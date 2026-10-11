5 thứ những người mẹ càng CỐ GIỮ càng khổ cả đời

Một người mẹ có thể nhớ lịch tiêm của con, món chồng không thích ăn, ngày đóng tiền học, chỗ cất từng chiếc áo. Nhưng khi được hỏi mình đang cần gì, chị lại mất một lúc mới trả lời được.

Có lẽ vì quá lâu rồi, chị quen nghĩ đến nhu cầu của mọi người trước. Quen thu xếp, chịu đựng, cố thêm một chút. Đến khi kiệt sức, chị vẫn tự trách: Sao người khác làm được mà mình lại thấy khó khăn?

Không phải mọi nỗi vất vả đều đến từ cách nghĩ của mẹ. Việc chăm con, kiếm sống, thiếu người chia sẻ là những áp lực có thật. Nhưng giữa những điều chưa thể thay đổi ngay, có năm thứ mẹ nên thử nới tay, để cuộc sống còn có chỗ cho chính mình.

1. Giữ hình ảnh một người mẹ không bao giờ được phép làm chưa tốt

Con đi học với chiếc áo hơi nhăn, mẹ thấy áy náy. Bữa tối mua đồ ăn sẵn, mẹ nghĩ mình thiếu chu đáo. Lỡ cáu với con, mẹ nằm tự trách cả đêm.

Mong muốn làm tốt rất đáng quý. Nhưng nếu việc gì cũng phải trọn vẹn, một ngày của mẹ sẽ thành chuỗi bài kiểm tra không có giờ nghỉ.

Nhà cửa, bữa ăn, việc học, cảm xúc của từng người đều trở thành trách nhiệm của mẹ. Chỉ một thứ chưa ổn, chị đã thấy mọi cố gắng còn lại chẳng đáng kể.

Con cần được chăm sóc, được lắng nghe và hướng dẫn. Những điều ấy có thể được thực hiện bởi một người mẹ đôi lúc mệt, có khi làm sai nhưng biết nhận lỗi và sửa lại.

Một bữa cơm đơn giản vẫn có thể đủ đầy. Một căn nhà có đồ chơi chưa cất vẫn có thể là nơi bình yên. Cho phép mình làm vừa sức, mẹ mới còn sức để yêu thương lâu dài.

2. Giữ quyền quyết định thay con trong mọi chuyện

Lúc con nhỏ, mẹ chọn quần áo, giờ ngủ, món ăn. Khi con lớn, mẹ tiếp tục chọn bạn, môn học, nghề nghiệp, thậm chí muốn chọn cả cách con sống.

Mẹ có lý do của mình: Đã va vấp nhiều nên biết đường nào ít rủi ro. Nhưng kinh nghiệm của mẹ không thể thay thế toàn bộ trải nghiệm của con.

Càng cố kiểm soát, mẹ càng phải theo dõi. Một lựa chọn khác ý cũng khiến chị lo lắng, một lần con thất bại lại thành lời xác nhận: “Mẹ đã bảo rồi”.

Dần dần, con có thể ngại kể chuyện, còn mẹ thấy mình bị đẩy ra ngoài cuộc sống của con.

Buông bớt quyền quyết định cần đi cùng việc hướng dẫn. Với chuyện an toàn, mẹ vẫn phải đặt giới hạn. Với những lựa chọn phù hợp độ tuổi, hãy để con thử, chịu trách nhiệm và tìm cách khắc phục.

Có những bài học mẹ chỉ có thể đứng bên cạnh, dù rất thương và rất muốn bước vào làm thay.

3. Giữ thói quen ôm hết việc vì “để người khác làm lại phải sửa”

Chồng mặc áo cho con chưa đúng bộ, mẹ thay lại. Con rửa bát còn sót một vết, mẹ giành lấy. Người nhà đi chợ mua khác ý, mẹ quyết định lần sau tự đi.

