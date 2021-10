Ngoài 30 tuổi cũng chưa cần dùng đồ skincare đắt tiền, bôi 5 món bình dân sau là da đẹp mỹ mãn

Ngoài tuổi 30, làn da bắt đầu phải đối mặt với khá nhiều vấn đề, từ suy giảm collagen cho đến tốc độ tái tạo da chậm lại. Thực tế này đòi hỏi chị em phải chú tâm hơn nữa trong việc skincare, nhằm duy trì làn da khỏe khoắn, tươi trẻ. Nói vậy không có nghĩa rằng, chị em phải sắm toàn đồ skincare đắt đỏ, giá bạc triệu thì da dẻ mới mịn màng, trẻ lâu. Thị trường đồ skincare có rất nhiều món giá hợp túi tiền, mà cho hiệu quả cải thiện làn da cực tốt, như 5 sản phẩm dưới đây.

CeraVe Foaming Face Wash

Lọ sữa rửa mặt dịu nhẹ của CeraVe là sản phẩm hoàn hảo cho mọi loại da, đặc biệt là da dầu. "Em nó" sẽ giúp loại bỏ hiệu quả dầu thừa, bụi bẩn, cặn makeup mà vẫn bảo toàn độ ẩm tự nhiên cho làn da nhờ những thành phần như hyaluronic acid, niacinamide và ceramide. Sau khi dùng, bạn sẽ có được làn da ẩm mềm và thông thoáng, sẵn sàng để hấp thu dưỡng chất từ các bước skincare kế tiếp.

Nơi mua: Mint07 Giá: 395k

Vichy Lift Activ Vitamin C 15%

Cần một lọ serum vitamin C chất lượng nhưng không quá đắt đỏ, bạn hãy tham khảo sản phẩm nhà Vichy. Lọ serum này chứa 15% vitamin C nguyên chất, cho hiệu quả chống oxy hóa mạnh mẽ. Đây là lý do, bạn nên dùng sản phẩm này vào buổi sáng, trước kem chống nắng để làn da được bảo vệ nghiêm ngặt hơn khỏi các tác nhân gây lão hóa từ môi trường. Quan trọng không kém, thành phần vitamin C có trong lọ serum còn giúp làm sáng da, giảm thiểu nếp nhăn để bạn sớm có được làn da nhẵn mịn, rạng rỡ.

Nơi mua: Vichy Việt Nam Giá: 750k

L'Oreal Revitalift 1.5% Hyaluronic Acid Serum

Hyaluronic acid là thành phần rất cần thiết cho quá trình chống lão hóa nhờ khả năng cấp nước, bơm da căng mọng và nàng 30+ sẽ tránh được tình trạng da bị khô héo, nếp nhăn hiện rõ hơn. Hyaluronic acid chính là thành phần nổi bật trong lọ serum của L'Oreal. Sản phẩm giá "yêu thương" này có tận 2 loại HA, gồm macro HA giúp cấp ẩm cho bề mặt da căng mịn, micro HA thì thẩm thấu sâu để làm đầy nếp nhăn, hack da tươi sáng, rạng ngời từ bên trong.

Nơi mua: The Guardian Giá: 449k

Olay Regenerist Night Recovery Cream

Sản phẩm của Olay là lọ kem ban đêm lý tưởng cho nàng 30+. Lọ kem dưỡng chứa phức hợp amino-peptide giúp cấp ẩm hào phóng trong khi bạn chìm sâu vào giấc ngủ, và phục hồi làn da bị tổn thương, stress sau cả một ngày dài. Chăm chỉ dùng lọ kem dưỡng, da bạn sẽ căng mịn hơn, nếp nhăn trên da cũng được là phẳng. Lọ kem dưỡng có công thức không hương liệu, hợp với những nàng da nhạy cảm. Sản phẩm thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông hay đem đến cảm giác nặng nề, bức bí cho da.

Nơi mua: Beauty Garden Giá: 440k

La Roche-Posay Anthelios 50 Mineral Sunscreen

Vào mùa đông, chị em vẫn cần phải bôi kem chống nắng mỗi ngày, không được lơ là. Sản phẩm của La Roche-Posay sẽ giúp chị em chăm dùng kem chống nắng hơn vì "em nó" có kết cấu mỏng nhẹ, dễ chịu khi bôi lên da. Quan trọng nhất, sản phẩm sẽ ngăn chặn cả tia UVA lẫn UVB, nên sẽ bảo vệ làn da hiệu quả khỏi nguy cơ lão hóa.

Nơi mua: Saigon Scent Giá: 405k

Ảnh: Internet