớn, bụ bẫm", nhiều sản phẩm không cần thiết, các loại men vi sinh bị thổi phồng công dụng, hay những loại thuốc bổ được quảng cáo như thần dược liên tục được tung ra.

Những hình ảnh em bé bụ bẫm của nhà khác được mang ra làm "móc câu" để thao túng tâm lý, ép các người mẹ cả tin phải xuống tiền. Chỉ cần vài bình luận "ảo" có nhiều lượt tương tác, người mẹ rất dễ bị định hướng và sập bẫy.

Điều đáng sợ hơn cả là vấn nạn "bạo lực mạng" đối với các sản phụ.

Những quan điểm cực đoan như "phải nuôi con thuận tự nhiên tuyệt đối", "anti sữa công thức", "anti vắc xin"... vô hình trung tạo ra áp lực tâm lý đè nặng lên vai người mẹ. Họ bị dán nhãn là "mẹ tồi", "không biết thương con" nếu chẳng may không đủ sữa hoặc cho con ăn dặm không đúng theo ý số đông.

Đừng để mạng xã hội định đoạt cách bạn làm mẹ

Quay trở lại câu chuyện của người mẹ ở Tiền Giang, điều may mắn là trong chuỗi ngày con nằm viện, chị đã kịp thời tìm thấy nhóm "Vì Con" – một cộng đồng nuôi con khoa học do Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang và các cộng sự quản lý.

Nhờ những kiến thức y khoa chuẩn xác, sự động viên tử tế từ các thành viên văn minh, chị hiểu rằng bản thân mình không hề "tệ" như những lời chỉ trích trên mạng. Chị được hướng dẫn cách nghỉ ngơi, giải tỏa áp lực để kích sữa trở lại thành công.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang chia sẻ, tâm nguyện lớn nhất của ông khi xây dựng cộng đồng là giữ vững một không gian "sạch": Nói không với bán hàng, không seeding, không tranh cãi và tuyệt đối không công kích nhau.

Trước thực trạng nhiễu loạn thông tin hiện nay, bác sĩ đưa ra lời khuyên quý giá cho các bậc phụ huynh: “Trước khi tiếp nhận bất kỳ thông tin nào trên mạng, hãy chậm lại một nhịp và tự hỏi: Người viết bài này thực sự muốn gì? Thông tin này có cơ sở khoa học không, hay chỉ đang cố tình định hướng dư luận vì một mục đích nào khác?”.

Hành trình làm mẹ là một chặng đường dài đầy thiêng liêng nhưng cũng không ít thử thách. Để hành trình ấy không trở thành bi kịch, bên cạnh sự yêu thương, mỗi người mẹ cần trang bị cho mình một "màng lọc" kiến thức tỉnh táo, biết chọn lọc những cộng đồng văn minh, dựa trên nền tảng y học chứng cứ, thay vì đặt cược tính mạng của con trẻ vào những lời khuyên truyền miệng vô căn cứ trên mạng xã hội.