Mỗi lần như vậy, mẹ làm nhanh hơn thật. Nhưng về lâu dài, mọi việc đều quay về tay mẹ.

Rồi chị vừa bận vừa giận: Tại sao chẳng ai chủ động giúp mình?

Chia sẻ trách nhiệm đòi hỏi những thỏa thuận cụ thể: Ai đón con, ai lo bữa tối, ai theo dõi việc học. Người nhận việc cần tự nhớ và làm đến cùng, thay vì chờ mẹ nhắc từng bước.

Về phía mẹ, cũng cần chấp nhận rằng người khác có thể làm khác mình mà vẫn đạt yêu cầu. Một chiếc khăn gấp chưa đẹp hay một bữa ăn khác thực đơn chưa đáng để mẹ nhận lại toàn bộ công việc.

Gia đình cần học cách cùng vận hành. Mẹ cũng cần có những khoảng thời gian được nghỉ thật sự, không phải vừa nằm xuống vừa điều phối mọi thứ.

4. Giữ mong đợi rằng hy sinh đủ nhiều thì sẽ được thấu hiểu

Có những người mẹ bỏ sở thích, hoãn dự định, dành hết tiền bạc và thời gian cho gia đình. Trong lòng, chị mong người thân sẽ nhìn thấy và tự biết đáp lại.

Nhưng mong đợi không được nói ra rất dễ trở thành nỗi tủi thân.

Con vô tư xin thêm một món đồ, mẹ buồn vì con không biết thương. Chồng không nhận ra chị đang mệt, mẹ nghĩ mình chẳng có giá trị. Một câu cảm ơn đến muộn cũng khiến chị nhớ lại bao năm chịu đựng.

Mẹ có quyền cần sự ghi nhận, cần được chia sẻ và chăm sóc. Hãy nói rõ những nhu cầu ấy: “Hôm nay em cần nghỉ”, “Việc này anh phải cùng lo”, “Mẹ chưa đủ khả năng mua thêm”.

Tình thương dành cho gia đình vẫn có thể đi cùng việc giữ lại tiền cho mình, thời gian cho mình và những dự định riêng. Đừng chờ đến lúc kiệt sức mới xin một phần đời sống vốn thuộc về mình.

5. Giữ những chuyện cũ mà chưa tìm được cách giải quyết

Một lần bị xem nhẹ sau sinh, một câu nói khó nghe của người thân, những năm tháng vất vả không được chia sẻ… Có những chuyện qua lâu rồi nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn đau.

Mẹ không cần ép mình quên, càng không cần tha thứ chỉ để gia đình trông có vẻ yên ổn.

Điều cần nhìn lại là: Mỗi cuộc cãi vã hiện tại có đang kéo theo tất cả tổn thương cũ? Chị đã nói rõ điều mình cần thay đổi chưa? Người gây tổn thương có nhận trách nhiệm và sửa cách cư xử không?

Có chuyện cần đối thoại, có chuyện cần đặt ranh giới, có chuyện cần tìm thêm sự hỗ trợ. Nếu tổn thương vẫn tiếp diễn, giải pháp không thể chỉ là bảo mẹ nghĩ thoáng hơn.

Mẹ xứng đáng có một cuộc sống mà mình được tôn trọng. Muốn đi tới đó, đôi khi phải thôi chờ một lời xin lỗi chưa biết bao giờ xuất hiện, để bắt đầu quyết định điều gì mình còn chấp nhận và điều gì cần thay đổi từ hôm nay.

Làm mẹ đã có quá nhiều việc phải gánh. Có thể tối nay, mẹ chưa giải quyết được hết những nỗi lo ấy. Nhưng chị có thể để người khác lo một bữa cơm, dành một giờ cho việc mình thích, hoặc nói thành thật: “Tôi đang mệt và cần được chia sẻ”. Từ những việc nhỏ đó, cuộc sống mới dần có chỗ cho mẹ.