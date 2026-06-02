Mới đây, tài khoản của một mẹ bỉm sữa đã chia sẻ câu chuyện kinh hoàng vừa xảy ra với gia đình mình như một lời cảnh tỉnh sâu sắc gửi đến các bậc phụ huynh có con nhỏ.

Theo chia sẻ của người mẹ, sự việc xảy ra vào buổi tối khi chị đang bận gội đầu cho bé lớn và bé nhỏ trong nhà tắm. Con gái lớn (tên ở nhà là Sóc) sau khi gội đầu xong được mẹ bảo ra ngoài tự sấy tóc. Chỉ khoảng 5 - 10 phút sau, chị bỗng nghe tiếng con thét lên thất thanh: “Mẹ ơi mắt con nóng lắm!” .

Chạy ra ngoài, người mẹ rụng rời chân tay khi nhìn thấy lọ keo con voi (keo 502) nằm ngay trên bàn. Keo bắn thẳng vào mắt khiến mắt phải của bé Sóc bị dính chặt hoàn toàn, không thể mở ra được. Trong cơn hoảng loạn và đau đớn, đứa trẻ liên tục khóc lớn: “Mẹ ơi con bị mù hả mẹ?” .

"Lúc đó người mẹ run lên, bế thốc con vào bàn gội để xả nước vào mắt, tay thì gọi điện cho chồng về ngay. Dù đã kiên trì xả nước liên tục suốt 30 phút nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm, hai mi mắt của con vẫn dính chặt vào nhau."

Nhận thấy tình hình nguy kịch, người mẹ lập tức đưa con đến cơ sở y tế. Tại đây, các bác sĩ đã hướng dẫn một mẹo sơ cứu vô cùng hiệu quả nhưng ít ai ngờ tới: Sử dụng dầu ăn.

Dựa trên nguyên lý cơ học, dầu ăn có thể làm giảm độ bám dính của keo 502 và làm mềm lớp keo khô. Các bác sĩ đã dùng xi-lanh bơm một lượng dầu ăn nhỏ vào vùng mi mắt bị dính của bé. Kỳ tích đã xảy ra khi lớp keo dần bong ra và bé Sóc đã có thể mở mắt trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm tột cùng của gia đình.

Chuyên gia khuyến cáo: Các bước sơ cứu chuẩn xác khi bị keo 502 dính vào mắt

Tai nạn do keo 502 (keo con voi) cực kỳ nguy hiểm vì loại keo này có khả năng đông cứng rất nhanh khi tiếp xúc với độ ẩm, tỏa nhiệt mạnh và có thể gây bỏng giác mạc, thậm chí mù lòa nếu xử lý sai cách.

Qua trường hợp trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo quy trình sơ cứu chuẩn tại nhà như sau:

Bước 1: Rửa nước ngay lập tức (Rất quan trọng): Dùng nước sạch (nước máy hoặc nước muối sinh lý) xả liên tục vào mắt trong vòng 15 - 20 phút. Việc này giúp làm mát, giảm nhiệt độ do keo tỏa ra và làm loãng nồng độ hóa chất.

Bước 2: Tuyệt đối KHÔNG cố dùng lực mở mắt: Việc cố gắng dùng tay cạy hoặc giật mạnh mi mắt bị dính có thể làm rách da mi, tổn thương lòng đen (giác mạc).

Bước 3: Sử dụng chất bôi loãng an toàn: Có thể dùng dầu ăn, mỡ tra mắt (như Tetracyclin) nhỏ vào vùng dính để keo mềm dần. Lưu ý: Chỉ thực hiện nhẹ nhàng, không để dầu ăn thâm nhập sâu vào trong nhãn cầu nếu có vết thương hở.

Bước 4: Đến ngay cơ sở y tế: Sau khi sơ cứu cơ bản, phải đưa nạn nhân đến bệnh viện chuyên khoa mắt ngay lập tức để bác sĩ kiểm tra xem giác mạc có bị bỏng hoặc tổn thương hay không.

Lời kết

Trẻ nhỏ vốn hiếu động, tò mò và chưa ý thức được nguy hiểm từ những vật dụng xung quanh. Câu chuyện của bé Sóc là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các bậc phụ huynh: Tuyệt đối cất kỹ các hóa chất nguy hiểm, keo 502, thuốc tẩy rửa ở trên cao, ngoài tầm với của trẻ. Đừng để một phút chủ quan đổi lấy sự hối hận cả đời của cha mẹ.