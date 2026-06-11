8 thói quen trong kỳ nghỉ hè giúp trẻ trưởng thành hơn

Mỗi khi vào dịp hè, trẻ dễ dàng sa đà vào cuộc sống lười biếng. (Ảnh: ITN).

Thói quen có khả năng thao túng vô cùng mạnh mẽ, thói quen xấu sẽ khiến trẻ lệch hướng, trong khi thói quen tốt mang lại lợi ích cho trẻ suốt đời.

Tuy nhiên, nuông chiều sự lười biếng rất dễ, nhưng hình thành thói quen tốt lại vô cùng khó. Muốn trẻ hình thành thói quen sinh hoạt tốt, cha mẹ hãy thử áp dụng 8 phương pháp sau:

Thói quen sinh hoạt tốt

Thói quen sinh hoạt tốt thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ. Trẻ ngủ đủ giấc sẽ nổi trội hơn về khả năng tiếp nhận sự vật, tốc độ phản ứng, trí nhớ, khả năng tư duy, đồng thời cũng giảm các vấn đề như buồn ngủ và không tập trung.

Phụ huynh nên cố gắng giúp trẻ cố định thời gian đi ngủ, không để trẻ ngủ nướng. Khi khó thức dậy vào buổi sáng, có thể mở cửa sổ, rửa mặt bằng nước lạnh để đánh tan cơn buồn ngủ.

Bữa tối không nên ăn quá nhiều thực phẩm gây đầy bụng và các thực phẩm quá nhiều dầu mỡ, kích thích. Ngoài ra, vận động nhiều vào ban ngày cũng có lợi cho việc cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tự chăm sóc bản thân

Trẻ em có khả năng tự chăm sóc bản thân sẽ thích nghi với môi trường nhanh hơn và xử lý vấn đề cũng dễ dàng hơn.

Muốn nâng cao khả năng tự lập của trẻ, cha mẹ hãy bắt đầu từ những việc nhỏ như sắp xếp chăn gối, mặc quần áo, buộc dây giày. Để trẻ tự chuẩn bị các dụng cụ học tập, sách vở cần thiết cho ngày hôm sau, rèn luyện ý thức tự chịu trách nhiệm với bản thân, giúp trẻ từ tự chăm sóc đến tự lập.

Không ngừng học hỏi

Kỳ nghỉ hè chính là thời gian tốt để trẻ học hỏi, nuôi dưỡng sở thích và tăng cường thể lực. Giúp trẻ hình thành thói quen vận động tốt có thể làm chắc khỏe xương, có lợi cho sự phát triển chiều cao của trẻ và cũng nâng cao thể chất.

Phụ huynh nên tích cực tạo điều kiện hỗ trợ cho trẻ, để trẻ lựa chọn các môn thể thao mà trẻ quan tâm, giúp trẻ lập kế hoạch tập luyện, và cũng có thể cùng trẻ vận động.

Tập trung khi làm việc

Hình thành thói quen làm việc tập trung giúp nâng cao hiệu quả học tập của trẻ. Cho trẻ hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian được chỉ định sẽ có tác động tích cực đến công việc và cuộc sống sau này của các em.

Phụ huynh nên thỏa thuận với trẻ, hoàn thành một phần bài tập trong thời gian quy định sẽ được thưởng thời gian giải trí, giúp trẻ hình thành tâm lý “học thì tập trung, chơi thì vui hết mình”.

Lập kế hoạch

Kế hoạch giúp giảm tính mù mờ và tùy tiện trong việc học của trẻ, làm giảm cảm giác bận rộn trong học tập, đồng thời thúc đẩy tính chủ động của trẻ, khiến trẻ tự giác hoàn thành bài tập.

Phụ huynh cùng trẻ lập kế hoạch kỳ nghỉ hè, khi trẻ hoàn thành kế hoạch đúng hạn, hãy khích lệ, để trẻ cảm nhận được niềm vui và thành tựu mà việc lập kế hoạch trước mang lại, từ đó tự giác hình thành thói quen lập kế hoạch.

Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi là biểu hiện của việc học chủ động, chỉ những học sinh biết đặt câu hỏi mới là học sinh có khả năng học tập tốt.

Chúng ta nên khuyến khích trẻ mang những thắc mắc về kiến thức đến hỏi thầy cô, bạn bè, hỏi cha mẹ, đồng thời cần dạy trẻ học cách lắng nghe ý kiến của người khác, bày tỏ quan điểm của mình.

Trẻ cần giao tiếp với người lớn, thậm chí còn cần sự hiểu và ủng hộ của người lớn. Cha mẹ đối thoại bình đẳng với trẻ, kiên nhẫn giải thích cho trẻ, sẽ nâng cao mong muốn giao tiếp chủ động của trẻ.

Cư xử tốt

Trẻ em thường bắt đầu con đường trưởng thành của mình từ những câu nói hằng ngày tưởng chừng nhỏ nhặt như “cảm ơn, làm ơn, xin lỗi…”.

Nếu bạn muốn con mình trở nên thân thiện, thích trò chuyện, trước tiên cha mẹ cần làm gương, cư xử lễ phép với người khác, tiếp theo là thường xuyên dẫn con đi kết bạn. Khi trẻ chơi cùng các bạn đồng trang lứa, bạn hãy hướng dẫn trẻ cư xử thân thiện và giúp đỡ người khác.

Theo thời gian, những thói quen tốt sẽ được nội tâm hóa trong trẻ, trẻ sẽ tự nhiên trở thành một người được yêu mến.

Hình thành thói quen vệ sinh

Việc hình thành thói quen vệ sinh chú trọng vào hai mặt: Thói quen ăn uống lành mạnh và thói quen sống sạch sẽ.

Cha mẹ nên cho trẻ ăn đúng giờ từ nhỏ, không ăn quá nhiều hoặc uống quá nhiều, ít ăn đồ ăn vặt, không kén ăn. Đặc biệt cần chú ý hình thành cho trẻ quan niệm ăn uống lành mạnh, để trẻ từ nhỏ hình thành thói quen ăn uống điều độ và dinh dưỡng cân đối.

Thứ hai, để trẻ dọn dẹp môi trường sống, trong khả năng của mình giặt một số quần áo của bản thân, học cách sắp xếp và tổng hợp các món đồ của mình.

Các thầy cô luôn nhắc nhở, kỳ nghỉ là thời điểm mà việc học tập của trẻ dễ bị bỏ bê, nhiều trẻ không có thói quen lập kế hoạch kỳ nghỉ, dẫn đến việc lãng phí thời gian quý báu. Do đó, từng chút từng chút trong đời sống hàng ngày đều là cơ hội tốt để rèn luyện thói quen cho trẻ.

Theo zhuanlan.zhihu.com