Chỉ một phút lơ là của người lớn, đứa trẻ đã vô tình nếm phải hóa chất thông cống khiến đôi môi bỏng rộp, sưng đỏ nghiêm trọng. Câu chuyện đau lòng là lời cảnh tỉnh đắt giá cho mọi gia đình đang có con nhỏ.

Mới đây, tài khoản cá nhân có tên N.Đ đã chia sẻ câu chuyện đầy xót xa của chính gia đình mình lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng các bậc phụ huynh. Sự việc xảy ra như một lời nhắc nhở đanh thép về những mối nguy hiểm tiềm ẩn ngay trong chính ngôi nhà của chúng ta.

Theo chia sẻ của người mẹ, sự việc diễn ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi người lớn không chú ý. Đứa trẻ đã tò mò và vô tình nếm phải hóa chất thông cống, tẩy rửa được sử dụng trong gia đình. Hậu quả để lại ngay lập tức là đôi môi của bé bị phồng rộp, bỏng đỏ nghiêm trọng khiến con đau đớn và quấy khóc liên tục.

"Nhìn đôi môi sưng đỏ của con mà bố mẹ thực sự xót xa và tự trách mình rất nhiều", người mẹ nghẹn ngào chia sẻ.

May mắn thay, gia đình đã phát hiện kịp thời khi bé mới chỉ nếm thử ở môi và chưa nuốt sâu xuống dạ dày. Các bác sĩ cho biết, nếu hóa chất đi vào bên trong, hậu quả sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều: gây bỏng thực quản, hoại tử tổn thương dạ dày, thậm chí nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của trẻ.

Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"

Tai nạn với trẻ nhỏ đôi khi chỉ xảy ra trong vài giây, nhưng nỗi đau và di chứng có thể theo con suốt cả cuộc đời. Trẻ em ở độ tuổi khám phá luôn tò mò với mọi đồ vật xung quanh và chưa thể nhận thức được nguy hiểm. Để tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự, bài viết của phụ huynh Nam Đặng đã đưa ra những khuyến cáo cực kỳ quan trọng mà mọi gia đình cần thực hiện ngay:

Cách ly hoàn toàn hóa chất: Để tất cả hóa chất tẩy rửa, nước thông cống, nước lau sàn… ở trên giá cao, trong tủ có khóa hoặc hoàn toàn ngoài tầm với của trẻ.

Tuyệt đối không "bình cũ rượu mới": Không tận dụng chai nước suối, chai nước ngọt, ly cốc sinh hoạt để đựng hóa chất. Trẻ nhỏ rất dễ nhầm lẫn đây là đồ uống được.

Luôn khóa chặt nắp: Hình thành thói quen đóng chặt nắp an toàn ngay sau khi sử dụng xong.

Xử lý y tế đúng cách: Khi trẻ lỡ uống hoặc nếm phải hóa chất, cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Tuyệt đối không tự ý gây nôn (vì hóa chất trào ngược có thể gây bỏng lần hai cho thực quản và đường thở) hoặc áp dụng các mẹo dân gian truyền miệng chưa kiểm chứng.

Ngôi nhà vốn là nơi an toàn nhất, nhưng cũng có thể trở thành nơi nguy hiểm nhất nếu người lớn chủ quan. Câu chuyện của em bé trên là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta. Hãy dành ra 5 phút ngay hôm nay để rà soát lại toàn bộ các chai lọ hóa chất trong nhà mình, bởi vì sự an toàn của con trẻ không cho phép chúng ta lơ là dù chỉ một giây.