Một sự cố của “khối nghỉ hè” vừa xảy ra tại gia đình anh Huỳnh (hiện sống ở TP.Đà Nẵng) đã khiến nhiều phụ huynh bật cười, đồng cảm.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews , anh Huynh cho biết các con vừa chớm nghỉ hè thì bể cá Koi Nhật khoảng 15 - 17 con của gia đình đã lăn ra chết hết.

Nguồn cơn dẫn đến sự việc là do con trai của anh thương cá nên cho ăn quá nhiều, dẫn tới cá no rồi bị chết. Sau sự cố, gia đình chị chọn lại được 5 con để nuôi tiếp. Anh Huynh phải bỏ ra số tiền là 8 triệu đồng để mua đàn cá mới, thả lại vào bể.

Người đàn ông cho hay, các con cũng chỉ là chẳng may thôi nên thay vì nổi nóng hay trách phạt, anh chọn cách nhắc nhở và giải thích để các con hiểu nguyên nhân sự việc.

Đàn cá Koi lăn ra chết vì ăn quá no.

“ Trẻ con nghỉ hè ở nhà nên nhiều khi thương vật nuôi quá lại thành ra phản tác dụng ", anh Huynh nói. Sau sự cố, người đàn ông cũng đã hướng dẫn kỹ hơn cho con trai về cách chăm sóc cá để tránh lặp lại tình huống tương tự.

Câu chuyện được anh Huynh chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Nhiều người cũng chia sẻ những câu chuyện dở khóc dở cười của “khối nghỉ hè” nhà mình. Dù đôi khi khiến bố mẹ phải tốn công, tốn của, nhưng đằng sau những tình huống ấy vẫn là sự hồn nhiên và tình yêu thương rất trẻ con.

Và đó cũng chính là những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thơ, để nhiều năm sau nhìn lại, cả nhà vẫn có thể bật cười mỗi khi nhắc đến.