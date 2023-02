Nàng công sở ăn ngô đúng cách để giảm cân hiệu quả

Bên cạnh khoai lang hay gạo lứt thì ngô cũng là thực phẩm vàng trong làng giảm cân, giúp giữ dáng thon thả hiệu quả. Tuy nhiên, phải ăn ngô như thế nào để vừa giảm cân vừa tốt cho sức khỏe thì không phải cô nàng nào cũng rõ. Chúng ta hãy cùng nghiên cứu xem món ăn quen thuộc này mang lại hiệu quả gì cho vóc dáng và nên ăn thế nào để giảm cân cho nàng công sở.



Ăn ngô đúng cách sẽ giúp nàng công sở giảm cân hiệu quả

Vì sao ăn ngô giúp giảm cân?

Ngô có chứa hàm lượng kcal thấp. Ước tính trong 100g ngô sẽ có chứa khoảng 85,6 kcal; trong khi đó, ở 100g khoai lang sẽ có chứa khoảng 112 kcal. Bên cạnh lượng kcal thấp, trong ngô còn có chứa nhiều loại khoáng chất và các vitamin tốt cho sức khỏe.

Ngô có chứa hàm lượng chất xơ cao, khoảng 2,7g cho mỗi 100g ngô. Chất xơ sẽ giúp hỗ trợ giảm cân bằng cách hình thành một lớp lưới, kết cấu giống như gel ở trong dạ dày. Lớp lưới này sẽ khiến bạn cảm thấy no, kiềm chế cơn đói và hạn chế ăn quá nhiều, từ đó giúp giảm cân 1 cách tự nhiên.

Ngoài ra, ngô còn có hàm lượng nước cao. Lượng nước này tạo cảm giác no lâu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp giảm cân, hạn chế ăn vặt hiệu quả. Đặc biệt, trong ngô ngọt có chứa vitamin C có khả năng chống oxy hóa, giúp ngừa lão hóa hiệu quả, giảm thiểu sự hình thành gốc tự do. Do đó, việc chăm chỉ ăn ngô không chỉ tốt cho vóc dáng mà còn giúp làm đẹp da, duy trì làn da mịn màng.

Ngô có chứa ít kcal và giàu các loại vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe

Ăn bao nhiêu ngô và chế biến ra sao để giảm cân hiệu quả?

Ngô có chứa đường nên có vị ngọt tự nhiên. Bạn có thể chế biến ngô thành nhiều món khác biệt để tránh nhàm chán.

Tuy ngô giúp hỗ trợ giảm cân nhưng bạn cũng không nên tiêu thụ quá nhiều trong một ngày, để tránh dư thừa năng lượng. Mỗi ngày, bạn chỉ nên ăn 1 đến 2 bắp ngô mỗi ngày, và chỉ ăn ngô 3 đến 4 ngày trong tuần mà thôi.

Bạn có thể kết hợp ngô trong thực đơn hàng ngày để giảm cân hiệu quả

Thời điểm ăn ngô giảm cân thích hợp là vào buổi sáng hoặc buổi trưa, vì chúng sẽ cung cấp năng lượng cho các hoạt động trong ngày, hạn chế tích tụ mỡ thừa, tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân. Bạn không nên ăn ngô trước khi đi ngủ vào buổi tối, bởi lượng kcal, đường, chất béo trong ngô có thể tích tụ, gây tăng cân.

Khi sử dụng ngô trong chế độ giảm cân, bạn nên luộc hoặc nướng. Tránh chế biến ngô theo lối chiên rán, tẩm bột, để hạn chế tích tụ mỡ thừa.

Kết hợp ăn ngô cùng các loại rau xanh, trái cây sẽ giúp bạn bổ sung vitamin, khoáng chất.

Bên cạnh chế độ ăn uống với ngô, bạn đừng quên kết hợp tập luyện thể thao để giảm cân hiệu quả.

Gợi ý thực đơn giảm cân với ngô

Dưới đây là 1 số thực đơn giảm cân với ngô mà nàng công sở có thể áp dụng với bữa ăn hàng ngày.

Bạn có thể ăn ngô cùng ức gà hoặc cá áp chảo, đừng quên bổ sung thêm rau xanh để đảm bảo đủ vitamin cho cơ thể. Ngô còn giúp bữa ăn có thêm nhiều màu sắc, bắt mắt hơn

Súp ngô giàu vitamin và tạo cảm giác nhanh no, hạn chế ăn quá nhiều. Bạn có thể ăn 1 bát súp ngô nhẹ, trước khi bắt đầu vào bữa ăn chính

Ngô có thể được thêm vào các loại salad để tăng hiệu quả giảm cân. Cô nàng này ăn salad với ngô, cà chua, trứng luộc, bơ, súp lơ xanh và cá rán

Salad với rau xanh, ngô, hạt đậu gà, đậu đỏ, tôm sẽ giúp bạn có bữa trưa giàu vitamin, tốt cho sức khỏe