“Ngủ với mẹ” và “ngủ với bà nội” khác nhau thế nào? Trước 1 tuổi, ảnh hưởng rất sâu sắc!

Việc bé ngủ với ai cũng là một vấn đề quan trọng, đặc biệt trong năm đầu đời - giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển.

Trong giai đoạn này, tâm lý, trí tuệ, não bộ và ngôn ngữ của trẻ đều bắt đầu phát triển. Người chăm sóc cũng tác động đến trẻ từng chút một qua cuộc sống hằng ngày.

Mẹ và bà nội có vai trò, quan niệm khác nhau, vì vậy cũng có thể tạo ra những ảnh hưởng khác nhau đến tâm lý, trí tuệ và ngôn ngữ của bé.

“Ngủ với mẹ” và “ngủ với bà nội” có những khác biệt rõ rệt, đặc biệt ở các phương diện dưới đây.

4 khác biệt giữa ngủ với mẹ và ngủ với bà nội

1. Sự phát triển não bộ

Sau khi trẻ chào đời, não bộ bước vào giai đoạn phát triển quan trọng. Mẹ và bà nội có những tác động khác nhau đối với quá trình này.

Ở phương diện này, mẹ có lợi thế tuyệt đối.

Trong thời gian sau sinh, trẻ thường dễ thích nghi với mẹ hơn. Khi được bú mẹ, bé tiếp xúc cơ thể với mẹ nhiều mỗi ngày, nhờ đó nhanh chóng quen với mùi của mẹ và hình thành cảm giác an toàn.

Khi đã xây dựng được cảm giác an toàn với mẹ, sự phát triển não bộ của bé cũng có thêm lợi thế.

Mẹ ở bên khi bé ngủ có thể giúp tạo cảm giác an toàn, thúc đẩy hoạt động của não và sự phát triển của các tế bào não.

2. Sự phát triển ngôn ngữ

Trẻ nâng cao khả năng ngôn ngữ thông qua việc bắt chước.

Người chăm sóc đóng vai trò quan trọng trong quá trình này, nhưng giữa mẹ và bà nội cũng có những khác biệt lớn.

Ngôn ngữ của bà nội thường mang tính truyền thống hơn, thậm chí có thể xuất hiện những câu cửa miệng thiếu lịch sự mà bà không chú ý tránh nói. Cách diễn đạt cũng có thể ít phù hợp với đời sống hiện đại.

Mẹ thường chú trọng làm gương hơn, cách sử dụng ngôn ngữ cũng hiện đại hơn. Trẻ có thể bắt chước cách diễn đạt của mẹ để nâng cao khả năng tổ chức lời nói.

Ngủ với ai cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của bé.

Trước một tuổi, điều này không chỉ tác động đến khả năng tổ chức ngôn ngữ mà còn ảnh hưởng đến trung khu ngôn ngữ và thời điểm trẻ bắt đầu nói.

Thông thường, mẹ hay trò chuyện với bé hơn, nhờ đó có thể khơi gợi mong muốn diễn đạt và giúp bé nói sớm hơn.

3. Mức độ phát triển nhận thức

Nhận thức là một yếu tố quan trọng quyết định trí tuệ.

Mẹ và bà nội có mức độ nhận thức, trí tuệ khác nhau, nên ảnh hưởng đến việc nâng cao nhận thức của bé cũng khác nhau.

Bà nội thường có quan niệm truyền thống hơn, vì vậy nhận thức có thể ít gắn với đời sống hiện đại.

Mẹ thường cập nhật hơn, thói quen sinh hoạt gần với những xu hướng hiện nay, nên mức độ nhận thức thường cao hơn.

Trong quá trình ở bên bé, lời nói, hành vi và những biểu hiện khác của người chăm sóc đều có thể tác động đến trẻ từng chút một, giúp trẻ phát triển nhận thức.

4. Việc chăm sóc

Trong việc chăm sóc, mẹ cũng có lợi thế hơn.

Trước một tuổi, các nhu cầu ăn uống, bài tiết và ngủ nghỉ của bé diễn ra thường xuyên. Khả năng tự phục vụ còn rất hạn chế nên trẻ phụ thuộc vào người chăm sóc.

Mẹ là lựa chọn ưu tiên vì thuận tiện cho việc cho bú và chăm sóc bé.

Người cao tuổi có thể vất vả hơn khi chăm trẻ. Khi tuổi tác tăng lên, cách làm thường khó thay đổi, phản ứng cũng có thể không kịp thời.

Lợi thế của mẹ lớn hơn nhiều so với bà nội

Trong việc nuôi con, mẹ thực tế có nhiều lợi thế hơn.

Vì vậy, các bà mẹ cần hiểu rằng không nên để bà nội trở thành người chăm sóc chính; bản thân mẹ cần đảm nhận vai trò chủ lực.

Bà nội có thể giúp mẹ chia sẻ thời gian và công sức, nhưng không nên phụ thuộc quá nhiều vào người lớn tuổi.

Dù sao, khi đã có tuổi, cơ thể cũng cần được nghỉ ngơi, không phù hợp với việc chăm cháu ở cường độ cao.

Mẹ có những lợi thế riêng từ vai trò làm mẹ. Bé ngủ với mẹ sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để xây dựng nền tảng phát triển.

Đặc biệt trong năm đầu đời, mẹ cần chú ý đến điều này.

Trong giai đoạn nền tảng, trẻ càng được đồng hành nhiều càng tốt

Ở giai đoạn đầu đời, bé cần được ở bên và quan tâm nhiều hơn.

Dù là mẹ, bà nội, bố hay những người thân khác, trẻ đều cần sự đồng hành.

Ngoài chuyện ngủ với ai, bé cũng cần những khoảng thời gian tương tác chất lượng trong sinh hoạt hằng ngày.

Khi có nhiều người đồng hành, trẻ có thể có thêm lợi thế phát triển ở nhiều phương diện, bao gồm ngôn ngữ, não bộ, trí tuệ, trí tuệ cảm xúc…

Những điểm tốt của người chăm sóc cũng dễ tác động đến bé qua cuộc sống thường ngày, góp phần hỗ trợ quá trình trưởng thành.

Lời kết

Vì sự phát triển của bé, trong năm đầu đời, các bà mẹ nên để con ngủ với mình.

Bà nội tuy có nhiều thời gian và có thể giúp mẹ giảm bớt áp lực, nhưng quan niệm, mức độ nhận thức và cách sử dụng ngôn ngữ của người lớn tuổi vẫn có những hạn chế. Vì vậy, không nên phụ thuộc quá nhiều vào bà.