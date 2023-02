Ăn chuối có giảm cân không?

Chuối được trồng ở ít nhất 107 quốc gia và xếp thứ 4 trong số các loại cây ăn quả được tiêu thụ nhiều nhất thế giới. Dưới đây là những lợi ích với sức khoẻ nếu bạn ăn 1 quả chuối mỗi ngày.

Tốt cho huyết áp

Chuối giúp duy trì lượng natri thấp trong cơ thể, cần thiết để giảm huyết áp. Ngoài ra, lượng kali dồi dào có trong loại quả này có tác dụng tốt với các chức năng thần kinh và cơ, giúp tim khoẻ mạnh. Chuối tốt cho tim mạch, giúp giảm căng thẳng. Đó là bởi loại trái cây nhiệt đới này rất giàu kali giúp điều hòa hệ tuần hoàn của bạn. Từ đó giúp cơ thể bạn duy trì nhịp tim bình thường và có thể giúp giảm huyết áp, nguy cơ ung thư.

Tiêu thụ chuối trong hai năm đầu đời có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em. Chuối là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời vì chứa flavonoid và amin. Chất chống oxy hóa liên quan đến một số lợi ích sức khỏe bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các bệnh thoái hóa như viêm khớp. Chất chống oxy hóa cũng giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi tác hại mà các gốc tự do gây ra. Ngoài ra, chuối còn là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Vì vậy, nó có thể giúp cơ thể bạn chống lại sự hình thành của các tế bào gốc tự do gây ra ung thư.

Một số nghiên cứu chứng minh rằng ăn nhiều chất xơ từ trái cây và rau quả như chuối có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Ăn chuối mỗi ngày giúp cải thiện hệ tiêu hoá hiệu quả.

Bệnh tiểu đường

Một số nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân tiểu đường loại 1 ăn nhiều chất xơ sẽ có nồng độ glucose trong máu thấp và bệnh nhân tiểu đường loại 2 sẽ có thể cải thiện lượng đường trong máu, cũng như hàm lượng lipid và insulin. Chất xơ trong chuối có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbs để lượng đường trong máu không tăng đột biến.

Trung bình một quả chuối cung cấp khoảng 3g chất xơ. Vì vậy, ăn chuối thường xuyên rất tốt cho các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Các nhà khoa học khuyến cáo rằng phụ nữ nên ăn 21−25g chuối/ngày và nam giới nên ăn 30−38g chuối/ngày.

Tốt cho tiêu hoá

Chuối dễ tiêu hóa và không gây kích ứng với đường tiêu hóa. Nếu bị viêm dạ dày hay ợ chua, có thể duy trì thói quen ăn chuối, đồng thời chuối cũng phục hồi các khoáng chất bị mất khi một người bị tiêu chảy. Chuối là một phần trong chế độ ăn BRAT – chế độ ăn giúp chống tiêu chảy (bao gồm chuối, gạo, sốt táo và bánh mì nướng).

Khi bị tiêu chảy, các chất điện giải như kali thường bị đào thải ra khỏi cơ thể khiến bạn cảm thấy yếu hơn. Vì vậy, tiêu thụ chuối có thể giúp bạn bổ sung nhanh chóng các chất dinh dưỡng bị mất đi này.

Giúp giảm cân

Một lợi ích không bao giờ bị đánh giá thấp, ăn chuối hằng ngày có thể giúp chúng ta đạt được mục tiêu giảm cân. Chứa nhiều chất xơ và protein, chuối giúp bạn no lâu hơn, mặc dù chỉ hơn 100 calo một quả chuối trung bình.

Cần lưu ý, ăn một quả chuối có thể là một bữa ăn nhẹ lành mạnh, nhưng nếu bạn thêm 3 quả chuối lớn vào lượng thức ăn hàng ngày, bạn sẽ nạp thêm hơn 350 calo và có thể dẫn đến tăng cân.

Cải thiện làn da

Khi bạn nghĩ đến các loại thực phẩm giúp cải thiện làn da của mình, bạn có bao giờ nghĩ đến sức mạnh của việc ăn 1 quả chuối mỗi ngày? Chuối là 1 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là mangan giúp tăng lượng collagen. Bất kể khó khăn về da của bạn là gì - mụn trứng cá, nếp nhăn, da khô - ăn một quả chuối mỗi ngày có thể hữu ích.

Tăng cường thị lực

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, chuối có chứa vitamin A, có tác dụng thực hiện 3 việc, bảo vệ đôi mắt của bạn, duy trì thị lực bình thường và cải thiện thị lực vào ban đêm. Vì vậy, không cần quá lạm dụng cà rốt và có nguy cơ khiến da bạn chuyển sang màu cam. Thay vào đó, cần ăn một quả chuối mỗi ngày, nó không chỉ giúp tăng cường thị lực của bạn mà còn có rất nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Vũ Huyền (tổng hợp)