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Nghỉ hè, cẩn trọng với những vật dụng tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ em

Mạnh Đông,
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Mùa hè là thời điểm trẻ em dành nhiều thời gian vui chơi, vận động và khám phá.

Nghỉ hè, cẩn trọng với những vật dụng tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ em - Ảnh 1.

Minh họa: Canva

Tuy nhiên, một số vật dụng quen thuộc trong gia đình lại có thể tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không được sử dụng đúng cách. Để có một mùa hè vui khỏe, hãy để mắt và kiểm tra các vật dụng quen thuộc trong gia đình, dành thời gian hướng dẫn trẻ sử dụng đúng cách sẽ giúp giảm nguy cơ tai nạn, thương tích trong kỳ nghỉ hè.

Nghỉ hè, cẩn trọng với những vật dụng tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ em- Ảnh 1.

Nghỉ hè, cẩn trọng với những vật dụng tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ em- Ảnh 2.

Theo vtv.vn Copy link 06/23/2026 12:20 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://vtv.vn/nghi-he-can-trong-voi-nhung-vat-dung-tiem-an-nguy-hiem-cho-tre-em-10026062311143309.htm
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