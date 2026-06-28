"Con vừa sinh ra đã là anh hùng cứu chị gái": Bé trai chào đời mang theo hy vọng sống cho chị gái mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày 5/2, tiếng khóc chào đời của một bé trai vang lên trong phòng sinh ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), mang đến niềm hạnh phúc cho vợ chồng chị Lưu Dĩnh (tên nhân vật đã được thay đổi). Nhưng với gia đình này, em bé không chỉ là thành viên mới, mà còn là hy vọng để cứu sống người chị gái 3 tuổi.

Ba tháng sau khi chào đời, cô bé Gia Gia được chẩn đoán mắc thalassemia (tan máu bẩm sinh) thể nặng. Do cơ thể không thể tự tạo đủ tế bào máu, em phải truyền máu định kỳ để duy trì sự sống. Theo các bác sĩ, cách điều trị có thể giúp khỏi bệnh là ghép tế bào gốc tạo máu.

Suốt một thời gian dài, gia đình không tìm được người hiến phù hợp.

Theo tư vấn của bác sĩ, năm 2023, hai vợ chồng - đều mang gene bệnh - quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm kết hợp sàng lọc phôi, với hy vọng sinh một em bé khỏe mạnh, đồng thời có chỉ số hòa hợp mô (HLA) phù hợp để có thể hiến tế bào gốc cứu chị gái.

Ngay từ khi còn chưa chào đời, em bé thứ hai đã mang trên mình một "sứ mệnh" đặc biệt.

Sau khi em bé cất tiếng khóc đầu tiên, các bác sĩ thu thập máu cuống rốn để lấy tế bào gốc tạo máu. Những tế bào này sẽ được ghép cho chị gái nhằm tái tạo hệ tạo máu và hệ miễn dịch, mở ra cơ hội sống mới cho cô bé.

Tại các ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn ở Trung Quốc, những câu chuyện như vậy không phải quá hiếm gặp.

Kể từ ca ghép máu cuống rốn đầu tiên trên thế giới vào năm 1988, nguồn tế bào gốc quý giá này đã mang lại cơ hội sống cho hàng chục nghìn bệnh nhân mắc các bệnh về máu, miễn dịch và một số bệnh di truyền.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có được cái kết như mong đợi.

Các chuyên gia cho biết, giữa hai anh chị em ruột, khả năng hòa hợp hoàn toàn về HLA - điều kiện quan trọng để ghép tế bào gốc - chỉ khoảng 25% .

Có một người mẹ ở tỉnh An Huy từng sinh thêm con với hy vọng cứu cậu con trai 15 tuổi mắc hội chứng rối loạn sinh tủy. Chị thậm chí còn sang tỉnh khác sinh con vì nơi mình sống không có ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn.

Đáng tiếc, kết quả xét nghiệm cho thấy hai anh em không tương thích nên máu cuống rốn của em bé không thể sử dụng để điều trị cho anh trai.

Nhưng cũng có những gia đình đã chờ được điều kỳ diệu.

Một bé gái khoảng 5-6 tuổi được chẩn đoán mắc thiếu máu bất sản thể nặng . May mắn là khi em gái chào đời trước đó vài năm, gia đình đã quyết định lưu trữ máu cuống rốn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hai chị em hoàn toàn tương thích.

Sau ca ghép, những tế bào gốc từ máu cuống rốn của em gái bắt đầu phát triển trong cơ thể người chị, dần tái tạo hệ tạo máu và miễn dịch.

Khoảng một năm sau, cô bé gần như đã hồi phục.

Trong hơn 10 năm qua, ngân hàng máu cuống rốn tỉnh Chiết Giang đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ được cứu sống nhờ nguồn máu cuống rốn của em ruột.

Thứ từng bị bỏ đi nay trở thành "món quà của sự sống"

Máu cuống rốn là lượng máu còn sót lại trong dây rốn và bánh nhau sau khi em bé chào đời.

Trước đây, phần máu này thường bị bỏ đi như chất thải y tế.

Về sau, các nhà khoa học phát hiện trong máu cuống rốn chứa rất nhiều tế bào gốc tạo máu - loại tế bào có khả năng tái tạo các tế bào máu và hệ miễn dịch.

Đến nay, nguồn tế bào gốc này đã được ứng dụng trong điều trị hơn 80 bệnh lý , bao gồm bệnh bạch cầu (ung thư máu), thiếu máu bất sản, tan máu bẩm sinh (thalassemia), một số bệnh suy giảm miễn dịch và bệnh di truyền.

Không chỉ cứu anh chị em hay người xa lạ, máu cuống rốn đôi khi còn cứu chính chủ nhân của nó.

Long Long được cha mẹ lưu trữ máu cuống rốn ngay khi mới chào đời.

Ba năm sau, cậu bé bất ngờ mắc thiếu máu bất sản thể nặng , trên người xuất hiện ngày càng nhiều nốt xuất huyết, sức khỏe giảm sút nhanh chóng.

Khi biết ghép tế bào gốc là phương pháp điều trị hiệu quả nhất, cha mẹ Long Long mới nhớ đến phần máu cuống rốn đã được lưu giữ từ ngày con sinh ra.

Ít lâu sau, các bác sĩ tiến hành ghép chính tế bào gốc của Long Long cho cậu bé.

Nhờ sử dụng tế bào của chính mình nên nguy cơ thải ghép gần như không có.

Hiện sức khỏe của Long Long đã cải thiện rõ rệt.

Người mẹ nghẹn ngào chia sẻ: "Ngày đó chúng tôi chỉ nghĩ lưu lại để phòng khi cần đến. Không ngờ sau này nó thực sự trở thành cơ hội cứu sống con."

Ngoài việc lưu trữ cho gia đình, máu cuống rốn còn có thể được hiến tặng vào ngân hàng cộng đồng để cứu những bệnh nhân đang chờ ghép.

Có một cặp vợ chồng ở Hàng Châu đã hiến máu cuống rốn của con từ 9 năm trước.

Đầu năm nay, họ nhận được tin phần máu ấy đã được sử dụng để cứu một bé trai 8 tháng tuổi mắc bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh.

Gia đình đã cùng cậu con trai 9 tuổi viết một bức thư động viên và gửi món quà nhỏ tới em bé ở cách mình hàng nghìn km.

Sau khi ca ghép thành công, gia đình bệnh nhi cũng gửi lại một lá thư cảm ơn.

Hai gia đình chưa từng gặp nhau, nhưng đã được kết nối bằng món quà đặc biệt mà một em bé để lại ngay trong khoảnh khắc chào đời.

Nguồn: Tổng hợp từ Sohu, Sina; Zjcordblood