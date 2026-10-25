Ngày Thế giới Phòng, chống bại liệt 24/10: Chủ động tiêm chủng cho trẻ

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Ngày 24/10 hằng năm là Ngày Thế giới Phòng, chống bại liệt, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh nguy hiểm này và thúc đẩy các nỗ lực phòng bệnh thông qua tiêm chủng.

Bại liệt là bệnh truyền nhiễm do virus bại liệt gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường phân - miệng, thường liên quan đến nước và thực phẩm nhiễm bẩn. Bệnh có thể gây tổn thương hệ thần kinh, dẫn đến liệt mềm không hồi phục. Trường hợp nặng, người bệnh có thể tử vong nếu các cơ hô hấp bị liệt. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng vaccine giúp phòng bệnh hiệu quả.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam được công nhận thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000. Thành quả này gắn liền với việc triển khai Chương trình Tiêm chủng mở rộng và nỗ lực bảo vệ trẻ em trước các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vaccine.

Tuy nhiên, virus bại liệt vẫn lưu hành tại một số quốc gia và khu vực trên thế giới, nên nguy cơ xâm nhập vẫn tồn tại. Những trẻ chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều có thể chưa được bảo vệ đầy đủ. Vì vậy, duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao và bảo đảm trẻ được tiêm đủ liều là yếu tố quan trọng để giữ vững thành quả thanh toán bệnh.

Ngành Y tế khuyến cáo cha mẹ đưa trẻ đi uống hoặc tiêm vaccine bại liệt đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Với trẻ bỏ lỡ lịch hoặc chưa tiêm đủ liều, gia đình nên liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn lịch tiêm bổ sung phù hợp.

Bên cạnh tiêm chủng, người dân cần rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, bảo đảm vệ sinh thực phẩm và giữ gìn môi trường sống sạch sẽ để hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa.

Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống bại liệt 24/10/2026, mỗi gia đình cần chủ động thực hiện tiêm chủng đầy đủ cho trẻ, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt tại Việt Nam.