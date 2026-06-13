Clip bé gái gọt dừa thoăn thoắt, phụ giúp gia đình. (Nguồn: @haivann02)

Kỳ nghỉ hè luôn là khoảng thời gian được các bạn nhỏ mong chờ nhất sau một năm học tập căng thẳng vì được thoải mái vui chơi, đùa nghịch. Năm học kết thúc cũng là lúc mạng xã hội tràn ngập những clip về "khối nghỉ hè" trong hình ảnh "báo thủ" khiến ông bà mệt nhoài hoặc hết hồn.

Nhưng không phải kỳ nghỉ hè của học sinh nào cũng chỉ có vui chơi và xem phim hoạt hình. Một clip đang có nhiều người xem đem lại góc nhìn trái ngược. Trong clip, một cô bé khoảng 6 tuổi tóc thắt bím hai bên, ngồi trước giá gọt dừa, tay trái đỡ trái dừa xoay nhẹ, bàn tay phải đeo găng bảo hộ dày thoăn thoắt gọt dừa một cách thuần thục, nhịp nhàng, điêu luyện không thua kém gì người lớn.

Đoạn clip với dòng trạng thái "Khỏi nghĩ hè này được việc quá nhờ" nhanh chóng thu hút hơn hàng triệu lượt xem, cùng hàng nghìn lượt tương tác và bình luận đầy thích thú.

Cư dân mạng khen ngợi em bé: "Nhìn cái tay xoay dừa với găng tay bảo hộ to hơn cả mặt là biết bé này 'thâm niên' trong nghề cũng phải tính bằng đơn vị mùa rồi chứ không phải lính mới nữa"; "Ai bảo khối nghỉ hè chỉ biết báo ông bà cha mẹ, em làm việc nhoay nhoáy như vậy đủ biết ngày thường cũng biết giúp đỡ gia đình rồi".

"Công nhận bé gọt điêu luyện thật sự luôn á, người lớn nhiều khi gọt còn vụng về. Đâu phải 'khối nghỉ hè' nào cũng chỉ biết báo cha mẹ, ông bà, còn có những bạn biết dành thời gian phụ giúp gia đình quá ngoan nữa nè".

Tài khoản Phương Mai nhận định bé gái chính là lực lượng lao động ưu tú của gia đình: "Cái khúc bả hết miếng cũ, tự giác quay ra bốc miếng mới mà tôi cười muốn sái quai hàm. Đúng tác phong của một công nhân ưu tú, không cần sếp phải nhắc nhở, tự giác cao độ luôn! Cái này chắc là do áp lực KPI cuối tháng bố mẹ giao cho lớn quá đây mà".

Dân mạng trao danh hiệu "lao động ưu tú" cho bé gái. (Ảnh chụp màn hình)

Dưới góc nhìn hài hước của cộng đồng mạng, em bé vừa được nghỉ hè đã "dính bẫy lao động" của người lớn: "Thôi thì cố lên con gái ơi, gọt hết tấn dừa này thế nào cuối mùa cũng được mẹ thưởng cho cốc trà sữa với bộ quần áo mới đi khai giảng nhé"; "Hè của em thơm mùi dừa và đầy nước mắt là có thật"...

"Em đi học thì mong ngóng đến hè từng ngày từng giờ để được giải thoát khỏi đống bài tập, được ngủ nướng đến trưa rồi xem phim hoạt hình cày phim truyện. Ai dè vừa mới bước chân ra khỏi cổng trường là trúng ngay quả 'bẫy tuyển dụng' không lương, không bảo hiểm, không có chế độ nghỉ cuối tuần từ 'giám đốc' mẹ và 'chủ tịch' bố".

Tài khoản Bảo Anh đùa rằng lao động thế này sau bước ra đời không sợ thất nghiệp: " Đúng là sinh ra ở vạch đích nhưng mà là đích của xưởng dừa! Nhìn cái dáng ngồi trên đệm êm ái cực kỳ chuẩn chỉnh của một tổng giám đốc ngành nông sản tương lai kìa. Các bạn đồng trang lứa giờ này chắc đang đi bơi, đi học thêm tiếng Anh, còn con thì đang bận đi làm rồi, sau 20 tuổi có 15 năm kinh nghiệm ngay".

Tuy nhiên, khi xem clip, một số người lo lắng cho sự an toàn của trẻ khi làm việc. "Em bé gọt nhanh quá sợ lại chẳng may bị sao mất. Hy vọng gia đình chú ý, với nhắc em thật cẩn thận. Chứ tuổi này dễ sao nhãng lắm, chẳng may chỉ lỡ một xíu là chạm vào tay ngay", Hồng Phong viết.