Người ta cứ bảo "Tháng Chạp là tháng củ mật", nhưng đối với các bậc phụ huynh, mấy tháng hè mới thực sự là tháng hãi hùng! Khi những tiếng trống trường vừa dứt, cũng là lúc một thế lực siêu nhiên được giải phóng mang tên: Các con nghỉ hè.

Nếu bố mẹ đang thắc mắc ở nhà một mình các con sẽ làm gì cho hết ngày? Vâng, câu trả lời nằm ngay trong chiếc camera gia đình dưới đây. Mặc dù không phải lo lắng chuyện con ngồi xem tivi cả ngày, nhưng bố mẹ chắc đến phải đau tim khi chứng khiến các con bỗng nhiên hóa thành những vận động viên Parkour chuyên nghiệp, biến phòng khách thành sàn thi đấu quốc tế!

Đến váng đầu với khối nghỉ hè mất thôi

Nhìn vào clip, người xem không khỏi "hết hồn chim én" trước độ chịu chơi của hai thanh niên nhí. Khi nhà không có người lớn, quy luật vật lý dường như bị xóa bỏ.

Cậu nhóc áo xanh chọn cho mình một lối đi riêng bằng cách... dang hai chân bậu thẳng lên hai bức tường ở góc hành lang, lơ lửng giữa không trung như thể trọng lực Trái Đất chưa từng tồn tại.

Chàng trai áo kẻ cũng không chịu kém cạnh, quyết định "chinh phục đỉnh cao" bằng cách leo hẳn ra phía ngoài lan can cầu thang, bám víu vào gờ tường hẹp ngay trên đầu chiếc tivi. Xem mà chỉ biết cầu trời khấn ông bà ông vải cho chiếc tivi màn hình phẳng và cái kệ gỗ kia "tai qua nạn khỏi".

Khán giả ở dưới một nhóc tỳ bỉm sữa thì chỉ biết ngước nhìn hai "hùng trưởng" với ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa... hoang mang không nhẹ. Đúng là "ở nhà chán quá rủ bạn hàng xóm sang làm vài đường cơ bản xem ai master hơn"!

Lúc này, nỗi lòng chung của các bậc cha mẹ chỉ gói gọn trong một câu: "Có lớp học nào nhận dạy cả ngày, xuyên hè, bao ăn ở không, xin liên hệ tôi tống đi gấp với, chứ đầu váng mắt hoa lắm rồi!"

Hài hước là vậy, nhưng nhìn lại những hình ảnh này, chắc chắn bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào cũng phải giật mình đổ mồ hôi hột. Đằng sau những tiếng cười tinh nghịch là những hiểm họa khôn lường về an toàn cho trẻ nhỏ trong dịp hè:

Nguy cơ chấn thương nghiêm trọng: Việc leo trèo ở độ cao vượt quá tầm với trên các bề mặt trơn trượt (như lan can cầu thang, gờ tường) rất dễ dẫn đến trượt chân, ngã đập đầu hoặc gãy tay, gãy chân.

Hiểm họa từ nội thất: Khu vực kệ tivi, đồ gỗ mỹ nghệ có nhiều góc nhọn sắc bén. Nếu trẻ ngã xuống những khu vực này, hậu quả sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chưa kể nguy cơ đồ đạc nặng đổ đè lên người trẻ.

Thiếu sự giám sát: Trẻ nhỏ chưa nhận thức được hết sự nguy hiểm của các trò chơi cảm giác mạnh. Khi không có người lớn ở nhà, một tai nạn nhỏ cũng có thể trở thành sự cố lớn do không được phát hiện và sơ cứu kịp thời.

Lời khuyên cho bố mẹ

Mùa hè là khoảng thời gian trẻ cần được vận động để giải phóng năng lượng, nhưng hãy hướng các con vào các hoạt động an toàn. Bố mẹ nên thiết lập "thiết quân luật" về các khu vực cấm leo trèo trong nhà, lắp đặt lưới an toàn ở cầu thang/ban công, và nếu được, hãy đăng ký cho con tham gia các lớp thể thao, bơi lội hoặc kỹ năng sống có sự giám sát của chuyên gia. Đừng để một phút lơ là đổi lấy sự hối hận muộn màng!