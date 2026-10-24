Fansie Family báo tin vui sau "những ngày tháng suy sụp", đợi đủ 3 tháng mới dám khoe: "Ánh nắng đã trở lại"

“Đi qua những ngày tháng suy sụp, hôm nay ánh nắng đã trở lại với hai vợ chồng rồi” — dòng chia sẻ trên trang Fansie Family khiến những người yêu mến gia đình không khỏi vui lây.

Thông báo tin mang thai, Fansie cho biết em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. Lần này, cô đợi đến khi thai kỳ đủ ba tháng mới công khai: “Nghe lời các mom, đủ 3 tháng em mới dám ‘khoe’ đó ạ”.

Đi kèm lời báo tin là bức ảnh gia đình quây quần bên nhau. Chồng cô cúi xuống hôn bụng vợ, còn con gái Lisa ôm mẹ, nở nụ cười rạng rỡ. Tấm ảnh siêu âm được đặt trên bụng bầu, như lời giới thiệu thành viên nhỏ mà cả nhà đang chờ đón.

Sau những chia sẻ buồn hồi đầu năm, khoảnh khắc này mang đến một cảm xúc rất khác: Gia đình đã có thêm niềm vui và hy vọng để cùng hướng về phía trước.

Lời chúc mừng xen lẫn sự đồng cảm của những người mẹ

Chỉ sau vài giờ, bài đăng đã nhận được hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc cùng nhiều bình luận chúc mừng.

“Chúc mừng cả nhà”, “Em Lisa sắp có em rồi” là những lời nhắn xuất hiện bên dưới bức ảnh. Người theo dõi vui cho hai vợ chồng, đồng thời háo hức trước việc Lisa chuẩn bị lên chức chị.

Không ít người mẹ cũng kể lại hành trình đón con sau những lần thai kỳ không suôn sẻ. Có người đang hạnh phúc chăm em bé vừa chào đời, có người vẫn mong sớm nhận được tin vui. Bài đăng vì thế trở thành nơi những lời chúc dành cho Fansie được nối tiếp bằng sự động viên giữa các bà mẹ.

Trong phần chia sẻ, Fansie cũng gửi “một cái ôm thật chặt” đến những bố mẹ từng gặp biến cố giống gia đình mình. Niềm vui lần này được cô đón nhận cùng sự thấu hiểu dành cho những người vẫn đang đi qua mất mát.

Từng khiến nhiều người nghẹn lòng với câu chuyện rời khoa sản mà không được ôm con

Trước đó, vào tháng 4/2026, Fansie tên thật là Nguyễn Minh Phương, từng công khai chuyện mất con trong lần mang thai thứ hai.

Cô phát hiện thai ngừng phát triển vào khoảng tuần thứ 9, nhưng các chỉ số siêu âm chỉ tương đương thai khoảng 6 tuần. Ở lần khám trước, gia đình đã được nghe tim thai, nên thông báo sau đó khiến cô rất khó chấp nhận.

Một chi tiết trong lời kể của Minh Phương khi ấy khiến nhiều người xúc động. Trước lúc ra viện, cô đăng ký gội đầu và được nhân viên hỏi sinh thường hay sinh mổ mà đã đi lại khỏe như vậy. Cô trả lời mình vừa thực hiện thủ thuật hút thai lưu.

Câu chuyện được nhớ đến cùng lời tâm sự: “Không phải cứ nằm khoa sản là đang đi đẻ”. Sau biến cố, chồng, con gái và gia đình hai bên đã ở bên động viên, giúp cô từng bước trở lại với sinh hoạt, công việc.

Bởi vậy, việc đợi đủ ba tháng mới thông báo tin mang thai lần này là một chi tiết khiến những người từng theo dõi câu chuyện càng thêm đồng cảm. Lời báo tin vừa có sự háo hức, vừa cho thấy sự thận trọng của người mẹ sau trải nghiệm không dễ dàng.

Gia đình quen thuộc với những điệu nhảy vui vẻ sắp có thêm thành viên

Fansie Family được nhiều người biết đến qua những video nhảy múa, tình huống hài hước và câu chuyện sinh hoạt gia đình. Minh Phương cùng chồng Nguyễn Phúc Thắng đều có xuất phát điểm từ công việc vũ đạo.

Khi mang thai Lisa năm 2021, những video có sự xuất hiện của bụng bầu giúp kênh được chú ý. Sau khi con gái chào đời, hai vợ chồng phát triển nội dung xoay quanh cuộc sống gia đình, kết hợp với những điệu nhảy vốn là thế mạnh chung.

Lần báo tin này, gia đình chọn một bức ảnh gần gũi: Ba hôn bụng mẹ, Lisa ôm mẹ và em bé hiện diện qua tấm ảnh siêu âm.

Dưới bức ảnh, những lời chúc vẫn tiếp tục được gửi đến. Sau lần từng cùng cô chia sẻ nỗi buồn, người theo dõi nay có dịp chung vui, mong Fansie khỏe mạnh và cả nhà sẽ được đón em bé bình an.