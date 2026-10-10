Người mẹ 8 lần sinh con gái tiếp tục mang thai lần thứ 9 để mong có con trai: Dân mạng lo lắng cho tương lai của cả 9 đứa trẻ





Một người mẹ ở Quý Châu, Trung Quốc, đang mang thai lần thứ 9 sau khi đã sinh 8 cô con gái. Câu chuyện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, với hàng nghìn bình luận chúc chị sinh được con trai. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc, trường hợp này cũng đặt ra nhiều vấn đề về tư tưởng trọng nam khinh nữ, áp lực sinh con nối dõi và những ảnh hưởng có thể xảy ra đối với các con trong gia đình đông con.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng, hai vợ chồng sống ở nông thôn, điều kiện kinh tế còn hạn chế nhưng vẫn tiếp tục sinh con với mong muốn có một bé trai. Ở tuần thai 37 tuần 6 ngày, người mẹ phát hiện cổ tử cung đã mở và nhập viện chờ sinh. Trước đó, chị đăng video thông báo tình hình của mình nhưng sau đó chưa cập nhật kết quả sinh nở.

Sự im lặng này khiến nhiều người theo dõi suy đoán về giới tính của em bé. Tuy nhiên, khi chưa có thông tin xác nhận từ gia đình, chưa thể kết luận người mẹ đã sinh con hay em bé là trai hay gái.

Trong phần bình luận, nhiều người bày tỏ mong muốn chị sinh được con trai. Một số người chia sẻ trải nghiệm từng chịu áp lực vì sinh con gái, thậm chí quyết định sinh thêm con để có con trai. Những lời chúc này phần nào phản ánh quan niệm vẫn tồn tại ở một bộ phận gia đình và cộng đồng: Con trai được xem là người nối dõi, còn gia đình chỉ có con gái dễ trở thành đối tượng bị bàn tán.

Tuy nhiên, việc tiếp tục sinh con trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn và chỉ vì mong muốn có con trai cũng khiến nhiều người lo ngại về điều kiện chăm sóc, giáo dục và sự phát triển của những đứa trẻ trong gia đình.

Những đứa trẻ có thể chịu ảnh hưởng như thế nào?

1. Con gái lớn dễ phải gánh trách nhiệm chăm sóc các em

Trong những gia đình đông con, con lớn đôi khi phải đảm nhận việc chăm sóc em nhỏ từ khi bản thân vẫn còn ở độ tuổi cần được chăm sóc. Các em có thể phải cho em ăn, trông em hoặc phụ giúp việc nhà, trong khi nhu cầu học tập, vui chơi và phát triển cá nhân chưa được đáp ứng đầy đủ.

Một trường hợp được chia sẻ trong bài gốc kể về cô bé tên Quả Quả. Sau khi bố mẹ đi làm xa và em gái được đưa về nhà, cô bé từ người được ông bà chăm sóc trở thành người phải tự đút cơm, chăm sóc em và học làm những công việc vốn thuộc về người lớn.

Việc giúp đỡ gia đình không phải điều tiêu cực. Tuy nhiên, nếu trách nhiệm chăm sóc em trở thành nghĩa vụ kéo dài, vượt quá khả năng hoặc khiến trẻ phải từ bỏ việc học và nhu cầu cá nhân, điều đó có thể tạo ra áp lực đáng kể.

2. Nguồn lực gia đình có thể bị phân chia bất bình đẳng

Khi cha mẹ đặt nặng mong muốn có con trai, nguy cơ các con gái bị đối xử thiếu công bằng cần được quan tâm. Trong điều kiện tài chính hạn chế, sự ưu tiên có thể thể hiện qua việc đầu tư cho học tập, lựa chọn trường học, cơ hội phát triển và mức độ hỗ trợ dành cho từng người con.

Chẳng hạn, con trai có thể được tiếp tục học tập hoặc học thêm dù kết quả chưa tốt, trong khi con gái bị yêu cầu sớm đi làm để phụ giúp gia đình hoặc hỗ trợ em trai.

