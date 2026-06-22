"Chỉ khi làm cha mẹ mới hiểu, nhìn con đau một chút thôi cũng đủ khiến lòng mình đau gấp trăm lần." Đó là lời tâm sự nghẹn ngào của một người mẹ sau khi vừa cùng con trải qua ranh giới sinh tử, chứng kiến con có đến 3 cơn co giật, mất ý thức chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày.

Mới đây, câu chuyện chia sẻ của một tài khoản mạng xã hội về hành trình cấp cứu con nhỏ bị sốt xuất huyết đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Bài chia sẻ là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho các bậc phụ huynh: Tuyệt đối không được chủ quan trước những cơn sốt của trẻ, ngay cả khi các xét nghiệm ban đầu cho kết quả bình thường.

36 giờ kinh hoàng và 3 lần co giật bất ngờ

Theo chia sẻ của người mẹ, ban đầu em bé chỉ sốt nhẹ ở mức. Sau khi uống thuốc hạ sốt, bé vẫn ăn chơi bình thường khiến gia đình nghĩ đây chỉ là một cơn sốt thông thường. Tuy nhiên, diễn tiến bệnh sau đó đã lao dốc một cách không thể lường trước.

Cơn co giật thứ nhất (10h đêm ngày đầu tiên): Khi đang được mẹ bế trên xe máy, bé đột nhiên lờ đờ, muốn ói, mắt liếc trợn tròng trắng rồi ói trào lên mũi. Cơ thể bé nóng lên rất nhanh và có dấu hiệu khó thở. Gia đình lập tức đưa vào viện cấp cứu, nhưng kết quả xét nghiệm máu lúc này chưa có bất thường nên bác sĩ cho về theo dõi.

Cơn co giật thứ hai (12h trưa ngày thứ hai): Sau một buổi sáng hạ sốt và chơi ngoan, khi được bố bế ra võng, bé lại tiếp tục lờ đờ, mất ý thức, tay chân giật giật. Một lần nữa, kết quả khám tại viện vẫn chưa chỉ ra dấu hiệu lạ.

Cơn co giật thứ ba (5h chiều cùng ngày): Đây là đỉnh điểm của sự hoảng loạn. Khi đang bú sữa, bé đột nhiên đơ cứng như cây cơ, mắt nhìn trừng trừng, miệng cắn chặt bình sữa. Bé mất phản ứng suốt hơn 30 giây, sữa trào lên mũi gây nghẹt thở. Người mẹ vừa khóc vừa lau sữa để giữ đường thở cho con. Chỉ đến khi con tỉnh lại và bật khóc lớn, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau cơn giật thứ 3, em bé được đưa đến bác sĩ chuyên khoa nhi và lập tức có chỉ định nhập viện khẩn cấp.

Những ngày nằm viện là khoảng thời gian dài đằng đẵng đối với gia đình. Bé liên tục sốt cao khó hạ, hay giật mình chới với và quấy khóc cả đêm. Đáng chú ý, các xét nghiệm máu trong ngày đầu nhập viện vẫn chưa cho kết quả rõ ràng.

Phải đến ngày thứ hai, dựa trên các biểu hiện lâm sàng, bác sĩ mới nghi ngờ và định hướng điều trị theo phác đồ Sốt xuất huyết . Đến ngày thứ tư, các triệu chứng giảm dần và sang ngày thứ năm, em bé được kết luận mắc Sốt xuất huyết thể nhẹ và được xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của người mẹ.

Tuyệt đối không được chủ quan trước những cơn sốt của trẻ

Qua chia sẻ của người mẹ này, một lần nữa khẳng định các mẹ không cần quá mất bình tĩnh khi con ốm sốt nhưng tuyệt đối không được chủ quan.

Không chủ quan khi xét nghiệm ban đầu "bình thường": Trong những ngày đầu của bệnh (đặc biệt là sốt xuất huyết), kết quả xét nghiệm máu có thể chưa thể hiện rõ ràng. Việc theo dõi sát sao biểu hiện lâm sàng của con là yếu tố quyết định.

Cảnh giác với các dấu hiệu nguy hiểm: Nếu trẻ sốt kèm theo lờ đờ, bỏ bú, nôn ói, giật mình chới với, hoặc có dấu hiệu trợn mắt, co giật... cần lập tức đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa, không được chần chừ.

Sơ cứu đúng cách khi trẻ co giật do sốt cao: Đặt trẻ nằm nghiêng để tránh dịch nôn hoặc sữa tràn vào đường thở gây ngạt. Nới lỏng quần áo, tuyệt đối không dùng vật cứng ngáng miệng trẻ hoặc cố gắng giữ chặt tay chân trẻ khi đang giật. Lau sạch dịch mũi, miệng và đưa trẻ đến viện ngay khi cơn giật qua đi.

Sức khỏe của trẻ nhỏ có thể thay đổi chỉ trong vài phút. Câu chuyện của người mẹ trên là bài học vô giá nhắc nhở chúng ta: Trực giác của cha mẹ và sự cẩn trọng không bao giờ là thừa vãi khi chăm sóc một đứa trẻ.

Nguồn: Thuong Nguyen