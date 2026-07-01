Một người mẹ ở Hà Nam (Trung Quốc) vừa gặp tai nạn hy hữu khi xử lý một quả bóng bay đã xẹp. Vụ việc là lời cảnh báo đối với các gia đình có trẻ nhỏ, bởi nhiều người vẫn nghĩ bóng bay sau khi xì hơi sẽ không còn nguy hiểm.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 20/6, một người phụ nữ định dùng kéo cắt bỏ quả bóng bay đã để trong nhà khoảng nửa tháng vì nghĩ bóng đã xẹp nên không còn nguy hiểm.

Tuy nhiên, ngay khi lưỡi kéo vừa chạm vào, quả bóng bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ khiến người phụ nữ bị bỏng ở tay và cháy một mảng tóc. Rất may không có thương tích nghiêm trọng.

Sau sự việc, chị cho biết điều khiến mình sợ nhất là trước đây con nhỏ thường có thói quen ngậm và cắn bóng bay khi chơi.

Vì sao bóng đã xẹp vẫn có thể phát nổ?

Các chuyên gia cho biết, nếu là bóng bay bơm khí hydro, dù đã xẹp vẫn có thể còn sót lại một lượng khí bên trong.

Hydro là loại khí rất dễ cháy nổ. Chỉ cần gặp tia lửa điện, tĩnh điện phát sinh khi ma sát hoặc tiếp xúc với vật sắc nhọn cũng có thể gây bùng cháy.

Điều đó đồng nghĩa với việc một quả bóng tưởng chừng vô hại vẫn có thể trở thành mối nguy nếu xử lý không đúng cách.

Lực lượng cứu hỏa Trung Quốc từng thực hiện thí nghiệm cho thấy tinh dầu trong vỏ các loại quả như cam, quýt, bưởi, chanh có thể làm lớp cao su của bóng bay bị phá hủy, khiến bóng nổ ngay khi tiếp xúc.

Vì vậy, sau khi bóc các loại trái cây họ cam quýt, nên rửa tay sạch trước khi cầm hoặc chơi bóng bay.

Theo các chuyên gia, bằng mắt thường rất khó phân biệt bóng bay bơm khí hydro và bóng bay bơm khí heli.

Trong khi khí heli là loại khí trơ, ít nguy cơ cháy nổ thì khí hydro lại có giá rẻ hơn nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao hơn rất nhiều.

Nếu không biết rõ quả bóng được bơm bằng loại khí nào, phụ huynh nên cân nhắc trước khi mua cho trẻ.

Cha mẹ cần lưu ý khi cho trẻ chơi bóng bay

Không nên cho trẻ dưới 3 tuổi chơi bóng bay; trẻ dưới 8 tuổi cần có người lớn giám sát.

Chỉ mua bóng tại các cửa hàng uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.

Không buộc bóng vào cổ tay hoặc quần áo của trẻ.

Không mang bóng vào thang máy, ô tô hoặc những không gian kín.

Không bơm bóng quá căng và tránh để bóng tiếp xúc với lửa, nguồn nhiệt hoặc vật sắc nhọn.

Không tự dùng kéo hoặc vật nhọn để cắt, chọc thủng bóng bay hydro đã xẹp.

Các chuyên gia nhấn mạnh, bóng bay là món đồ chơi quen thuộc nhưng cũng có thể trở thành nguồn gây tai nạn nếu không được sử dụng đúng cách. Với những gia đình có trẻ nhỏ, việc lựa chọn sản phẩm an toàn và giám sát trẻ khi chơi là điều cần thiết để phòng tránh những sự cố đáng tiếc.

Nguồn: Sohu