Đây không phải hệ quả tất yếu ở mọi gia đình đông con, nhưng là nguy cơ đáng lưu ý khi tư tưởng trọng nam khinh nữ chi phối các quyết định của cha mẹ.

3. Sức khỏe tinh thần của con lớn cần được quan tâm

Việc phải chăm sóc các em, gánh vác trách nhiệm gia đình hoặc cảm thấy mình kém quan trọng hơn em trai có thể khiến trẻ chịu áp lực tâm lý kéo dài.

Bài gốc dẫn một nghiên cứu sử dụng dữ liệu Khảo sát Theo dõi Gia đình Trung Quốc giai đoạn 2014–2022, cho rằng việc sinh nhiều con có liên quan đến mức độ trầm cảm cao hơn ở những người con lớn, trong đó con gái đầu lòng chịu ảnh hưởng bất lợi rõ hơn con trai đầu lòng.

Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ kết quả này cần xem xét nghiên cứu gốc, phương pháp đo lường và các yếu tố liên quan. Không nên mặc định rằng mọi chị cả trong gia đình đông con đều có nguy cơ trầm cảm cao hoặc đều phải hy sinh cho các em.

Điều quan trọng là trẻ cần được quan tâm đến cảm xúc, có thời gian dành cho bản thân và không phải chịu trách nhiệm thay cha mẹ trong việc nuôi dạy các em.

4. Áp lực từ cộng đồng có thể tác động đến quyết định sinh con

Một trong những nguyên nhân khiến các gia đình tiếp tục sinh con để tìm kiếm con trai là định kiến xã hội về việc nối dõi.

Bài gốc kể về trường hợp một phụ nữ tên A Tú ở Trung Quốc đã sinh ba con gái và từng quyết định không sinh thêm. Tuy nhiên, sau một cuộc họp gia tộc, chồng cô bị những người xung quanh bàn tán vì chưa có con trai. Theo lời kể, việc bị gạt khỏi đội múa lân của làng cũng khiến hai vợ chồng chịu thêm áp lực và quyết định sinh con thứ tư. Đứa trẻ sau đó là con trai.

Đáng chú ý, sau khi có con trai, hai vợ chồng được cho là đã yêu cầu con gái lớn chăm chỉ làm việc để sau này giúp đỡ em trai.

Câu chuyện cho thấy định kiến không chỉ tác động đến quyết định sinh thêm con mà còn có thể ảnh hưởng đến cách cha mẹ phân chia trách nhiệm và kỳ vọng giữa các con. Khi việc sinh con trai trở thành mục tiêu được đặt lên trên tất cả, những đứa trẻ đã có trong gia đình có nguy cơ bị xem nhẹ nhu cầu và quyền lợi.

Con trai hay con gái đều cần được đối xử công bằng





Mong muốn có con trai có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có quan niệm nối dõi, áp lực gia đình và định kiến cộng đồng. Tuy nhiên, không có giới tính nào khiến một đứa trẻ xứng đáng được yêu thương, đầu tư hay ưu tiên hơn những đứa trẻ khác.

Trong gia đình đông con, điều quan trọng không chỉ là khả năng nuôi dưỡng về vật chất mà còn là việc bảo đảm mỗi đứa trẻ được học tập, chăm sóc sức khỏe, phát triển theo nhu cầu riêng và không phải gánh trách nhiệm vượt quá độ tuổi.

Các chị gái không nên bị mặc định là người thay cha mẹ nuôi em. Con gái cũng không nên phải nhường cơ hội học tập hay tương lai của mình chỉ vì gia đình cuối cùng đã có con trai.

Mỗi đứa trẻ đều cần được đón nhận vì chính bản thân mình, thay vì phải mang theo kỳ vọng về giới tính ngay từ khi chào đời.

Nguồn: Sohu