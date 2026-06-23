'Khối nghỉ hè' chọn đi cày hơn về nhà đi học khiến dân mạng cười bò

Clip bé trai lấm lem bùn đất vẫn cương quyết chọn đi bừa khiến dân mạng cười bò. (Nguồn: @huyenbunchinn)

"Khối nghỉ hè" là cụm từ đang được cư dân mạng dùng để gọi vui những đứa trẻ đang được nghỉ hè ở nhà hoặc ở quê, với đặc tính chung là ham chơi, nghịch ngợm, thậm chí là "phá làng phá xóm" khiến ông bà, bố mẹ nhiều lúc dở khóc dở cười. Mới đây, một "đại diện tiêu biểu" của khối này lại khiến mạng xã hội được một phen dậy sóng.

Xuất hiện trong clip với bộ dạng lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, cậu nhóc hơn 2 tuổi dứt khoát nói với mẹ lựa chọn tương lai đi bừa thay vì quay lại lớp học. Dù người mẹ liên tục đưa ra những câu hỏi mang tính định hướng như "lớn lên làm giám đốc hay đi bừa", "đi học để làm giám đốc hay đi bừa", cậu nhóc vẫn không hề lung lay ý chí.

Câu trả lời "đi bừa" được lặp đi lặp lại một cách dứt khoát, dõng dạc đến mức ngay cả khi mẹ dọa sẽ không cho đi học nữa và bắt ở nhà luôn để đi bừa, cậu cũng gật đầu đồng ý ngay.

Sự kiên định trước sau như một của cậu bé khiến mẹ ngơ ngác. Ánh mắt thể hiện quyết tâm sắt đá của "bác nông dân nhí" này khiến dân mạng chỉ biết bật cười.

Clip nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Cư dân mạng thích thú với quyết định "sắt đá" của chú nhóc: "Đúng là 'dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân' phiên bản nhí! Các bác cứ bảo đi học làm giám đốc oai phong, ngồi phòng điều hòa mát rượi, chứ tầm này với thanh niên, mùi bùn đất quê hương mới là chân ái".

"Người ta lấm lem từ đầu đến chân nhưng lập trường thì sạch sẽ, rõ ràng. Mẹ có bẻ lái câu hỏi sang hướng nào thì câu trả lời nhận về vẫn là một từ 'đi bừa' dõng dạc"; "Giữa một rừng các bạn nhỏ suốt ngày nghiêng ngả theo iPad với trà sữa, thanh niên này vẫn trung thành với lý tưởng bám ruộng bám làng. Chất thực sự!"...

Dân mạng bảo sau chắc làm giám đốc công ty chuyên cày ruộng là vừa hợp lòng mẹ, vừa thỏa ý mình. (Ảnh chụp màn hình)

Vĩnh Thụy cảm thông cho sự bất lực của người mẹ: " Người ta bảo nước chảy đá mòn, mẹ cháu thì dùng hết 100% công lực, liên tục dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu, đổi đủ mọi cách hỏi từ nhẹ nhàng định hướng đến dọa dẫm để cháu thay đổi câu trả lời. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, mẹ thì muốn con làm tổng tài, con lại chỉ muốn làm chủ một dải bờ mương".

Ngọc Thanh phân tích để chứng minh rằng quyết định của em nhỏ là chính xác: "Đi bừa giờ có khi thu nhập, lương lậu còn cao hơn khối ông làm giám đốc ngồi phòng điều hòa ấy chứ ạ. Giám đốc thời buổi này áp lực KPI đè nặng, đầu bốc hỏa, có khi còn lo rụng hết cả tóc. Nông nghiệp thực chiến thế này thì nắng nôi nhưng tóc vẫn còn nguyên".

Tùng Đinh còn hiến kế rằng cậu bé nên kết hợp cả 2 nghề: "Mẹ cứ tha thiết muốn cháu thay đổi câu trả lời để chọn việc nhẹ nhàng, nhưng cháu lại tìm ra phương án vẹn cả đôi đường. Cháu vừa làm giám đốc, vừa đi cày. Sau này thành lập doanh nghiệp, treo biển thì cứ gọi là sáng rực cả một vùng quê".

Xem clip, không ít người mẹ kể về tình huống tương tự. Quỳnh Nga chia sẻ: "Mình dọa cho con ở nhà thì con liền chọn đi bán ve chai. Hỏi tại sao thì con bảo thích chơi chai lọ, lại còn được đi xe đạp rong chơi khắp nơi, vừa có tiền, vừa được vui cả ngày".

Khánh Vũ viết: "Con mình lại đam mê nghề lái xe buýt. Bảo học làm giám đốc, bác sỹ thì không chịu mà chỉ thích bấm còi xe 'bim bim' xong được chở bạn đi khắp phố phường mà thôi. Đúng là khối nghỉ hè, cứ hở ra một cái là làm bố mẹ đứng hình mất 5 giây".