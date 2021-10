Hội mê skincare chú ý: Đừng dại mix những sản phẩm này với nhau kẻo da mặt "banh chành" đấy

Có đôi lúc bạn chọn được sản phẩm tốt, hợp cho da nhưng dùng hoài dùng mãi mà da chẳng thể đẹp lên, lại còn bị dị ứng, break out nặng nề, vì sao vậy nhỉ? Đây rất có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đã kết hợp sai sản phẩm trong cùng một chu trình skincare đấy. Dưới đây là 4 cặp đôi thành phần được các bác sĩ da liễu khuyên không nên kết hợp và 4 cặp đôi nên ghép cặp với nhau, cùng đọc để nắm thông tin nhé.

Những thành phần không nên dùng chung với nhau:

- Benzoyl Peroxide và Retinol: hai thành phần này có chung công dụng là trị mụn, nhưng bản thân mỗi chất đã rất mạnh, dễ gây kích ứng. Vì vậy nếu dùng chung thì sẽ gia tăng khả năng kích ứng lên nhiều lần, ngoài ra còn có khả năng làm vô hiệu hóa công dụng của nhau. Nếu bạn không dùng kèm thêm các sản phẩm làm dịu, phục hồi khác thì tình hình còn tệ hơn, đặc biệt là team da khô, da nhạy cảm. Tuy không thể dùng cùng lúc song chúng vẫn có thể dùng trong cùng ngày, bạn có thể chia ra một chất dùng sáng, một chất dùng tối.

- Vitamin C và AHA: khi muốn mix Vitamin C, bạn phải tìm một hoạt chất có tính trung hòa tốt bởi vì những chất chống oxy hóa như Vitamin C thường không bền vững. Khi phối Vitamin C với AHA, bộ đôi acid này sẽ khiến độ pH của da mất cân bằng, làm giảm bớt hiệu quả của mỗi chất. Ngoài ra, cả hai đều không phải là những chất thân thiện với mọi làn da, đặc biệt là Vitamin C, nếu dùng chung mà còn chọn sản phẩm có nồng độ cao là xác định luôn.



- Dùng nhiều acid (Glycolic Acid Salicylic Acid, Glycolic Acid Lactic Acid,...): tuyệt đối đừng nên thử thách làn da với những combo acid như thế, trừ phi bạn muốn có một làn da sưng đỏ, yếu ớt, tróc vảy như tuyết mùa đông và bộn tiền để đi khám, chữa trị.

- Sản phẩm có nền nước và nền dầu: tốt nhất các sản phẩm được dùng cùng nhau nên có cùng độ bền vững. Điều này có nghĩa là sản phẩm có nền nước và nền dầu không nên dùng cùng nhau vì chúng có tính bền vững khác nhau. Các phân tử của dầu thường lớn hơn phân tử của nước, vì vậy sẽ khiến quá trình hấp thụ của da khó khăn hơn, chưa kể còn để lại những chất dư thừa, nhớp dính trên bề mặt da. Dù không đẩy da vào tình huống S.O.S như những combo trên, song chúng lại chẳng có hiệu quả gì sất, chỉ làm bạn tốn tiền thôi.

Những sản phẩm nên dùng chung với nhau:

- Sản phẩm chứa Retinol Peptides: bộ đôi chống lão hóa, giúp da trẻ hóa "đỉnh của chóp"

Chăm chỉ dùng bộ đôi này (tốt nhất là serum Retinol kem dưỡng Peptide) mỗi tối thì rất nhanh thôi, bạn sẽ thấy được kết quả mỹ mãn. Không chỉ tăng sinh collagen, Retinol còn giúp da hấp thụ Peptide tốt hơn, từ đó cải thiện độ đàn hồi, săn chắc của da. Kem dưỡng chứa Peptide thường chứa một lượng dồi dào chất nhũ hóa cũng như thành phần cấp nước, từ đó giúp da tránh khỏi tình trạng kích ứng, điều chúng ta thường gặp khi dùng Retinol.



