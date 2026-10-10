Chi gần 1 tỷ vi vu Châu Phi, hotmom Lucie Nguyễn bất ngờ bị soi vòng 2, "mom Dương" lại được réo tên với nhiệm vụ "ở cữ"

Những ngày gần đây, vợ chồng Lucie Nguyễn - Tuấn Dương đang có chuyến du lịch châu Phi kéo dài 9 ngày. Đúng với phong cách quen thuộc của gia đình này, mỗi ngày trong hành trình đều được hai vợ chồng ghi lại bằng những hình ảnh đẹp mắt xen lẫn những màn kể chuyện, tung hứng hài hước.

Từ những chuyến đi khám phá thế giới động vật hoang dã, ngắm nhìn thiên nhiên châu Phi cho đến trải nghiệm nghỉ lại trong những khu khách sạn dạng lều giữa khung cảnh đặc trưng của vùng đất này, chuyến đi của Lucie Nguyễn và Tuấn Dương có không ít điều khiến người xem thích thú.

Thế nhưng giữa cả loạt trải nghiệm đáng nhớ ấy, cư dân mạng lại bất ngờ dành sự chú ý cho một chi tiết khác: vòng 2 của Lucie Nguyễn.

Trong một số hình ảnh được chia sẻ từ chuyến đi, vóc dáng của mẹ 2 con nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của hội thích soi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng vòng 2 của Lucie Nguyễn trông nhỉnh hơn thường ngày, từ đó bắt đầu đoán già đoán non chuyện cô có thể đang mang thai lần thứ 3.

Và như một phản xạ quen thuộc, cái tên "mom Dương" lập tức được réo gọi. Nếu theo dõi cặp đôi lâu năm, hẳn nhiều người không còn xa lạ với biệt danh "mom Dương" mà dân mạng dành cho Tuấn Dương.

Từ khi Nami và Suli chào đời, ông bố trẻ thường xuyên xuất hiện trong những clip chăm con, bế con, cho con ăn hay tất bật với công việc bỉm sữa. Chính sự đảm đang này khiến mỗi lần Lucie Nguyễn bị đặt nghi vấn có thêm em bé, dân tình lại hài hước trêu rằng "mom Dương" sắp bước vào một mùa ở cữ mới.

Không ít bình luận còn hào hứng tưởng tượng viễn cảnh Nami và Suli chuẩn bị lên chức chị nếu gia đình thực sự có thêm thành viên.

Đây cũng không phải lần đầu Lucie Nguyễn vướng nghi vấn mang thai lần 3. Hồi tháng 3/2026, nữ doanh nhân từng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với vòng 2 được nhận xét có phần lớn hơn bình thường. Thời điểm đó, việc Lucie thường lựa chọn trang phục rộng cùng một số khoảnh khắc có dáng ngồi khiến cư dân mạng càng thêm tò mò.

Trước đó, trong những đoạn clip đời thường của hai vợ chồng, Lucie Nguyễn cũng từng nhắc đến mong muốn có thêm một em bé trong năm 2026. Tuy nhiên, do cả Lucie và Tuấn Dương vốn thường xuyên trò chuyện theo phong cách vui vẻ, trêu đùa nên khán giả vẫn chưa thể biết đó là kế hoạch nghiêm túc hay chỉ là câu nói vui của cặp đôi.

Lucie Nguyễn và Tuấn Dương hiện có hai cô con gái là Nami, sinh tháng 8/2023 và Suli, sinh tháng 8/2024. Hai bé thường xuyên xuất hiện trong các nội dung đời thường của bố mẹ và nhận được nhiều sự yêu thích nhờ những biểu cảm đáng yêu, lanh lợi.

Sau hai lần sinh con khá gần nhau, Lucie Nguyễn cũng nhiều lần gây chú ý bởi khả năng nhanh chóng lấy lại vóc dáng và phong cách thời trang trẻ trung. Bởi vậy, chỉ một chút thay đổi ở ngoại hình của cô cũng đủ khiến những người thường xuyên theo dõi gia đình lập tức nhận ra.

Còn với hội yêu mến gia đình Nami - Suli, có lẽ câu trả lời chính xác nhất vẫn phải chờ chính chủ lên tiếng. Nhưng riêng chuyện "mom Dương có chuẩn bị ở cữ lần 3 hay không" thì xem ra đã đủ để cư dân mạng có thêm một chủ đề rôm rả trong lúc theo dõi chuyến du lịch châu Phi của hai vợ chồng.