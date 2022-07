Nàng U30 chỉ cần dùng đúng 5 sản phẩm dưỡng da để chống lão hóa

Quy trình skincare không nhất thiết phải bao gồm cả chục bước, thì làn da của chị em mới đẹp lên. Thực tế, chỉ cần xây dựng quy trình skincare đúng và đủ, làn da sẽ mịn màng hơn mỗi ngày, chị em còn tiết kiệm được nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Bên cạnh đó, một quy trình chăm da vừa đủ sẽ hạn chế tình trạng kích ứng và giảm tải gánh nặng cho làn da trong mùa hè nóng nực. Dưới đây là quy trình gồm 5 sản phẩm cơ bản nhất cho tuổi U30, chị em hãy tham khảo nhé!

1. Sữa rửa mặt

"Đối với phụ nữ ở độ tuổi U30, một lọ sữa rửa mặt tốt là vô cùng cần thiết", theo bác sĩ Tiina Meder tại London, Anh. Ngay cả khi rút gọn quy trình skincare đến mức tối giản nhất, chị em cũng không thể bỏ qua sản phẩm này. Làn da của chị em sẽ luôn sản sinh ra dầu thừa, đổ mồ hôi, da chết và bị tác động bởi nhiều yếu tố ô nhiễm từ bên ngoài. Tất cả các tác nhân này sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, nổi mụn và khiến hàng rào tự nhiên của làn da bị suy yếu. Nhiệm vụ hàng ngày của các chị em là giải phóng làn da khỏi các cặn bẩn gây hại, bằng cách tẩy trang + rửa mặt cẩn thận. Như vậy, làn da mới thoáng sạch, khỏe khoắn hơn và sẵn sàng hấp thu dưỡng chất từ các sản phẩm skincare tiếp theo.

Có rất nhiều loại sữa rửa mặt trên thị trường. Và chị em cần lựa chọn sản phẩm có công thức dịu nhẹ, nhưng vẫn làm sạch da tốt để không gây ảnh hưởng đến hàng rào tự nhiên bảo vệ da.

2. Sản phẩm đặc trị

Bác sĩ Tiina Meder nhấn mạnh rằng: "Phụ nữ ở độ tuổi ngoài 20 cần dùng sản phẩm đặc trị hàng tuần, để giữ cho da khỏe khoắn và căng bóng". Theo đó, bác sĩ cho biết thêm rằng: "Tẩy da chết 1 - 2 lần/tuần sẽ đảm bảo làn da được làm sạch kỹ càng". Sản phẩm này còn cho hiệu quả làm sáng da, giải phóng lỗ chân lông, kích thích da tái tạo. Nhờ vậy, bạn sẽ có làn da mịn màng, trẻ trung.

Bên cạnh sản phẩm tẩy da chết, serum vitamin C cũng là món skincare đặc trị nên có mặt trong quy trình. Dùng serum vitamin C vào buổi sáng sẽ giúp vô hiệu các gốc tự do, làn da được bảo vệ tốt hơn khỏi các tác nhân gây lão hóa. Vitamin C còn có tác dụng làm sáng da, kích thích sản sinh collagen để da căng mọng, hồng hào.

3. Kem dưỡng ẩm

Bên cạnh sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm cũng là món skincare tối quan trọng với hầu hết mọi chị em. Khi được cung cấp đủ độ ẩm, làn da sẽ căng khỏe, rạng rỡ hơn và còn bớt đổ dầu mất kiểm soát. Vào mùa hè, làn da rất dễ bị bức bí do sản sinh nhiều bã nhờn và mồ hôi. Do đó, chị em hãy chọn kem dưỡng ẩm dạng gel để vừa làm mát da, vừa tránh bị bít tắc lỗ chân lông, lên mụn nhé!

Không khí điều hòa cũng là một trong những yếu tố khiến da bị mất nước, khô héo ngay cả trong mùa hè. Do đó, chị em cần thoa kem dưỡng đủ 2 lần, vào buổi sáng và tối để làn da luôn đủ ẩm.

4. Kem mắt

Vùng da xung quanh mắt thường là nơi đầu tiên cho thấy dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó, tình trạng quầng thâm, sưng bọng cũng khiến vẻ ngoài của chị em kém rạng rỡ đi. Vì vậy, kem mắt chính là sản phẩm nên thêm vào quy trình từ ngưỡng U30. Như vậy, chị em sẽ duy trì được vẻ ngoài trẻ lâu. Khi chọn mua kem mắt, chị em hãy ưu tiên loại mỏng nhẹ. Ngoài ra, lúc bôi kem mắt, các nàng cần chú ý massage nhẹ nhàng, không co kéo làn da quá mạnh để tránh gây tác dụng ngược, tạo điều kiện cho nếp nhăn hình thành.

5. Kem chống nắng

Dù chị em ở độ tuổi nào, kem chống nắng cũng là bước chống lão hóa quan trọng hàng đầu. Ánh nắng chính là kẻ thù lớn nhất của làn da, mang đến nhiều vấn đề như da sạm nám, mụn, lỗ chân lông to và lão hóa sớm. Ngay cả khi chị em theo đuổi một quy trình skincare buổi tối toàn sản phẩm đắt tiền, làn da vẫn sẽ xấu đi như thường nếu thiếu kem chống nắng. Kem chống nắng đủ tiêu chuẩn bảo vệ da cần có chỉ số tối thiểu là SPF 30, và chống được cả tia UVA lẫn UVB.

Ảnh: Sưu tầm

https://afamily.vn/nang-u30-chi-can-dung-dung-5-san-pham-duong-da-de-chong-lao-hoa-20220702183826835.chn