Kiehl's Retinol Micro-Dose chứa Retinol nguyên chất, Niacinamide, Peptides và Ceramides cực thích hợp cho những bạn newbie

- Sản phẩm chứa Ceramides Tẩy da chết hóa học (Mandelic Acid, Lactic Acid,...): tái tạo làn da



Công dụng chính của bộ đôi này là tái tạo làn da. Các chất tẩy da chết hóa học sẽ dọn sạch tế bào chết tích tụ trên da, cải thiện kết cấu của da, cũng như hỗ trợ trị mụn thì Ceramides sẽ xây dựng và duy trì hàng bảo vệ da. Ceramides được biết đến là một trong những thành phần lành tính nhất nhì thế giới skincare nhờ khả năng làm dịu, phục hồi ấn tượng, dùng chung để hạn chế kích ứng gây ra bởi các thành phần khó chơi rất phù hợp.



CeraVe Moisturizing Cream (680k/453g): chứa 3 loại Ceramides thiết yếu với khả năng phục hồi ngay tức khắc. Chất kem dày đặc, rất thích hợp dùng cho mùa lạnh

Mandelic Acid 5% Skin Prep Water: Mandelic Acid là loại acid cực lành tính, có thể dùng với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm nhất. Sản phẩm tập trung vào làm sạch bề mặt da, cũng như giúp da đều màu và chống lão hóa nhẹ nhàng

- Sản phẩm chứa Hyaluronic Acid Vitamin C: dưỡng da khỏe và đều màu



Phối hợp Vitamin C với Hyaluronic Acid là cách nhanh nhất để lấy lại làn da cân bằng, khỏe mạnh. Kết quả "đầu ra" bạn nhận được là một làn da mịn màng, đều màu, căng mọng cứ muốn ngắm mãi không thôi. Bộ đôi này giải quyết da lão hóa, nếp nhăn, vết chân chim cũng rất tốt. Bạn có thể chọn sản phẩm chứa cả 2 chất hoặc nếu dùng riêng thì thoa Vitamin C trước (thông thường, sản phẩm chứa Vitamin C như dẫn xuất L-ascorbic Acid thường thấp hơn 3.5) rồi dùng Hyaluronic Acid sau để sản phẩm được hấp thu nhanh chóng.



TruSkin Vitamin C E & Hyaluronic Acid Serum (giá khoảng 455k): một sản phẩm nhận được tín nhiệm không chỉ từ người dùng mà còn từ các chuyên gia, bác sĩ da liễu, liệu bạn có muốn thử?

SkinCeuticals H.A. Intensifier: một item nâng cấp dành cho mùa lạnh và các nàng da khô, hay bị bong tróc, nứt nẻ nhờ khả năng tăng hàm lượng Hyaluronic Acid trong da đến 30%

- Sản phẩm chứa Salicylic Acid và Niacinamide: bộ đôi trị mụn xịn xò

Dùng Salicylic Acid và Niacinamide, bạn sẽ được trải nghiệm làn da thông thoáng, lỗ chân lông được thu nhỏ, lượng dầu nhờn giảm rõ đấy. Hai hoạt chất này sẽ bổ trợ cho nhau lấy hết bụi bẩn nấp sâu trong lỗ chân lông, kiểm soát tuyết bã nhờn, một khi lỗ chân lông thông thoáng thì mụn cũng thuyên giảm. Tuy nhiên, cặp bạn thân cùng tiến này cũng hơi lắt léo đấy, tức là vẫn có khả năng gây kích ứng, nhưng đó là chỉ khi bạn ham chọn sản phẩm có nồng độ quá cao khi mới dùng lần đầu hoặc da nhạy cảm thôi.

The Inkey List Niacinamide (giá khoảng 299k): là một gương mặt đang phổ biến và quen thuộc với người dùng Việt, các sản phẩm của The Inkey List gây ấn tượng nhờ hiệu quả chất lượng nhưng lại có giá thành hợp lý, chai serum Niacinamide này cũng không ngoại lệ

Murad Rapid Relief Acne Spot Treament: chứa 2.0% Salicylic Acid, tuýp kem chấm mụn này được mô tả có khả năng giảm mụn sưng viêm cấp tốc trong vòng 4 giờ. Chất gel trong suốt, nhanh thấm và không ảnh hưởng đến lớp makeup, rất đáng để bạn cân nhắc đó

Và đừng quên dùng kèm sản phẩm chứa Panthenol, Hyaluronic Acid hay Ceramides để cân bằng nhé.

